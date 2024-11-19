Ukraine : la BEI octroie 14,5 millions d’euros pour soutenir des projets municipaux à Mykolaiv et Dnipro, des villes dévastées par la guerre

EIB

Alors que la guerre en Ukraine atteint son 1 000 e jour, la BEI continue d’afficher son soutien sans faille au redressement et à la reconstruction du pays.

Le financement de 14,5 millions d’euros garanti par l’UE est destiné à l’amélioration, à Dnipro et à Mykolaiv, d’infrastructures municipales relatives à l’approvisionnement en eau et au traitement des eaux usées ainsi qu’à l’éclairage public.

Cet appui financier relève de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, au titre de laquelle plus de 2 milliards d’euros ont déjà été fournis au pays depuis 2022.

Au cours des 1 000 jours qui se sont écoulés depuis l’invasion de la Russie, l’Ukraine a reçu un soutien indéfectible de l’Union européenne et de son bras financier, la Banque européenne d’investissement (BEI). En étroite collaboration avec la Commission européenne, la BEI joue un rôle clé dans le redressement de l’Ukraine, grâce à des initiatives ciblées et à fort impact. Dans le cadre de sa réponse d’urgence en solidarité avec l’Ukraine, la BEI accorde 14,5 millions d’euros supplémentaires, assortis de la garantie de l’UE, pour renforcer des infrastructures municipales critiques, à savoir les systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Mykolaiv et l’éclairage public à Dnipro.

Sur ce montant, 7,8 millions d’euros seront consacrés à la rénovation et à la modernisation des installations d’approvisionnement en eau et de collecte et de traitement des eaux usées de la ville de Mykolaiv, qui sont exploitées par l’entreprise municipale Mykolaiv Vodokanal. Ce projet permettra de réaliser des progrès considérables pour satisfaire les normes nationales et de l’UE en matière d’évacuation des eaux usées, de renforcer la durabilité et la résilience à long terme et de remédier aux pénuries d’eau causées par les bombardements russes qui ont gravement endommagé les infrastructures d’approvisionnement en eau. Il est donc particulièrement important pour le redressement de la ville.

Les 6,7 millions d’euros restants seront alloués à Dnipro dans le cadre du programme de la BEI à l’appui des infrastructures municipales d’Ukraine (UMIP), pour la modernisation de l’éclairage public. Des systèmes LED économes en énergie vont remplacer les lampes au sodium devenues obsolètes. Cette modernisation permettra de diminuer la consommation d’énergie, de réduire les coûts d’entretien et d’exploitation et de renforcer la sécurité en améliorant la visibilité pour les piétons et les conducteurs.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « Ces 1000 jours de guerre marquent une sinistre étape, mais ils nous rappellent la force et la résilience indéfectibles du peuple ukrainien alors qu’il continue de reconstruire, de travailler et d’aller de l’avant malgré les immenses défis. La BEI continue d’apporter un soutien sans faille, qu’il s’agisse de remettre en état des infrastructures municipales essentielles ou de promouvoir la reprise économique. Avec nos partenaires de l’UE, nous nous tenons fermement aux côtés de l’Ukraine pour l’accompagner sur la voie d’une reconstruction plus solide et de l’adhésion à l’UE. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes : « L’agression illégale de la Russie contre l’Ukraine, en entraînant la destruction d’infrastructures et des pénuries d’eau, a conduit le peuple ukrainien à vivre dans des conditions inhumaines. Le financement accordé ce jour par la BEI à l’appui de projets municipaux à Mykolaiv et à Dnipro, assorti de la garantie de l’UE, apportera un soutien grandement nécessaire au redressement des villes, les rendant plus sûres et plus résilientes. Alors que la guerre atteint cette semaine son 1 000e jour, la BEI et la Commission continuent de se tenir aux côtés de l’Ukraine. »

Oleksandr Sienkevych, maire de Mykolaïv : « Mykolaiv est confrontée à des défis urgents pour garantir un approvisionnement en eau et des services de traitement des eaux usées fiables et, avec les pouvoirs publics, nous mettons tout en œuvre pour les relever. Grâce à l’appui financier de la BEI, nous pouvons accélérer la remise en état de nos infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ce qui permettra d’améliorer grandement l’accès de la population à ces services et de faire avancer la reconstruction de la ville. »

Borys Filatov, maire de Dnipro : « Malgré les bombardements réguliers de Dnipro, notre tâche est d’assurer une vie normale dans la ville – dans la mesure du possible en ces temps de guerre. Grâce au soutien de partenaires internationaux, nous disposons désormais de davantage de ressources pour y parvenir. Les 6,7 millions d’euros de la BEI serviront à mettre à niveau l’éclairage public, à renforcer la sécurité, à réduire les coûts énergétiques et à améliorer ainsi la qualité de vie globale de nos citoyens et citoyennes en assurant le bon éclairage et la sécurité des rues même dans les périodes les plus sombres. »