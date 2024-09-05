Agir en partenariat pour le progrès – Pour stimuler le potentiel technologique croissant de l’Afrique, la Saïd Business School de l’université d’Oxford organise la troisième rencontre de gestionnaires de fonds africains de premier plan

Cette édition du programme Africa Venture Finance de la Saïd Business School d’Oxford accueillera 44 éminents gestionnaires de fonds de capital-risque africains et axés sur l’Afrique, dont la moitié sont des femmes.

Les participants y partageront leurs réflexions et leurs stratégies pour favoriser un environnement d’investissement durable et efficace à travers le continent.

Le programme est financé par l’UE au titre de l’initiative Boost Africa et par le mécanisme d’assistance technique AfricaGrow, lui-même financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) via la KfW.

Du 9 au 13 septembre 2024, à l’initiative de Boost Africa et d’AfricaGrow, 44 éminents gestionnaires représentant 33 fonds de capital-risque africains, dont Partech, AfricInvest, TLcom, Norssken, Speedinvest et d’autres, se réuniront à la Saïd Business School de l’université d’Oxford. Le programme Africa Venture Finance, un cursus d’une semaine en présentiel, s’adresse spécifiquement aux gestionnaires de fonds de capital-risque qui investissent dans des entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance en Afrique. Des participants de tout le continent le suivront, la moitié d’entre eux étant des femmes, d’où la nécessité pour ce secteur financier d’une plus grande inclusion de ces dernières aux niveaux hiérarchiques supérieurs.

Le programme soutient la croissance du secteur africain du capital-risque à visée technologique en donnant aux gestionnaires de fonds les outils nécessaires pour repérer des solutions innovantes répondant aux défis uniques de l’Afrique et les financer. Ils pourront ainsi partager leur savoir-faire et faciliter des échanges pour favoriser une croissance rapide du secteur africain du capital-risque ciblant les technologies.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La BEI entend financer de nouvelles technologies et idées qui permettront de relever les défis mondiaux auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. Nous sommes fiers du rôle joué par Boost Africa pour soutenir un écosystème du capital-risque dynamique et résilient en Afrique et aider les entrepreneuses et entrepreneurs africains à transformer leurs idées en activités prospères. »

Aunnie Patton Power, directrice du programme de l’université d’Oxford : « Le programme Africa Venture Finance est un exemple du type d’initiatives à fort impact et de haut niveau que nous nous efforçons de proposer à la Saïd Business School. Nous nous félicitons de nos liens étroits avec le continent africain, dont attestent nos étudiants, nos anciens participants et nos professeurs, et nous sommes ravis de continuer à favoriser la croissance de chefs de file émergents grâce à nos programmes. »

Martin Ewald, gestionnaire principal de portefeuille spécialisé dans l’investissement d’impact chez Allianz Global Investors : « Au sein d’AfricaGrow, nous sommes fiers de contribuer à attirer des investisseurs privés dans l’écosystème africain du capital-risque. Nos investissements et nos programmes d’assistance technique visent à donner aux nouveaux fonds locaux les moyens dont ils ont besoin, en étendant notre impact au-delà de notre portefeuille immédiat. Le programme Africa Venture Finance offre aux gestionnaires de fonds une occasion unique d’échanger des connaissances, de tisser des réseaux solides et de forger des partenariats précieux. »

Aux côtés du personnel universitaire d’Oxford, d’importants investisseurs et experts en technologies du monde entier dialogueront avec les participants sur divers sujets. Il s’agira notamment d’investisseurs africains de renom et d’anciens participants ayant suivi le programme Africa Venture Finance, Khaled Ben Jilani d’AfricInvest, Keet van Zyl de Knife Capital et Ido Sum de TLcom. Les gestionnaires de fonds présents auront également l’occasion d’interagir avec des représentants non seulement des promoteurs du programme, de la Banque européenne d’investissement et d’AllianzGI/KfW/DEG Impact, mais aussi de banques de développement et d’organisations internationales telles que la Société financière internationale (IFC), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), British International Investment (BII), la Société néerlandaise pour le financement du développement (FMO), ou encore l’institution française de financement du développement Proparco. En outre, l’Alliance pour l’entreprenariat en Afrique et l’Initiative Investing in Young Businesses in Africa (IYBA), appuyée par l’Union européenne (UE), organiseront un atelier pour renforcer la coordination et la coopération entre les programmes qui aident les fonds d’investissement et les entreprises technologiques en Afrique.

Boost Africa et AfricaGrow visent à avoir un effet de catalyseur auprès de l’écosystème émergent des start-up africaines en investissant, sur les plans financier et technique, dans des fonds de capital-risque en Afrique. Cette semaine d’échanges organisée à la Saïd Business School de l’université d’Oxford sera unique en ce sens qu’elle offrira une plateforme permettant aux principaux gestionnaires de capital-risque africains de se réunir, d’apprendre les uns des autres et de découvrir les dernières théories et pratiques en matière de financement en capital-risque.

Le programme Africa Venture Finance est soutenu par l’UE dans le cadre de l’initiative Boost Africa et par le mécanisme d’assistance technique AfricaGrow.

Informations générales

À propos de Boost Africa

Boost Africa est une initiative conjointe de la BEI et de la Banque africaine de développement (BAfD) qui favorise et encourage l’entrepreneuriat et l’innovation dans toute l’Afrique d’une manière commercialement viable. Elle permet de combler une lacune observée actuellement sur le marché africain en apportant du capital-risque au démarrage, doublé de l’acquisition de compétences.

Boost Africa s’adresse principalement aux intermédiaires financiers qui investissent dans des modèles d’entreprise innovants et des jeunes pousses qui conçoivent des solutions numériques dans divers secteurs, notamment les technologies de l’information et de la communication (TIC), les soins de santé, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, l’éducation, les services financiers et les industries manufacturières. Elle met plus particulièrement l’accent sur les intermédiaires financiers qui ciblent les jeunes et les femmes ainsi que les secteurs dans lesquels l’innovation peut améliorer la qualité de vie de la population, en particulier celle des ménages à faibles revenus.

Le mécanisme d’assistance technique qui relève de Boost Africa fournit un soutien sur mesure pour renforcer les compétences professionnelles et opérationnelles de base des gestionnaires de fonds partenaires et de leurs bénéficiaires, afin que les jeunes pousses technologiques innovantes et les PME à forte croissance en Afrique valorisent tout leur potentiel d’expansion. Ce mécanisme est financé par la Commission européenne et l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, par l’intermédiaire du 11e Fonds européen de développement. Le financement est géré par la Banque européenne d’investissement (BEI) et mis en œuvre par Adam Smith Europe, qui fait partie du groupe Adam Smith International.

À propos d’AfricaGrow

Le Fonds de fonds AfricaGrow est un instrument de financement avec panachage de ressources, géré par Allianz Global Investors, qui sert à mobiliser des capitaux privés en Afrique en fournissant une structure financière atténuant les risques pour les investisseurs institutionnels, tout en favorisant les investissements indirects dans les petites et moyennes entreprises (PME) et les start-ups africaines par le biais de participations dans des fonds locaux de capital-investissement et de capital-risque. Ses commanditaires sont l’institution allemande de financement du développement DEG, la KfW – pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) – et des compagnies d’assurance Allianz.

En tant qu’entité juridiquement indépendante, AfricaGrow est un instrument central de l’initiative Compact with Africa (CwA), lancée en 2017 sous la présidence allemande du G20. Le mécanisme d’assistance technique est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) par l’intermédiaire de la KfW, tandis que le fonds est géré par Allianz Global Investors et conseillé par DEG Impact GmbH.

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.