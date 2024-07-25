Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Italie : Accord BEI – SIMEST : plus de 90 millions d’euros pour promouvoir l’expansion internationale des entreprises italiennes

25 juillet 2024
EIB
  • Les ressources seront mises à disposition grâce à un financement de 46 millions d’euros octroyé à la SIMEST par la BEI.
  • L’économie verte et l’innovation sont les deux priorités stratégiques que l’accord vise à promouvoir.
  • Des services de conseil fournis par la BEI viseront à renforcer l’activité de la SIMEST en faveur de l’innovation et de la transition écologique.

L’accord, conclu ce jour à Rome entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et la SIMEST, vise à soutenir l’expansion des entreprises italiennes en Europe à travers des investissements innovants et durables.

Plus précisément, la BEI accordera à la SIMEST un prêt de 46 millions d’euros, grâce auquel cette société spécialisée dans l’internationalisation des entreprises italiennes pourra allouer des ressources supplémentaires à des conditions favorables, afin de promouvoir l’expansion des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) italiennes au sein de l’Union européenne. Elles pourront ainsi accéder à des financements à moyen et long terme à des conditions plus compétitives, afin de mener à bien leurs projets d’internationalisation. L’opération contribuera à mobiliser plus de 90 millions d’euros d’investissements au profit de l’économie réelle.

L’accord vise à promouvoir deux priorités stratégiques, à savoir l’économie verte et l’innovation, auxquelles près de la moitié des ressources mises à disposition par la BEI seront consacrées. 

Parallèlement à la signature du contrat de financement, un accord a été conclu prévoyant la fourniture gratuite par la BEI d’un service de conseil technique (au titre des ressources du programme de la plateforme de conseil InvestEU) destiné à faciliter l’identification et la structuration par la SIMEST de projets verts et innovants ainsi que le suivi de leur impact.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord contribuera non seulement à renforcer la compétitivité internationale des entreprises italiennes, mais aussi à améliorer leur empreinte environnementale grâce à nos services de conseil. »

Regina Corradini D’Arienzo, PDG de SIMEST : « L’accord de financement signé aujourd’hui donne le coup d’envoi de la première activité conjointe entre la SIMEST et la Banque européenne d’investissement visant à promouvoir les investissements durables dans le but d’accroître la compétitivité internationale des entreprises italiennes. Il s’agit de rendre encore plus efficace l’action de soutien à la diffusion du « Made in Italy » sur les marchés mondiaux, en fournissant des liquidités à des conditions avantageuses tout en mettant l’accent sur les PME italiennes. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Financé par la plateforme de conseil InvestEU, le programme de conseil Green Gateway a été mis en place par la BEI pour aider les institutions financières qui bénéficient de ses financements à accélérer l’octroi de prêts à l’appui de projets visant l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. Green Gateway comporte deux grands volets : des outils en ligne et un programme de conseil bilatéral. Les outils en ligne comprennent le « Green Eligibility Checker », un instrument de vérification de l’admissibilité à un financement vert, ainsi qu’une bibliothèque électronique contenant des lignes directrices et des études de cas sur les critères d’admissibilité verts. Le programme de conseil bilatéral porte sur le renforcement des capacités, l’analyse des marchés et le soutien aux banques, afin qu’elles accélèrent et augmentent la part des prêts verts destinés aux PME, ETI et entités publiques. À l’heure actuelle, six institutions financières en Italie ont bénéficié du service de conseil bilatéral proposé au titre du programme Green Gateway.

La SIMEST est la société du groupe Cassa Depositi e Prestiti qui soutient la croissance et la compétitivité des entreprises italiennes exerçant leurs activités également à l’extérieur de l’Italie. La SIMEST accompagne les entreprises à tous les stades du cycle de développement à l’international, depuis la première analyse de l’accès à un nouveau marché jusqu’à l’expansion via des investissements directs étrangers. Ses trois lignes d’activités sont les suivantes : financements à des conditions préférentielles, participations au capital social des entreprises et soutien à l’exportation.

