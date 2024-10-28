Espagne : la BEI et la Généralité de Catalogne renforcent leur collaboration afin d’améliorer les infrastructures hydriques

EIB

Aujourd’hui, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Salvador Illa, président de la Généralité, se sont rencontrés pour une réunion de travail et visiter la station de distribution d’eau de Trinitat à Barcelone, l’une des bénéficiaires du financement de la BEI.

La BEI finance à hauteur de 260 millions d’euros les améliorations qu’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), une entreprise dépendant de la Généralité, réalise dans les stations de traitement des eaux servant à l’approvisionnement de la province de Barcelone.

Lors de sa prochaine réunion, le conseil d’investissement du Fonds pour la résilience régionale devrait se prononcer sur ce projet et examiner la possibilité de mettre en œuvre un financement complémentaire de 100 millions d’euros pour le soutenir. Cela pourrait porter le total des investissements gérés par la BEI à 360 millions d’euros.

Les projets financés par la BEI depuis 2016 ont permis d’améliorer l’approvisionnement en eau potable de plus de 1,6 million de citoyennes et citoyens catalans. La Catalogne a bénéficié de plus de la moitié des investissements dans l’eau financés par la BEI en 2024.

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance, à hauteur de 260 millions d’euros, l’amélioration et l’expansion des infrastructures hydriques gérées par Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), dans la province de Barcelone. ATL est une entreprise publique qui dépend de la Généralité de Catalogne.

Cet investissement présentera des avantages directs pour la population, car il contribuera à atténuer l’impact des changements climatiques et à améliorer l’approvisionnement en eau face à la sécheresse que subit la région en modernisant ses infrastructures et en facilitant ainsi une gestion efficace des ressources en eau et en énergie.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « À la BEI, nous finançons des investissements importants destinés à améliorer la gestion de l’eau en Catalogne. Ils visent à renforcer les infrastructures, moderniser la gestion, minimiser les pertes et garantir l’approvisionnement en eau propre et l’assainissement, un enjeu essentiel pour la qualité de vie des citoyennes et citoyens. »

Salvador Illa, président de la Généralité de Catalogne : « La sécheresse n’est pas un problème saisonnier. C’est pourquoi il est si important d’étendre les infrastructures hydriques, en particulier autour de la zone Ter-Llobregat. Cette collaboration avec la BEI nous permettra de faire en sorte que la Catalogne soit mieux préparée et plus résiliente face aux défis climatiques. »

Lors de sa prochaine réunion, le conseil d’investissement du Fonds pour la résilience régionale devrait se prononcer sur ce projet et examiner la possibilité de mettre en œuvre un financement complémentaire de 100 millions d’euros pour le soutenir. Cela pourrait porter le total des investissements gérés par la BEI à 360 millions d’euros.

Ce projet contribue de manière significative à deux des priorités stratégiques du Groupe BEI : l’action pour le climat et l’amélioration et la construction d’infrastructures sociales, adaptées aux besoins de la population et facilitant une transition écologique juste et efficace.

Rien qu’en 2024, les financements de la BEI en faveur de projets liés à l’eau en Espagne ont dépassé 400 millions d’euros et ont permis de remettre en état ou d’installer 2 000 km de canalisations et d’autres infrastructures relatives à l’eau destinée à la consommation humaine dans le pays.

Améliorations apportées aux stations de traitement de l’eau et d’approvisionnement en eau dans la province de Barcelone

Le projet financé par la BEI comprend des travaux de réhabilitation et d’amélioration des stations d’épuration du Ter et du Llobregat. L’objectif principal des travaux de la station du Ter consistera à réduire le débit traité afin d’atténuer l’impact des changements climatiques sur ce fleuve. Compte tenu de la réduction du débit à traiter et de l’irrégularité croissante des régimes de précipitations, il est nécessaire de faire évoluer le traitement de la station pour l’adapter aux traitements classiques des eaux de surface des climats méditerranéens.

Les améliorations apportées à la station du Llobregat visent à accroître sa capacité de production afin de garantir l’approvisionnement en eau de la zone métropolitaine de Barcelone.

Lors de sa visite officielle à Barcelone le 28 octobre, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, a pu constater, aux côtés de Salvador Illa, président de la Généralité de Catalogne, l’avancement des travaux de la station de distribution Trinitat, qui sont financés par la BEI. Ils étaient accompagnés de Silvia Paneque, ministre du territoire, du logement et de la transition écologique de la Généralité, et de David Vila, directeur d’ATL. La station de Trinitat distribue l’eau potable en provenance de la station de traitement du Ter, située à Cardedeu. Elle assure plus de 50 % de l’approvisionnement en eau potable de la région métropolitaine de Barcelone.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, à la promotion de la compétitivité, de l’innovation, du développement durable et de la cohésion sociale et territoriale, en encourageant une transition juste vers la neutralité climatique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un volume de financement total de 11,4 milliards d’euros en Espagne en 2023, dont quelque 6,8 milliards d’euros pour des projets dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité environnementale. À l’échelle mondiale, le Groupe BEI a signé la même année des nouveaux financements pour un montant total de 88 milliards d’euros.

À propos d’ATL

ATL est une entreprise publique de la Généralité de Catalogne, établie par le décret-loi 4/2018 du 17 juillet, par lequel la Généralité assume la gestion directe du service d’approvisionnement en eau. Elle dessert une population de 5,5 millions d’habitants et produit chaque jour, en moyenne, 6 m³/s. ATL s’approvisionne en eau régulée dans six réservoirs : La Baells, Llosa del Cavall et Sant Ponç, dans le bassin du Llobregat, et Sau, Susqueda et Pasteral, dans le bassin du Ter.

Elle bénéficie également d’apports en eau de mer dessalée dans les stations du Llobregat (El Prat de Llobregat) et du Tordera (Blanes).

ATL gère cinq usines de production d’eau, trois stations de traitement d’eau douce, d’une capacité de production de 8 m³/s, 3,2 m³/s et 0,35 m³/s, et deux usines de dessalement, d’une capacité de production de 2 m³/s et 0,6 m³/s.

ATL fournit de l’eau potable directement à 117 municipalités dans 9 comarques : Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, La Selva, Solsonès, Vallès Oriental et Vallès Occidental. En 2023, le réseau d’ATL affichait un rendement de 98,2 %.