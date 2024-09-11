La BEI et la Banque de développement de l’Afrique australe portent à 600 millions d’euros (11,9 milliards de ZAR) leur soutien au secteur privé dans le domaine des énergies renouvelables

La BEI et la DBSA se sont engagées à verser chacune 100 millions d’euros supplémentaires (1,98 milliard de ZAR) à l’appui de l’initiative lancée en 2022.

Cette initiative soutient des projets du secteur privé liés aux énergies solaire et éolienne en Afrique du Sud, contribuant ainsi à la mise en œuvre d’une énergie propre et fiable et à la création d’emplois.

Les projets soutenus devraient porter la production d’énergie renouvelable à 384 MWh.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA) ont encore renforcé leur appui au secteur privé dans le domaine des énergies renouvelables, afin d’accroître la production d’énergie propre tout en soutenant la création d’emplois.

Un prêt de 100 millions d’euros (1,98 milliard de ZAR) de la BEI, assorti d’une contrepartie équivalente de la DBSA, vient s’ajouter au financement de 400 millions d’euros (7,9 milliards de ZAR) annoncé lors de la COP27 en 2022. Ce dispositif soutient le programme d’investissement de la DBSA pour une production décentralisée visant l’élaboration et le déploiement à une plus grande échelle de projets de petite et moyenne dimension liés aux énergies renouvelables – en particulier l’énergie solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre – par des producteurs d’électricité indépendants en Afrique du Sud.

Cette initiative de financement s’inscrit dans le cadre de Global Gateway, la stratégie d’investissement extérieure de l’UE ciblant les infrastructures propres et durables. Elle est intégrée dans le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), qui vise à soutenir les efforts de décarbonation de l’Afrique du Sud en mettant l’accent sur le réseau électrique, et elle vient s’ajouter à l’engagement de 1 milliard d’EUR (19,79 milliards de ZAR) pris par la BEI au titre du JETP.

Boitumelo Mosako, PDG de la DBSA : « Notre partenariat solide et durable avec la BEI a franchi une étape stimulante en augmentant notre soutien financier aux énergies renouvelables. Cette collaboration reflète notre engagement commun en faveur d’un avenir plus vert. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos parties prenantes, à l’appui de la transition énergétique juste de l’Afrique du Sud. Avec les projets financés qui entrent maintenant en service et renforcent le réseau énergétique, nous sommes fiers de contribuer à la croissance durable et à la résilience énergétique de l’Afrique du Sud. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Nous nous félicitons des progrès réalisés dans le cadre de cette initiative et de notre partenariat avec la DBSA. Investir dans les énergies renouvelables n’est pas seulement impératif pour lutter contre les changements climatiques, mais cela permettra également d’assurer un approvisionnement énergétique plus fiable, dont les entreprises ont besoin pour se développer. »

Sandra Kramer, ambassadrice de l’Union européenne en Afrique du Sud : « Cette initiative est une illustration concrète de la coopération étroite entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud qui vise à faire progresser la transition énergétique juste d’une manière durable et qui apporte une valeur ajoutée à l’économie sud-africaine. »

La BEI et la DBSA collaborent pour accroître les financements à l’appui de priorités communes depuis 1995, date à laquelle la BEI a commencé à opérer en Afrique du Sud. Elles ont contribué ensemble à la mise en œuvre de projets soutenant l’action climatique, l’eau, l’assainissement et l’éducation. Cette semaine, la BEI a annoncé le lancement de son pôle régional pour l’Afrique australe et l’océan Indien, basé à Pretoria et animé par une équipe renforcée sur le terrain.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. La BEI a ouvert son premier bureau en Afrique du Sud en 2005.

À propos de Global Gateway

Global Gateway est la stratégie européenne qui vise à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Dans le cadre de l’approche « Équipe Europe », Global Gateway réunit l’UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement afin de mobiliser le secteur privé pour multiplier les investissements en vue d’induire un impact en profondeur. Cette stratégie vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR (5 940 milliards de ZAR) d’investissements. Global Gateway est pleinement alignée sur le Programme 2030 des Nations unies, sur les objectifs de développement durable et sur l’accord de Paris. La BEI est un partenaire clé de Global Gateway. Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’euros (1 980 milliards de ZAR) d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. En Afrique du Sud, les investissements de Global Gateway sont axés sur la mise en place de chaînes de valeur stratégiques durables dans le domaine des énergies renouvelables, notamment liées aux matières premières critiques, aux transports et à la santé.

À propos de la Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA)

La Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA) est l’une des principales institutions de financement du développement sur le continent. Son principal objectif est de fournir des solutions efficaces de financement du développement qui amorcent un changement porteur de transformation en Afrique du Sud et dans l’ensemble du continent africain. L’amélioration de la qualité de vie des populations en Afrique est l’objectif fondamental de son impact en matière de développement. La DBSA entend infléchir le cours de l’histoire vers une prospérité partagée grâce à des investissements multidimensionnels dans des infrastructures durables et dans les capacités humaines.

Ses solutions couvrent toutes les phases de la chaîne de valeur du développement des infrastructures, depuis la planification et l’élaboration de projets jusqu’à la mise en œuvre et la fourniture des infrastructures, en passant par toute une série d’instruments financiers et non-financiers. Ses principaux domaines d’intervention sont l’énergie, les TIC, les transports, l’eau et l’assainissement. Ses domaines d’intervention secondaires sont l’éducation, le logement et la santé.