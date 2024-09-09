Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Italie : Initiative BEI-LIFTT - 100 millions d’euros pour stimuler la croissance des entreprises italiennes innovantes

9 septembre 2024
EIB
  • L’accord prévoit la création d’une société anonyme (« SpA ») à finalité spécifique dans laquelle la BEI et LIFTT investiront chacune 50 millions d’euros.
  • Cette société devrait effectuer 20 à 30 opérations de co-investissement dans des entreprises très innovantes, principalement actives dans les secteurs des sciences de la vie, des « deep tech » et des technologies propres.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la société italienne de capital-risque LIFTT unissent leurs forces dans le cadre d’une initiative dotée d’une enveloppe de 100 millions d’euros visant à stimuler les investissements en fonds propres dans les entreprises très innovantes. L’accord, dont la conclusion a été annoncée ce jour à Rome par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Stefano Buono, président de LIFTT, prévoit la mise en place d’une structure de co-investissement dans laquelle la BEI et LIFTT investiront 50 millions d’euros chacune.

Cette structure, une SpA qui portera le nom de LIFTT EuroInvest, réalisera entre 20 et 30 opérations de co-investissement dans des start-up, des petites et moyennes entreprises, et des entreprises de taille intermédiaire, pour la plupart italiennes, actives dans des secteurs clés tels que les sciences de la vie, la cybersécurité, les deeptech et les technologies propres. En plus de promouvoir l’innovation technologique, les co-investissements ont pour vocation de favoriser une croissance économique durable en réduisant l’empreinte environnementale des entreprises bénéficiaires.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Ce partenariat représente une étape essentielle pour combler le retard technologique qu’accuse l’Europe ». « Cet accord conclu avec LIFTT est bien plus qu’un simple investissement financier ; il témoigne d’un engagement concret à encourager l’innovation, à créer des emplois hautement qualifiés dans des secteurs clés et à accompagner le progrès et la compétitivité en Europe. »

Stefano Buono, président de LIFTT : « Cet accord est une marque importante de reconnaissance pour le parcours et le savoir-faire de LIFTT dans le domaine des technologies et de l’innovation ; il confirme notre statut d’interlocuteur de premier plan dans le secteur de l’innovation européenne. Nous remercions la BEI qui nous a donné la possibilité de mettre en commun nos compétences spécifiques et d’offrir un coup de pouce financier à l’économie réelle, susceptible d’appuyer concrètement le développement des entreprises qui inventent et bâtissent un avenir durable et axé sur l’innovation. La BEI partage notre vision de la valorisation du potentiel des territoires et du développement des secteurs à forte valeur ajoutée, et nous avons pour objectif commun d’accroître la compétitivité des entreprises italiennes et européennes : il s’agit d’une journée mémorable pour ceux qui ont foi en l’Europe et veulent investir en elle. »

Depuis toujours, LIFTT s’est employée à repérer parmi les entreprises et dans le monde entier les acteurs engagés en faveur d’une croissance interne, durable et responsable. » Ce nouveau partenariat avec la BEI a donc pour but explicite de générer un impact socio-économique notable, en aidant les entreprises à intensifier les investissements à l’appui de la transition technologique et écologique, et en contribuant à la création d’emplois qualifiés dans des secteurs technologiques à forte valeur ajoutée qui façonneront l’économie du futur.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

LIFTT est une holding d’investissement à but non lucratif qui cherche à offrir une vision innovante et dynamique du capital-risque appliqué au transfert de technologie. LIFTT, qui a pour président Stefano Buono, chef d’entreprise et scientifique, défend un modèle économique éthique inspiré par les thématiques ESG et compte plus de 200 investisseurs privés et institutionnels, dont Azimut et les fondations LINKS, Compagnia di San Paolo et CRT. À ce jour, LIFTT a levé 104,7 millions d’euros et a effectué 51 investissements dans des start-up et PME innovantes, à partir d’un portefeuille de clients potentiels composé de plus de 3 000 entreprises issues de tous les secteurs du marché, et plus particulièrement celui des deep tech.

Projet(s) connexe(s)

LIFTT (SA)

The project aims to implement a co-investment facility with LIFTT SpA, an Italian venture builder. The facility will target early to growth-stage innovative SMEs and Mid-Caps in the fields of life sciences, future tech (e.g. cybersecurity, deep tech industrial) and cleantech field.

Signé | 05/08/2024

