Italie : Infrastructures - Viveracqua boucle son émission obligataire Hydrobond 2024, cinquième de sa série, à 200 millions d’euros

Viveracqua

Les fonds collectés soutiendront un programme de 340 millions d’euros qui seront consacrés à la modernisation et à l’amélioration de l’efficacité des infrastructures du service intégré de l’eau en Vénétie.

Huit entreprises locales interviennent dans le projet : acquevenete, Alto Trevigiano Servizi, Azienda Gardesana Servizi, Etra, Livenza Tagliamento Acque, Medio Chiampo, Piave Servizi et Viacqua. Ensemble, elles desservent quelque 400 communes et 3 millions d’habitants grâce à un réseau de distribution d’eau de 30 000 kilomètres.

L’opération a été structurée et placée par Banca Finint. Les titres ont été souscrits dans leur intégralité par la BEI, la CDP, Kommunalkredit et Volksbank avec la garantie Archimède de SACE.

Cette émission obligataire de 200 millions d’euros est la cinquième lancée par Viveracqua dans le cadre de l’initiative Hydrobond. Le montant des investissements mobilisés depuis 2014 – y compris la présente opération – pour la modernisation et l’amélioration de l’efficacité des infrastructures du service intégré de l’eau en Vénétie s’élève à un total d’environ 2 milliards d’euros. L’émission a été souscrite dans son intégralité par la Banque européenne d’investissement (BEI), la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) et Banca Popolare dell’Alto Adige (Volksbank) avec la garantie Archimède de SACE. Banca Finint est intervenue en qualité d’arrangeur et distributeur des titres.

L’emprunt, qui se présente sous la forme d’un placement privé, permettra le financement innovant des programmes d’investissement des huit entreprises concernées – acquevenete, Alto Trevigiano Servizi, Azienda Gardesana Servizi, Etra, Livenza Tagliamento Acque, Medio Chiampo, Piave Servizi, Viacqua – qui desservent quelque 400 communes et 3 millions d’habitants grâce à un réseau de distribution d’eau long de 30 000 kilomètres. Plus précisément, des interventions représentant un montant d’environ 340 millions d’euros sont prévues dans les trois prochaines années, afin de moderniser le réseau et d’améliorer son efficacité, conformément aux principes de gestion durable des ressources en eau (objectif 6 du programme des Nations unies à l’horizon 2030) et au profit des zones desservies.

Les émissions obligataires lancées dans le cadre de l’initiative Hydrobond depuis 2014 ont permis de lever près de 825 millions d’euros, avec pour objectif de soutenir les programmes de croissance et de maintenance des opérateurs membres de Viveracqua. Ces émissions ont contribué à mobiliser des investissements représentant environ 2 milliards d’euros dans la région, avec à la clé des répercussions positives sur les conditions de vie des bénéficiaires finals et une réduction des pertes sur les réseaux. L’obligation Hydrobond est assortie pour partie de la garantie Archimède de SACE qui soutient les financements et les cautionnements, pour une durée maximale de 25 ans et sans limite de montant, fournis par le système bancaire aux entreprises aux conditions du marché, jusqu’à hauteur de 70 % du montant.

Monica Manto, présidente de Viveracqua : « Nous remercions les investisseurs pour leur grande confiance dans nos projets ambitieux en matière de durabilité ; il s’agit d’un gage de reconnaissance pour la solidité et le sérieux du travail qu’accomplissent ensemble les 12 opérateurs du service intégré de l’eau qui forment Viveracqua et pour l’efficacité qu’ils ont pu atteindre dans leurs activités en unissant leurs forces. Le financement lié à cette cinquième émission Hydrobond permettra la modernisation de réseaux et d’installations en Vénétie et dans le Frioul-Vénétie Julienne pour un montant de 340 millions d’euros. Ces dix dernières années, les entreprises publiques de Viveracqua ont travaillé main dans la main pour affiner les procédures, les compétences et les systèmes afin de tirer le meilleur parti de ces instruments de financement et d’assurer la continuité des programmes de croissance et de durabilité de chaque entreprise, avec à la clé environ 2 milliards d’euros de nouveaux travaux mis en œuvre pour faire face aux changements climatiques ».

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord confirme une nouvelle fois l’engagement ferme de la BEI à soutenir le secteur de l’eau en Italie, lequel a bénéficié de plus de 3,75 milliards d’euros de financements de la Banque au cours des cinq dernières années. Les obligations Hydrobond émises par Viveracqua, dans lesquelles nous avons investi dès la première émission, montrent comment une gouvernance solide et l’utilisation du financement structuré peuvent aider les petites entreprises de services collectifs à obtenir davantage de ressources qu’elles peuvent ensuite réinvestir pour lutter contre les changements climatiques. En outre, ce type d’opération s’inscrit dans le droit fil du concept de l’union des marchés des capitaux, qui vise à faciliter l’accès des entreprises à de nouvelles sources de financement, en réduisant leur dépendance à l’égard du crédit bancaire et en soutenant une croissance économique plus durable et résiliente. »

Dario Scannapieco, PDG de la CDP : « La première obligation Hydrobond a été placée il y a dix ans. Depuis lors, quelque 2 milliards d’euros d’investissements ont été déployés dans le service régional intégré de l’eau, et cette initiative innovante à même d’avoir une incidence tangible sur le quotidien de l’ensemble des ménages et des entreprises de Vénétie se poursuit avec succès. Cette nouvelle opération vient consolider, notamment grâce à la synergie avec les autres investisseurs institutionnels, notre rôle dans la promotion active de l’efficacité et la mise en place d’infrastructures stratégiques plus modernes et capables de gérer les ressources en eau d’une manière de plus en plus durable pour l’avenir. »

Enrico Marchi, président du groupe Banca Finint : « La participation à cette nouvelle opération d’envergure est une source de grande satisfaction pour notre groupe, d’autant qu’il s’agit de la cinquième obligation de la série Viveracqua Hydrobond, dont Banca Finint est l’arrangeur depuis la première émission en 2014. Ces dernières années, en collaboration avec des partenaires et des investisseurs institutionnels, nous avons soutenu les entreprises du consortium Viveracqua dans leurs ambitieux projets d’investissement visant à rendre leur réseau d’eau régional plus moderne et plus efficace, et à contribuer ainsi de manière décisive au développement durable en harmonie avec les principes du programme à l’horizon 2030. Cette opération marque en outre un jalon historique pour Banca Finint : nous arrivons aux dix années d’existence de l’émission obligataire groupée, aussi appelée ‘‘Basket Bond’’, un instrument financier innovant que notre banque a introduit – tout d’abord en Italie – sur son marché en 2014 et qui, appliqué à différents domaines et secteurs, a accompagné la croissance du tissu entrepreneurial du pays. »

Valerio Perinelli, directeur général de SACE : « Avec cette transaction, SACE confirme sa détermination à soutenir les investissements dans l’innovation, les infrastructures et la transition durable sur l’ensemble du territoire national avec la garantie Archimède. Nous nous félicitons tout particulièrement de cette opération car elle contribuera à améliorer l’efficacité des infrastructures du service de l’eau en Vénétie et fera ainsi levier sur la compétitivité : nous estimons en effet que l’impact sur l’économie se chiffrera à 220 millions d’euros pour la valeur de la production, 100 millions de valeur ajoutée et plus de 1 092 emplois préservés. »

Christoph Güntner, directeur principal de Kommunalkredit : « Après notre participation aux émissions Viveracqua Hydrobond précédentes de 2020 et 2022, nous sommes très heureux de prendre part à cette nouvelle opération importante. Notre engagement répété dans le financement des améliorations et extensions nécessaires des infrastructures hydriques est une preuve de la relation de confiance établie avec le consortium Viveracqua et les autres partenaires du projet, ainsi que de notre détermination à soutenir les investissements durables dans les infrastructures qui apportent des avantages tangibles aux collectivités. »

Matteo Costa, responsable du financement des entreprises chez Volksbank : « En tant que banque régionale du nord-est, nous sommes fiers de renouveler notre engagement en faveur du développement et de l’efficacité du réseau d’eau en Vénétie. L’opération, conclue à travers la souscription de l’instrument financier innovant Hydrobond, s’inscrit dans le droit fil du programme industriel “I-mpact 2026” de notre banque, qui considère le soutien à la région et la proximité avec les ménages et les entreprises comme essentiels. Elle correspond aussi parfaitement aux objectifs du programme des Nations unies à l’horizon 2030 relatifs à la gestion durable de la ressource essentielle qu’est l’eau. »

Le groupement temporaire d’entreprises formé par Banca Finint et le cabinet d’avocats Cappelli RCCD est intervenu en qualité d’arrangeur, de distributeur et de conseiller juridique pour l’opération. Le cabinet d’avocats Legance a conseillé la BEI et la CDP dans le respect des procédures relevant du concept de « muraille de Chine », tandis que Kommunalkredit et SACE ont bénéficié de l’assistance de deux équipes dédiées du cabinet d’avocats Cappelli RCCD. Le cabinet Pirola Pennuto Zei a accompagné les opérateurs dans leurs processus de décision.

Note au responsable de publication

Viveracqua est la société qui regroupe toutes les entreprises publiques du secteur de l’eau basées en Vénétie chargées, chacune pour la zone qu’elle dessert, de la gestion des services de distribution d’eau, d’assainissement et d’épuration. Les opérateurs réunis au sein de Viveracqua – Acque del Chiampo, acquevenete, Acque Veronesi, Azienda Gardesana Servizi, Alto Trevigiano Servizi, BIM Gestione Servizi Pubblici, Etra, Livenza Tagliamento Acque, Medio Chiampo, Piave Servizi, Veritas, Viacqua – desservent 580 communes (en Vénétie et en partie dans le Frioul-Vénétie Julienne), pour un total de 4,7 millions d’habitants et une valeur de production égale à plus de 1 milliard d’euros.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2023, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale de promotion au service de l’économie italienne depuis 1850. Par ses opérations, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel de l’Italie, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. L’activité de la CDP vise en priorité le développement durable régional ainsi que la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris sur le plan international. La CDP est partenaire des collectivités locales, octroyant des financements et dispensant des conseils pour la mise en place d’infrastructures et l’amélioration des services d’utilité publique. Elle participe aussi activement à des initiatives de coopération internationale pour la mise en œuvre de projets dans des pays en développement et sur des marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et par des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux.

Le groupe Banca Finint intervient sur les marchés italiens de la banque d’entreprise et d’investissement, du financement structuré, de la gestion d’actifs et de la banque privée. Créée fin 2014, la société Banca Finint est l’aboutissement de plus de 40 ans d’activité du groupe Finanziaria Internazionale, fondé en 1980 par Enrico Marchi et d’autres partenaires, dans le secteur financier. En 2016, le groupe Banca Finint est né avec Banca Finint en tant que société mère. Banca Finint est spécialisée dans des activités principalement liées aux marchés des capitaux d’emprunt (mini-obligations et financements spécialisés), la structuration et la gestion d’opérations de titrisation, mais aussi dans les obligations garanties et le financement structuré, le conseil visant des opérations financières exceptionnelles et la mise en œuvre d’émissions groupées d’obligations. Elle déploie ses produits pour soutenir les entreprises et l’économie réelle des régions où elle est présente. Le Groupe a son siège social à Conegliano (province de Trévise) et des bureaux à Milan, Rome et Trente.

SACE est un groupe italien d’assurance financière, directement contrôlé par le ministère de l’économie et des finances, spécialisé dans le soutien aux entreprises et au tissu économique national grâce à un vaste éventail d’outils et de solutions visant à stimuler la compétitivité en Italie et dans le monde. Depuis plus de quarante-cinq ans, le groupe SACE est le partenaire de référence des entreprises italiennes qui exportent et se développent sur les marchés étrangers. En proposant des garanties financières qui lui permettent d’appuyer également le secteur bancaire, il facilite l’accès des entreprises au crédit, en soutenant non seulement leur liquidité, mais aussi leurs investissements en faveur de la compétitivité et de la durabilité dans le cadre du nouveau pacte vert pour l’Italie, en partant du marché national. SACE est présent dans le monde entier avec 13 bureaux dans les pays cibles du « Made in Italy », qui ont pour rôle d’établir des relations avec d’importantes contreparties locales et, par l’intermédiaire d’instruments financiers dédiés, de faciliter les opérations avec les entreprises italiennes. Fort d’un portefeuille d’opérations garanties et d’investissements garantis équivalant à 260 milliards d’euros, le groupe accompagne environ 50 000 entreprises, principalement des PME, soutenant leur croissance en Italie et sur quelque 200 marchés dans le monde.

Volksbank, qui a été fondée en 1886, est basée à Bolzano. Elle est présente en tant que banque régionale non seulement sur son marché d’origine du Haut-Adige, mais aussi dans le nord-est de l’Italie dans les provinces de Trente, Belluno, Trévise, Pordenone, Vicence, Padoue et Venise. Volksbank compte plus de 160 succursales pleinement opérationnelles et emploie environ 1 400 collaborateurs.