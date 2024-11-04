Italie : un milliard d’euros pour soutenir les investissements de l’administration publique grâce à un nouvel accord entre la CDP et la BEI

Shutterstock

Une garantie de 500 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement permettra à la Cassa Depositi e Prestiti d’accorder jusqu’à un milliard d’euros de nouveaux financements à des organismes publics.

Les deux institutions renforcent leur collaboration visant à stimuler l’économie italienne au moyen d’initiatives à impact positif sur l’environnement, portées par les administrations publiques, notamment en Italie centrale et méridionale.

Déployer de nouvelles ressources représentant jusqu’à un milliard d’euros pour soutenir la croissance durable des territoires, et financer des investissements mis en œuvre par des organismes publics dans différents secteurs et ayant des incidences positives sur la durabilité environnementale, la cohésion sociale et le développement du sud du pays : tels sont les principaux objectifs de l’accord annoncé ce jour par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), qui renforcent ainsi leur collaboration visant à stimuler l’investissement public dans des secteurs clés pour l’Italie.

Plus précisément, la BEI garantira les prêts accordés par la CDP aux régions à concurrence de 500 millions d’euros. Ainsi, la Cassa Depositi e Prestiti pourra mettre des financements d’un montant correspondant au moins au double de celui de la garantie à la disposition des organismes publics au cours des cinq prochaines années, soit un montant maximal d’un milliard d’euros.

Les nouvelles ressources contribueront à promouvoir, entre autres, le développement économique des régions du centre et du sud de l’Italie, dont celles touchées par le tremblement de terre de 2016 dans le centre du pays, à soutenir les actions visant à atténuer les changements climatiques, à améliorer la résilience face aux phénomènes météorologiques défavorables et à développer des projets soutenant la cohésion sociale.

Cette nouvelle opération renforce la coopération déjà solide entre les deux institutions visant à soutenir le secteur public. Il s’agit effectivement du deuxième accord de garantie entre la BEI et la CDP après celui signé en 2022 qui avait pour objectif de promouvoir la croissance économique et d’accélérer la transition écologique des organismes publics en Italie.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale de promotion au service de l’économie italienne depuis 1850. Par ses opérations, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel de l’Italie, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. L’activité de la CDP vise en priorité le développement durable régional ainsi que la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris sur le plan international. La CDP est partenaire des collectivités locales, octroyant des financements et dispensant des conseils pour la mise en place d’infrastructures et l’amélioration des services d’utilité publique. Elle participe aussi activement à des initiatives de coopération internationale pour la mise en œuvre de projets dans des pays en développement et sur des marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et par des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux.