République tchèque : l’entreprise technologique tchèque Y Soft obtient un concours de 30 millions d’euros de la BEI pour soutenir les avancées de sa recherche

La BEI accorde un prêt d’amorçage-investissement de 30 millions d’euros à l’entreprise de logiciels tchèque Y Soft.

Le financement est destiné à appuyer le développement et le déploiement des solutions bureautiques en nuage et des outils d’automatisation avancés de l’entreprise.

Le concours est soutenu par le programme InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde à Y Soft Corporation, une entreprise multinationale de logiciels et de matériel électronique basée en Tchéquie, un financement de 30 millions d’euros (757 millions de couronnes tchèques) pour soutenir les avancées de sa gamme de technologies de bureautique, y compris la robotique et les capteurs.

Le soutien de la BEI prend la forme d’un prêt d’amorçage-investissement pour permettre à Y Soft d’accélérer le développement et le déploiement de solutions de bureautique en nuage (SAFEQ) et d’une gamme d’outils d’automatisation (AIVA) comprenant des robots, des caméras, des capteurs et des logiciels fonctionnant ensemble. Ce type de financement combine des caractéristiques de dette et de fonds propres ; il offre de la souplesse aux bénéficiaires et un partage des risques et des rémunérations entre investisseurs et entreprises.

Les fonds serviront à soutenir les activités de recherche-développement menées par Y Soft durant les trois prochaines années, principalement dans la ville tchèque de Brno. Le soutien de la BEI représente la moitié du coût du projet de 60 millions d’euros de l’entreprise. Il est rendu possible grâce au programme InvestEU, qui vise à mobiliser des investissements supplémentaires pour les priorités stratégiques européennes au cours de la période 2021-2027.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Nous sommes fiers de soutenir les avancées de la recherche pionnière de Y Soft dans les technologies numériques et d’automatisation. Non seulement ce financement renforce notre engagement à favoriser l’innovation et la résilience économique au sein de l’UE, mais il promeut aussi la croissance régionale en Tchéquie. Le projet de Y Soft montre comment des solutions de pointe peuvent stimuler à la fois la productivité et la durabilité, s’inscrivant dans le droit fil de notre mission visant à accélérer la transformation numérique de l’Europe et à soutenir les entreprises dynamiques d’envergure mondiale. »

Fondée en 2000 à Brno, Y Soft développe des logiciels d’entreprise pour la gestion de l’impression et de la numérisation sur site et en nuage. Les produits de l’entreprise sont utilisés dans plus de 190 pays dans le monde et permettent aux entreprises de supprimer les serveurs d’impression, d’améliorer la sécurité et d’automatiser les flux de travail liés aux documents en nuage.

John Collins, directeur financier et vice-président du groupe Y Soft : « La collaboration de Y Soft avec la Banque européenne d’investissement souligne la détermination et l’engagement à long terme de notre groupe à fournir des solutions d’automatisation numérique et de bureautique en nuage de classe mondiale dans le monde entier. Les financements de la BEI viennent compléter les investissements internes importants du groupe, mobilisant et renforçant sa stratégie de croissance ambitieuse et accélérant son calendrier de mise en œuvre.

Le partenariat avec la BEI conforte Y Soft dans son engagement pour la création, le maintien et l’amélioration de la valeur économique en Tchéquie et dans l’Union européenne, tout en consolidant son statut de chef de file sur le marché mondial. »

La suite AIVA est un ensemble complet d’outils conçus pour automatiser les tâches de test et permettre une intégration matérielle continue. La robotique, les caméras, les capteurs et le logiciel fonctionnent ensemble de manière fluide pour automatiser le contrôle de la qualité, les tests et la configuration. La suite devrait révolutionner les pratiques des entreprises du fait qu’elle réduit les interventions manuelles et augmente la précision opérationnelle.

Le soutien de la BEI s’inscrit dans le droit fil des objectifs de l’Union européenne visant à favoriser l’innovation, la transformation numérique et la cohésion économique. En soutenant des entreprises telles que Y Soft, la BEI et InvestEU contribuent à stimuler des avancées technologiques cruciales pour l’avantage concurrentiel de l’UE sur le marché mondial. Outre qu’il appuie le développement de technologies de pointe, le financement contribue également à la réalisation des objectifs plus larges de croissance durable et de création d’emplois dans l’UE.

Le concours d’InvestEU au financement en faveur de Y Soft relève du principal domaine d’action prioritaire « Technologies de l’avenir », qui soutient les investissements à fort contenu technologique et les technologies futures dans l’UE. L’appui de l’UE en faveur de Y Soft devrait avoir un effet de signal et d’entraînement sur d’autres bailleurs de fonds propres et prêteurs.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI appuie des projets qui ont un impact important sur la croissance économique, l’innovation et la création d’emplois. Elle est également l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat et soutient des projets qui contribuent à la durabilité environnementale et à la lutte contre les changements climatiques.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos des prêts d’amorçage-investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI) intensifie son soutien à la prochaine génération de chefs de file technologiques européens avec la mise à disposition de prêts d’amorçage-investissement ciblés et de capital d’expansion. Les prêts d’amorçage-investissement de la BEI offrent une structure à long terme et des capitaux patients, ce qui permet aux entreprises d’accélérer la recherche, de mettre en œuvre des investissements stratégiques et d’accroître leur présence sur le marché. Cette initiative cible les entreprises innovantes en phase de développement avancé et d’expansion dans des secteurs stratégiques qui contribuent à la primauté technologique de l’Europe, tels que les sciences de la vie, l’espace, l’intelligence artificielle, la robotique, la sécurité et la défense, et l’informatique quantique. Pour être admissibles, les jeunes pousses doivent démontrer, entre autres, la solidité de leurs plans d’activité et se soumettre à un processus d’audit préalable rigoureux.

À propos de Y Soft

Y Soft fournit des solutions de bureautique intelligentes pour les lieux de travail modernes grâce à sa gamme de produits, notamment SAFEQ® (solutions de bureau sur site et en nuage), AIVA (automatisation des tests) et CLERBO® (expérience numérique du personnel), et à son matériel fabriqué en interne (y compris les lecteurs de cartes et OMNI Bridge®). L’entreprise, qui compte des clients dans plus de 190 pays, a pour mission de développer de meilleures manières de travailler en simplifiant et en automatisant les flux de travail quotidiens pour les entreprises de toutes tailles. En 2022, Y Soft a acquis la principale société danoise de solutions d’impression de type logiciel en tant que service en nuage, EveryonePrint. En novembre de la même année, Y Soft a été distinguée pour ses services d’impression gérés (« Meilleure innovation MPS ») par l’association mondialement reconnue MPSA.

Y Soft a été fondée en 2000. Elle est basée à Brno et son réseau mondial de succursales couvre l’Amérique du Nord et l’Amérique latine, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que la région Asie-Pacifique, y compris l’Australie.