Rwanda : BEI Monde soutient l’élaboration de vaccins par la société Akagera

EIB

Mise à disposition de 2 millions d’euros pour appuyer les phases initiales de la production de vaccins

Ce financement est destiné à accélérer la mise au point de vaccins contre la tuberculose, le VIH, Ebola et d’autres maladies

La Banque européenne d’investissement (BEI Monde) accorde 2 millions d’euros à Akagera Medicines Africa Limited pour soutenir les phases initiales de l’élaboration de vaccins au Rwanda. Ce nouveau financement permettra d’accélérer la recherche et le développement ainsi que la fabrication de nouveaux vaccins contre des maladies infectieuses telles que la tuberculose, le VIH, la fièvre de Lassa et Ebola.

Une partie des fonds servira également à renforcer les compétences techniques et l’expertise des équipes basées au Rwanda afin d’appuyer la découverte, la production et le développement de systèmes d’administration de vaccins dans le pays.

Ce dernier financement en date de BEI Monde dans le domaine de la santé s’inscrit dans le cadre plus large de l’initiative Global Gateway de l’UE pour l’Afrique. Il a pour objectif de débloquer des investissements essentiels pour améliorer l’accès aux soins de santé publics. BEI Monde soutient des investissements à fort impact dans le but de développer les soins de santé et la fabrication de produits pharmaceutiques dans toute l’Afrique, de renforcer la résilience sanitaire sur le continent et d’y favoriser un accès équitable aux soins de santé.

L’Afrique supporte la charge de morbidité la plus élevée au monde et il est donc nécessaire de soutenir davantage de solutions élaborées à l’échelle locale ou continentale. La vaccination est une activité cruciale pour assurer et orienter les investissements dans la santé universelle. Elle joue un rôle essentiel dans la réalisation de 14 des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Akagera Medicines Africa a été créée au Rwanda en juillet 2022 pour développer le secteur pharmaceutique dans le pays et ailleurs sur le continent. La société est détenue majoritairement par la République du Rwanda, par l’intermédiaire du Rwanda Social Security Board (RSSB), l’office rwandais de sécurité sociale

S’exprimant à l’occasion du Sommet mondial de la santé à Berlin, en Allemagne, où le financement a été annoncé, Michael Fairbanks, directeur général d'Akagera Medicines, a déclaré : « Nous sommes un partenariat public-privé et bénéficions du soutien de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations – CEPI) en Norvège, de la Fondation Gates et du National Institute of Health à Washington. Grâce à l’appui précieux de la Banque européenne d'investissement, nous sommes maintenant une entreprise de stade clinique et nous avançons plus rapidement pour renforcer les capacités humaines et les infrastructures spécialisées nécessaires pour l’élaboration de vaccins en Afrique. »

Regis Rugemanshuro, directeur général du RSSB : « Le soutien financier de la Banque européenne d’investissement à Akagera Medicines contribue de manière importante à la réalisation de l’ambition du Rwanda de devenir un pôle biotechnologique et à celle de l’Afrique de devenir autonome dans la fabrication de vaccins et de médicaments. Le RSSB se réjouit à la perspective d’approfondir les partenariats avec la BEI et d’autres institutions internationales afin de construire des écosystèmes de soins de santé résilients au Rwanda et en Afrique. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Le partenariat avec Akagera témoigne de l’étroite coopération de la Banque européenne d’investissement avec des partenaires publics et privés afin d’accélérer la mise au point de solutions innovantes pour lutter contre les maladies mortelles et accroître le financement et la fourniture de soins de santé. La BEI s’est engagée à renforcer encore son partenariat avec les acteurs locaux et internationaux, afin de conjointement accroître les investissements et soutenir les technologies innovantes. »

Belén Calvo Uyarra, ambassadrice de l’UE au Rwanda : « Par l’intermédiaire de Global Gateway, l’UE met l’accent sur la promotion d’un accès équitable aux produits de santé en Afrique et de leur fabrication locale. Cet investissement de la BEI à l’appui d’Akagera Medicines constitue une nouvelle étape importante dans cette voie. »

Le financement en faveur d’Akagera vient compléter d’autres initiatives de l’UE au Rwanda et dans la région qui sont mises en œuvre dans le cadre du projet phare MAV+ de la stratégie Global Gateway concernant la fabrication de vaccins, de médicaments et de technologies de la santé et l’accès à ceux-ci, et qui visent principalement à mettre en place l’écosystème nécessaire à la fabrication de vaccins.

Ces efforts sont soutenus par le fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI), qui a été créé pour accroître les investissements dans des projets d’infrastructures en Afrique subsaharienne dans l’objectif de réduire la pauvreté et de favoriser la croissance économique dans la région.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos d’Akagera

Akagera Medicines développe de nouvelles formulations liposomales de médicaments destinés à traiter la tuberculose, le VRS, la grippe, la grippe aviaire et le VIH. La société de stade clinique a été fondée en 2018 à Kigali, au Rwanda. Elle dispose d’une solide assise financière et est détenue majoritairement par l’État rwandais par l’intermédiaire du Rwanda Social Security Board (RSSB); l’office rwandais de sécurité sociale. Elle est enregistrée au Delaware et possède des laboratoires à Boston et à San Francisco. En 2022, Akagera a établi une filiale à 100 % à Kigali pour la production et les essais cliniques. Parmi les membres fondateurs du conseil d’administration de la société figurent Albrecht Conze, Paul Farmer et Donald Kaberuka. Les cofondateurs Daryl Drummond et Dmitri Kirpotin œuvrent à transposer leur système d’administration de médicaments couronné de succès de l’oncologie aux maladies infectieuses.