Arménie : BEI Monde signe son premier accord de prêt direct avec une banque commerciale arménienne

Un prêt de 55 millions d’euros est accordé à ACBA Bank à l’appui du secteur privé local.

Cette opération appuiera plus de 200 petites entreprises et 6 000 emplois.

Les crédits seront octroyés aux entreprises mal desservies par l’intermédiaire du mécanisme de la BEI à l’appui de la résilience des MPME en Arménie.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) spécialisée dans le développement international, prête 55 millions d’euros à ACBA Bank afin d’accroître l'accès au financement des microentreprises et petites et moyennes entreprises (MPME) ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Arménie. Il s’agit de la première ligne de crédit directe de BEI Monde à une banque commerciale arménienne.

Ce prêt s’appuie sur l’engagement renforcé de BEI Monde à soutenir le développement économique et à stimuler la croissance du secteur privé et la création d’emplois en Arménie. ACBA Bank rétrocédera les ressources de BEI Monde au secteur privé local à des taux abordables, ce qui stimulera le développement économique et encouragera les investissements. Plus de 200 MPME devraient bénéficier de cette opération, qui met particulièrement l’accent sur les entreprises dirigées par des femmes et soutiendra plus de 6 000 emplois.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Arménie : « Nous nous réjouissons d’établir ce nouveau partenariat avec ACBA Bank. Notre objectif est de contribuer à bâtir des économies plus solides et résilientes qui créent des emplois. Ce prêt participera à la croissance et à la compétitivité des MPME arméniennes, y compris dans les zones rurales du pays, et encouragera l’esprit d’entreprise dans le droit fil des priorités de l’Union européenne et de l’Arménie. »

L’initiative s’inscrit dans le cadre du mécanisme de BEI Monde à l’appui de la résilience des MPME en Arménie, qui vise à améliorer l’accès au financement du secteur privé dans le pays. Ce mécanisme favorise la résilience économique à long terme en mettant des financements à la disposition des entreprises locales par l’intermédiaire de banques arméniennes.

Jan Plešinger, chargé d’affaires faisant fonction à la délégation de l’UE en Arménie : « Nous nous engageons à assurer aux banques des conditions de prêt très attrayantes. Elles bénéficieront également d’une subvention de l’UE pour un appui en monnaie locale. Alors que nous finalisons la subvention au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage, cette initiative viendra compléter les opérations de la BEI en risques propres, en améliorant l’accès au financement et le soutien aux entreprises locales. »

Cette opération contribue à la réalisation de l’objectif de l’UE visant à soutenir 30 000 MPME à l’appui d’une économie compétitive, innovante et durable, l’un des cinq grands axes du plan économique et d’investissement pour le Partenariat oriental en Arménie.

Hakob Andreasyan, PDG d’ACBA Bank : « Le prêt de 55 millions d’euros marque la première collaboration directe à grande échelle entre ACBA Bank et la Banque européenne d’investissement en Arménie. ACBA Bank est l’un des principaux bailleurs de fonds des petites, moyennes et grandes entreprises sur tout le territoire national. Grâce à ce prêt, nous pourrons donner un coup de pouce supplémentaire au développement des MPME, qui est pour nous un objectif primordial, car ces entreprises sont considérées comme le moteur de l’économie arménienne. »

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’UE, est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, en contribuant aux trois grandes priorités de l’Union européenne : le pacte vert pour l’Europe, Global Gateway ainsi que l’emploi et la croissance durable et inclusive. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde, dont la représentation régionale de la BEI pour le Caucase du Sud, qui couvre l’Arménie.

À propos d’ACBA Bank

ACBA Bank est l’un des chefs de file du système bancaire arménien et occupe une position prééminente dans le financement du secteur rural en Arménie. Introduite en Bourse en 2021, ACBA Bank compte à ce jour plus de 5 600 actionnaires. Grâce à la mise en œuvre des toutes dernières solutions numériques et à l’utilisation des nouvelles technologies, la banque ne cesse d’accroître l’éventail et la qualité des services financiers qu’elle fournit. Présente dans toutes les régions d’Arménie, ACBA Bank compte 65 succursales et est considérée comme l’un des plus grands employeurs du système financier et du pays.