Pologne : le Groupe BEI signe avec Inbank une première titrisation synthétique adossée à des prêts pour des panneaux solaires destinés aux particuliers en Pologne, pour un montant de 625 millions de zlotys.

La BEI, le FEI et la Commission européenne au titre d’InvestEU unissent leurs forces pour accélérer la transition écologique en Pologne.

L’accord permettra à Inbank d’accorder de nouveaux financements pour un total de 701 millions de zlotys (soit plus de 160 millions d’euros).

Inbank octroiera les nouveaux prêts à des particuliers pour l’installation de panneaux solaires et de pompes à chaleur.

« Cet accord est pour le Groupe BEI, et dans le cadre d’InvestEU, la première titrisation ciblant exclusivement les énergies vertes en Pologne.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a signé sa première titrisation synthétique adossée à des prêts à des particuliers établis en Pologne pour des panneaux solaires avec Inbank, une entreprise estonienne de technologie financière qui dispose d’un agrément bancaire européen. L’opération, qui est aussi la première titrisation d’Inbank, permettra à cette dernière de proposer en Pologne, ces trois prochaines années, de nouveaux prêts pour un montant maximum de 701 millions de zlotys (plus de 160 millions d’euros) à des particuliers souhaitant installer des panneaux solaires et des pompes à chaleur.

« L’accord signé ce jour avec Inbank couvre un aspect important de la transition énergétique : le soutien aux particuliers pour l’utilisation des énergies vertes. Dans notre rôle de banque européenne du climat, nous soutenons activement plusieurs facettes de la transition énergétique. Notre coopération avec Inbank nous permet d’atteindre les consommateurs privés pour les aider à tirer le meilleur parti de la transition écologique », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI. « Cette opération est pour le Groupe BEI la première titrisation InvestEU entièrement axée sur la transition verte en Pologne. L’architecture financière complexe de l’accord démontre l’approche créative de la BEI et du FEI qui s’emploient à mobiliser encore plus de ressources pour faire avancer la transition écologique. »

Selon les termes de l’accord :

le FEI assure la protection d’une tranche de premier rang (la tranche la moins risquée), pour un montant de plus de 549 millions de zlotys, dont la moitié est contre-garantie par la BEI ;

Le FEI couvre également la tranche mezzanine, plus risquée, à hauteur de plus de 76 millions de zlotys, avec une contre-garantie de la Commission européenne au titre d’InvestEU ;

la tranche de rang inférieur (la composante la plus risquée de la structure), d’environ 10 millions de zlotys, est conservée par Inbank.

La structure de titrisation présente une marge excédentaire synthétique et est assortie d’un amortissement au prorata de la tranche de premier rang et de la tranche mezzanine, sous réserve d’événements déclencheurs liés aux performances.

« Nous nous félicitons de ce partenariat avec Inbank pour sa première opération de titrisation. L’accord signé ce jour présente plusieurs caractéristiques essentielles : il injecte de nouvelles ressources financières importantes dans l’économie polonaise pour des investissements durables ; il aura aussi un impact très direct pour les particuliers. Enfin, et surtout, il offre un bel exemple de coopération tripartite entre la BEI, le FEI et la Commission européenne qui s’appuie sur des instruments financiers innovants dans le cadre d’InvestEU pour soutenir la transition écologique », a précisé Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI.

L’accord soutiendra la poursuite du développement des régions polonaises relevant de la politique de cohésion et contribuera à l’approfondissement de l’union européenne des marchés des capitaux.

« Le Groupe BEI signe ici sa première titrisation entièrement axée sur la transition verte en Pologne au titre d’InvestEU. Les garanties de la Commission européenne soutiennent ces instruments financiers innovants pour faire progresser les investissements verts mis en œuvre non seulement par les entreprises, mais aussi par les particuliers », a commenté Katarzyna Smyk, cheffe de la Représentation de la Commission européenne en Pologne. « Nous saluons également la coopération entre les pays de l’UE dans le cadre de ce projet. »

La nouvelle offre de financements d’Inbank sera principalement axée sur l’acquisition de panneaux solaires et de pompes à chaleur pour les ménages privés en Pologne. Ces équipements réduisent les émissions de CO 2 , améliorent la qualité de l’air et ont ce faisant des répercussions positives sur la santé, soutiennent l’atténuation des changements climatiques et contribuent aux objectifs de REPowerEU, un programme de l’UE visant à accroître l’autonomie stratégique de l’Union par une diversification de l’approvisionnement énergétique et une accélération de la transition écologique.

« Cette importante opération de titrisation, qui résulte en un transfert de risque, est une étape essentielle dans la stratégie de croissance à long terme d’Inbank, qui nous permet d’accroître nos activités dans des segments stratégiques en mettant fortement l’accent sur le financement vert. Elle renforce non seulement notre situation en capital, mais aussi notre capacité d’offrir des conditions plus avantageuses à nos clients, ce qui consolide plus encore notre position sur le marché. Notre partenariat avec le Groupe BEI renforce notre engagement en matière de durabilité tout en soutenant la croissance et l’innovation. Nous sommes fiers, chez Inbank, de mener la première titrisation exclusivement axée sur la transition verte du Groupe BEI en Pologne avec le soutien d’InvestEU, et d’accélérer ainsi la transition vers des solutions reposant sur les énergies renouvelables en Pologne et au-delà », a affirmé Priit Põldoja, président du conseil d’administration d’Inbank.

Une titrisation est une opération qui permet de réduire les besoins en fonds propres en transférant une partie du risque de crédit associé à un portefeuille de prêts au vendeur de protection, ce qui permet au cédant d’intensifier son activité de prêt. Dans une titrisation synthétique, le cédant conserve le portefeuille dans son bilan.

Informations générales

La BEI est une institution de l’Union européenne (UE) qui met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des priorités de l’Union. Elle a pour actionnaires les 27 États membres de l’UE. Ses activités renforcent la compétitivité économique, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Le FEI fait partie du Groupe BEI. Il soutient les PME européennes en améliorant leur accès aux financements via un large éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés, comme des banques, des institutions garantes et des sociétés de crédit-bail, des fournisseurs de microfinance et des fonds de capital-investissement.

En 2023, le Groupe BEI a accordé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets, dont 49 milliards d’euros ont été affectés à des investissements verts. Ces fonds devraient soutenir un investissement total de 320 milliards d’euros, aider 400 000 entreprises et contribuer au maintien de 5,4 millions d’emplois. En Pologne, plus de la moitié des 5,1 milliards d’euros octroyés par le Groupe BEI en 2023 ont été consacrés à des projets respectueux de l’environnement.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise et une croissance durables. Il contribue à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU réunit sous une même structure une multitude d’instruments financiers de l’UE, rendant ainsi le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. InvestEU s’appuie sur une garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros et vise à mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Inbank est une entreprise de technologie financière titulaire d’un agrément bancaire européen qui rapproche les entreprises commerciales, les consommateurs et les institutions financières sur sa plateforme financière intégrée de nouvelle génération. Inbank travaille en partenariat avec 6 200 entreprises commerciales. Elle compte plus de 881 000 contrats actifs et collecte des dépôts sur sept marchés en Europe. Les obligations émises par Inbank sont cotées à la Bourse de Tallinn (Nasdaq).