Italie : ACEA - prêt de 500 millions d’euros de la BEI et de la CDP couvert par une garantie de SACE à l’appui d’investissements dans le réseau de distribution d’électricité

Le financement vise à renforcer les infrastructures électriques d’Areti et à soutenir la réalisation des objectifs du plan REPowerEU.

La première tranche de 320 millions d’euros a été signée ce jour, tandis que la seconde, de 180 millions d’euros, le sera en 2025.

La modernisation, la mise à niveau et l’extension des infrastructures électriques d’Areti, une entreprise entièrement détenue par le groupe ACEA et chargée de la gestion des réseaux d’électricité de Rome et de Formello, visent à fournir des services toujours plus efficaces à la population.

Tel est le principal objectif visé par le financement de 500 millions d’euros couvert par la garantie Archimède de SACE et qui a été accordé directement à ACEA par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ,qui rétrocédera des fonds mis à disposition par la BEI.

Les accords signés aujourd’hui à Rome portent sur la première tranche de financement, d’un montant total de 320 millions d’euros, à savoir 200 millions d’euros octroyés directement par la BEI, dont 70 % sont couverts par la garantie Archimède de SACE, et 120 millions d’euros accordés par la CDP moyennant la rétrocession de fonds de la BEI. La seconde tranche de 180 millions d’euros devrait être signée en 2025.

Grâce à cette opération, la BEI, la CDP et SACE cofinancent le programme d’investissements d’Areti conformément aux objectifs de REPowerEU, le plan de l’Union européenne visant à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique. Les ressources ainsi disponibles serviront à mettre en œuvre un programme d’aménagements afin de permettre la transformation numérique des infrastructures. Ces aménagements cibleront plus précisément les objectifs suivants :

la mise à niveau des réseaux basse et moyenne tension de Rome afin d’accroître leur résilience et leur capacité, ce qui supposera notamment l’installation de nouvelles lignes ;

la modernisation des réseaux basse et moyenne tension pour en améliorer la sécurité grâce à des diagnostics avancés, à des commandes à distance et à l’automatisation ;

l’agrandissement et la rénovation des stations primaires ;

le renforcement de l’intelligence des réseaux pour permettre une gestion dynamique, un contrôle des points de livraison via des compteurs intelligents 2G et une réponse à la demande à grande échelle grâce à l’intelligence artificielle et aux plateformes de l’internet des objets.

Cette opération réaffirme le rôle de la BEI et de la CDP en tant que principaux bailleurs de fonds institutionnels du programme d’investissements d’ACEA, ainsi que celui de SACE en sa qualité de partenaire stratégique en matière d’assurance financière à l’appui des opérations futures du groupe. La garantie Archimède de SACE couvre les financements et les obligations aux conditions du marché pour une durée maximale de 25 ans, ce qui constitue un levier pour la compétitivité du système national.

Fabrizio Palermo, directeur général d’ACEA : « Les accords signés aujourd’hui avec la BEI, la CDP et SACE appuient une opération qui revêt une importance stratégique particulière pour ACEA et ils certifient la valeur et la qualité des investissements que le groupe a planifiés en faveur des réseaux de distribution d’électricité dans les années à venir. Ces investissements contribueront à accroître la résilience et la flexibilité des infrastructures grâce à l’utilisation de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Ce financement réitère l’engagement de la BEI à soutenir la transition énergétique et à atteindre les objectifs du plan REPowerEU que nous soutenons en apportant des financements correspondant à 45 milliards d’euros supplémentaires d’ici à 2027. La modernisation des infrastructures électriques est essentielle, non seulement pour rendre les réseaux plus efficaces et plus résilients, mais aussi pour permettre une plus grande intégration des énergies renouvelables dans le système. »

Dario Scannapieco, directeur général de Cassa Depositi e Prestiti : « Grâce aux synergies efficacement entretenues ces dernières années avec les institutions européennes, la CDP est aujourd’hui en mesure de soutenir des opérations financières à fort impact et de grande valeur pour le pays. De ce point de vue, le financement en faveur d’ACEA confirme en outre l’engagement de la CDP à favoriser le développement et la modernisation des infrastructures italiennes. Le partenariat consolidé avec la BEI, qui s’est souvent accompagné d’une contribution de SACE, nous a permis, au fil des années, de soutenir des investissements d’un montant total d’environ 13 milliards d’euros qui ont appuyé la croissance économique sur tout le territoire. »

Alessandra Ricci, directrice générale de SACE : « Nous confirmons notre engagement à soutenir, au moyen de la garantie Archimède, les investissements étayant la compétitivité en Italie, en ce compris la modernisation des infrastructures électriques d’ACEA. Cette nouvelle opération renforce les fortes synergies avec les investisseurs institutionnels que sont la BEI et la CDP au profit de projets susceptibles d’avoir un impact tangible sur le tissu économique italien. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE), a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, contribuent au développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a accordé des financements pour plus de 58 milliards d’euros en faveur de projets mis en œuvre en Italie.

ACEA est l’un des plus importants groupes industriels italiens et est coté en Bourse depuis 1999. Ses segments d’activité sont la gestion intégrée des services liés à l’eau, la distribution d’électricité, l’éclairage public et artistique, la vente d’électricité et de gaz, la production d’énergie principalement à partir de sources renouvelables ainsi que le traitement et la valorisation des déchets. Desservant environ 10 millions d’habitants, ACEA est le premier exploitant national du secteur de l’eau et l’un des principaux distributeurs italiens d’énergie. En outre, il compte parmi les grands opérateurs du secteur de l’environnement en Italie, traitant environ 1,8 million de tonnes de déchets par an.

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale de promotion économique œuvrant depuis 1850 au service de l’économie italienne. Par ses interventions, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel du pays, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. La CDP concentre ses activités sur le développement durable des territoires, ainsi que sur la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris au niveau international. Elle est partenaire des administrations locales, qui bénéficient de ses prêts et de ses services de conseil, pour la réalisation d’infrastructures et pour l’amélioration de services d’utilité publique. En outre, la CDP participe activement à des initiatives de coopération internationale visant à réaliser des projets dans les pays en développement et sur les marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et à des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux.

SACE est un groupe italien proposant des assurances et des services financiers, qui agit sous le contrôle direct du ministère de l’économie et des finances et qui est spécialisé dans le soutien aux entreprises et au tissu économique national. Il déploie un large éventail d’outils et de solutions pour appuyer la compétitivité en Italie et dans le monde. Depuis plus de 45 ans, le groupe SACE est le partenaire de référence des entreprises italiennes qui exportent et se développent sur les marchés étrangers. Il assiste également le système bancaire, par ses garanties financières, pour faciliter l’accès des entreprises au crédit et soutenir les liquidités et les investissements aux fins de la compétitivité et de la durabilité dans le cadre du nouveau pacte vert pour l’Italie, à partir du marché national. SACE est présent dans le monde entier. Il dispose de 14 bureaux dans des pays cibles pour les produits de fabrication italienne, qui ont pour rôle d’établir des relations avec des clients locaux de premier plan et, au moyen d’instruments financiers spécifiques, de faciliter les opérations avec les entreprises italiennes. Avec un portefeuille d’opérations assurées et d’investissements garantis de 260 milliards d’euros, le groupe dessert environ 50 000 entreprises, en particulier des PME, soutenant leur croissance en Italie et dans quelque 200 pays dans le monde.