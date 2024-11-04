Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Italie : un milliard d’euros pour soutenir les investissements de l’administration publique grâce à un nouvel accord entre la CDP et la BEI

4 novembre 2024
Shutterstock
  • Une garantie de 500 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement permettra à la Cassa Depositi e Prestiti d’accorder jusqu’à un milliard d’euros de nouveaux financements à des organismes publics.
  • Les deux institutions renforcent leur collaboration visant à stimuler l’économie italienne au moyen d’initiatives à impact positif sur l’environnement, portées par les administrations publiques, notamment en Italie centrale et méridionale.

Déployer de nouvelles ressources représentant jusqu’à un milliard d’euros pour soutenir la croissance durable des territoires, et financer des investissements mis en œuvre par des organismes publics dans différents secteurs et ayant des incidences positives sur la durabilité environnementale, la cohésion sociale et le développement du sud du pays : tels sont les principaux objectifs de l’accord annoncé ce jour par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), qui renforcent ainsi leur collaboration visant à stimuler l’investissement public dans des secteurs clés pour l’Italie.

Plus précisément, la BEI garantira les prêts accordés par la CDP aux régions à concurrence de 500 millions d’euros. Ainsi, la Cassa Depositi e Prestiti pourra mettre des financements d’un montant correspondant au moins au double de celui de la garantie à la disposition des organismes publics au cours des cinq prochaines années, soit un montant maximal d’un milliard d’euros.

Les nouvelles ressources contribueront à promouvoir, entre autres, le développement économique des régions du centre et du sud de l’Italie, dont celles touchées par le tremblement de terre de 2016 dans le centre du pays, à soutenir les actions visant à atténuer les changements climatiques, à améliorer la résilience face aux phénomènes météorologiques défavorables et à développer des projets soutenant la cohésion sociale.

Cette nouvelle opération renforce la coopération déjà solide entre les deux institutions visant à soutenir le secteur public. Il s’agit effectivement du deuxième accord de garantie entre la BEI et la CDP après celui signé en 2022 qui avait pour objectif de promouvoir la croissance économique et d’accélérer la transition écologique des organismes publics en Italie.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale de promotion au service de l’économie italienne depuis 1850. Par ses opérations, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel de l’Italie, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. L’activité de la CDP vise en priorité le développement durable régional ainsi que la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris sur le plan international. La CDP est partenaire des collectivités locales, octroyant des financements et dispensant des conseils pour la mise en place d’infrastructures et l’amélioration des services d’utilité publique. Elle participe aussi activement à des initiatives de coopération internationale pour la mise en œuvre de projets dans des pays en développement et sur des marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et par des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux.

Contact

Lorenzo Squintani

Press Office

Référence

2024-431-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • environnement
  • financement pour l’environnement
  • Le Comité de direction
  • Gelsomina VIGLIOTTI
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
8 juillet 2022

Italie : la BEI et la CDP renforcent leur collaboration à l’appui de l’économie italienne

Stimuler les investissements publics et privés en Italie, améliorer la sélection et le financement de projets verts et mobiliser plus d’un milliard d’euros de nouveaux financements en faveur d’organismes publics, en particulier dans l’Italie centrale et méridionale, tels sont les objectifs des trois accords signés entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) qui permettront de consolider et de renforcer les synergies opérationnelles existantes. Les derniers détails ont été finalisés lors d’une réunion à Rome, au siège de la CDP, entre les deux délégations conduites respectivement par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Dario Scannapieco, administrateur délégué et directeur général de la CDP.

PME Numérique et télécoms Le Comité de direction Économie circulaire Gelsomina VIGLIOTTI Italie Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement
13 juillet 2021

Italie : Cassa Depositi e Prestiti et la BEI collaborent pour faciliter l’accès des entreprises italiennes au crédit

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé ce jour un accord de garantie, dans le cadre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), afin de faciliter l’accès au crédit des entreprises italiennes qui, malgré de bonnes perspectives à long terme, éprouvent des difficultés en raison de la conjoncture macroéconomique actuelle.

EGF Institutional Covid-19 Italie Union européenne
14 août 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.