La BEI accorde 450 millions d’euros à Prysmian pour promouvoir la transition énergétique en Europe

24 juillet 2024
Prysmian
  • Les investissements seront mis en œuvre en Finlande, en Italie et en France.
  • Les nouvelles ressources contribueront à la production de câbles sous-marins à très haute tension et de câbles terrestres à haute tension, et à l’amélioration des lignes de fabrication de câbles existantes.
  • Le projet soutient les objectifs de REPowerEU, un dispositif que la BEI s’engage à soutenir au moyen de 45 milliards d’euros de financements supplémentaires d’ici 2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Prysmian, chef de file mondial dans le secteur des câbles pour l’énergie et les télécommunications, ont signé un nouvel accord de financement de 450 millions d’euros visant à faciliter le transport et la distribution d’électricité en Europe.

Pour répondre à la demande croissante d’énergie renouvelable, notamment d’énergie éolienne en mer, Prysmian utilisera les ressources mises à disposition par la BEI pour mettre en place de nouvelles lignes de production de câbles sous-marins à très haute tension et de câbles terrestres à haute tension, ainsi que pour apporter des améliorations techniques aux lignes existantes.

Les investissements appuyés par la BEI permettront à Prysmian de doubler sa capacité de production de câbles extrudés – de quelque 2 000 km/an à plus de 4 000 km/an – sur ses trois sites de référence situés à Pikkala (Finlande), à Arco Felice, à Pozzuoli (Italie) et à Gron (France). Cette accélération contribuera à la réalisation des objectifs européens en matière de transport d’énergie propre, au moyen de systèmes de câbles sous-marins et d’interconnexions longue distance, renforçant ainsi l’intégration et l’efficacité des énergies renouvelables.  

En outre, Prysmian estime que l’opération favorisera, selon un calendrier et des modalités en cours de définition, la création de nouveaux postes de travail et générera d’importantes retombées économiques dans les pays concernés.

Le projet est pleinement conforme aux objectifs de la BEI en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale, ainsi qu’au cadre REPowerEU, que la banque de l’UE s’est engagée à soutenir au moyen de 45 milliards d’euros de financements supplémentaires d’ici à 2027. Par ailleurs, près de la moitié des investissements au titre de l’accord seront mis en œuvre dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, comme la Campanie en Italie et la Bourgogne en France, ce qui contribuera également à réduire les disparités économiques régionales et à promouvoir un développement économique plus équilibré et inclusif.

L’accord fait suite à des engagements précédents entre Prysmian et la BEI. La Banque a déjà appuyé la recherche et le développement de Prysmian en Europe par le passé, soutenant ses centres de production d’excellence, tout en promouvant les énergies renouvelables et propres grâce à l’interconnexion de systèmes intégrés de ressources renouvelables, via des solutions de câblage.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La BEI est la banque européenne du climat et ce financement témoigne de son engagement à soutenir le transport d’énergie propre en Europe. Grâce à cet accord avec Prysmian, elle contribue à la réalisation des objectifs de REPowerEU, en mobilisant des ressources importantes pour relever les défis énergétiques et environnementaux les plus pressants. »

Massimo Battaini, PDG de Prysmian  : « Prysmian joue un rôle central dans l’appui à la transition énergétique en Europe. Nous sommes fiers de voir la Banque européenne d’investissement soutenir notre engagement, qui contribuera à renforcer les capacités de réponse à la demande croissante d’énergie propre sur l’ensemble du continent. La BEI partage notre détermination à innover en matière de produits et services afin de promouvoir l’efficacité, qui est essentielle à la fois pour rendre la transition énergétique plus accessible et pour la mettre en œuvre plus rapidement. Cette nouvelle étape montre à quel point l’Europe est consciente du rôle essentiel que notre entreprise joue dans la mise en place de cette transition. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Prysmian est un chef de file mondial dans le domaine des systèmes de câbles pour l’énergie et les télécommunications, qui est un point de référence dans la transition énergétique et la transformation numérique. Grâce à sa forte présence géographique et à son vaste portefeuille de produits, à son expérience éprouvée et à son expertise dans l’innovation technologique, ainsi qu’à sa solide base de clients, la société est bien positionnée pour consolider sa primauté et conquérir de nouveaux marchés en croissance. La stratégie de Prysmian répond parfaitement aux principaux moteurs du marché, en développant des systèmes de câbles résilients, performants, durables et innovants dans les segments de la transmission, du réseau électrique, de l’électrification et des solutions numériques. Prysmian est une entreprise cotée à la Bourse d’Italie, dotée de près de 150 ans d’expérience, d’un effectif de quelque 30 000 salariés répartis sur 108 unités de production et 26 centres de R-D, implantés dans plus de 50 pays. Son chiffre d’affaires a dépassé 15 milliards d’euros en 2023.

Projet(s) connexe(s)

PRYSMIAN RENEWABLE TRANSMISSION EUROPE

The Project is part of the Promoter's strategic plan to extend production capabilities of power transmission cables, to meet a growing demand in the renewable energy sector and in particular in offshore wind. It comprises new manufacturing lines for submarine extra high voltage cables, new lines for onshore high voltage cables and multiple upgrades on a line for onshore high voltage cables. The Project is implemented at three European plants.

Signé | 24/07/2024

Mots-clés correspondants

  • climat
  • énergies renouvelables
  • REPowerEU
  • Le Comité de direction
  • Gelsomina VIGLIOTTI
