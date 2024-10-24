Italie : BEI et Terna - un accord de financement de 400 millions d’euros pour moderniser le réseau électrique italien

Terna

Le prêt soutiendra des investissements visant à moderniser le réseau de transport d’électricité italien afin d’en améliorer la résilience et la fiabilité.

L’accord appuie les objectifs du plan REPowerEU, que la BEI s’est engagée à soutenir au moyen de 45 milliards d’euros de financements supplémentaires d’ici 2027.

Terna et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord de prêt de 400 millions d’euros en vue de renforcer l’efficacité et la fiabilité du réseau national de transport d’électricité en Italie.

Prévus pour être réalisés d’ici à 2026 sur l’ensemble du territoire, les travaux visent à moderniser et à remplacer les infrastructures existantes par des solutions de pointe en matière de durabilité environnementale, contribuant ainsi à accroître considérablement le niveau de résilience du réseau face à de futurs phénomènes météorologiques extrêmes.

L’accord de financement consolide encore le partenariat entre la BEI et Terna, une collaboration essentielle pour atteindre les objectifs du plan REPowerEU et promouvoir la transition et la sécurité énergétiques en Europe.

À l’instar des prêts précédemment consentis par la BEI, celui-ci a une durée d’environ 22 ans à compter de la date du décaissement, prévu sous la forme d’une tranche unique à taux fixe. Se caractérisant par une durée plus longue et des coûts plus avantageux par rapport aux solutions de financement disponibles sur le marché, le prêt s’inscrit ainsi dans la politique d’optimisation et d’amélioration de l’efficacité de la structure financière de Terna.

« Il est essentiel d’investir dans la modernisation des réseaux électriques pour répondre à la demande croissante d’énergie, favoriser l’intégration de nouvelles énergies renouvelables et s’adapter à la transformation numérique. L’accord signé avec Terna témoigne de la détermination de la BEI à soutenir des projets qui améliorent les infrastructures énergétiques, contribuent à la transition écologique et garantissent la sécurité énergétique en Italie et en Europe », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

« L’électrification progressive de la consommation et l’augmentation de la demande mondiale, la pénétration croissante des sources d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique et, surtout, les phénomènes climatiques défavorables de plus en plus fréquents sont des facteurs qui font qu’il est crucial pour Terna de continuer à investir dans les plus de 75 000 km de réseaux électriques qu’elle gère sur l’ensemble du territoire national, ainsi que dans la construction de nouveaux réseaux dorsaux et de connexions sous la mer. Il est en effet indispensable de moderniser les actifs existants à l’aide de composants technologiquement avancés, afin d’accroître la résilience du réseau et le niveau de sécurité et d’adéquation du service de transport d’électricité. En même temps, il y a lieu de renforcer les capacités du réseau grâce à de nouvelles connexions », a déclaré Giuseppina Di Foggia, administratrice déléguée et directrice générale de Terna. « Nous saluons donc la confiance que la Banque européenne d’investissement nous renouvelle, après son appui à nos investissements dans la transition énergétique de l’Italie, notamment concernant une autre infrastructure stratégique : la liaison tyrrhénienne, le projet de transport d’électricité sous la mer le plus important au monde », a conclu Giuseppina Di Foggia.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Terna

Le groupe Terna est l’un des principaux opérateurs européens et mondiaux de transport d’électricité. Il exploite la grille nationale de transport à haute tension, gérant quelque 75 000 km de lignes et plus de 900 sous-stations électriques réparties sur l’ensemble du territoire italien. Sa mission consiste à garantir, 24 heures sur 24, et 365 jours par an, le fonctionnement en toute sécurité, la qualité et l’efficience du système électrique italien, ainsi que des conditions d’accès égales à tous les opérateurs du marché. Centre d’excellence comptant plus de 6 100 professionnels, Terna joue un rôle de premier plan dans le processus de transition énergétique vers une décarbonation complète et la pleine intégration dans le réseau de l’énergie provenant de sources renouvelables.