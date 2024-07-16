Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
France : La Banque Postale signe un nouveau partenariat avec la BEI avec une enveloppe de refinancement de 600 millions d’euros

16 juillet 2024
EIB
  • Partenaires depuis 2015, au service de grands projets territoriaux, comme l’installation du Très Haut Débit, le déploiement d’infrastructures ou encore les énergies renouvelables, La Banque Postale et la Banque Européenne d’Investissement renouvellent aujourd’hui leur partenariat sur 3 ans.
  • Elles signent une nouvelle enveloppe de refinancement, à hauteur de 600 millions d’euros.

 Cette enveloppe, composée de 2 fonds distincts, est destinée à financer :

  • La transition énergétique et climatique avec des projets de petite et moyenne taille d’installations éoliennes terrestres et solaires photovoltaïques, principalement en France, à destination d’entreprises privées, PME, ETI et sociétés de projet. Ces investissements d’un montant unitaire inférieur à 50 millions d’euros bénéficiant d’une enveloppe globale de 400 millions d’euros doivent permettre le déploiement d'une capacité de production d'électricité renouvelable d'environ 649 MW.
  • Le rail et la mobilité durable avec pour objectif de financer des infrastructures et des moyens de transports collectifs, avec une enveloppe de 200 millions d’euros. Cette initiative vise des projets de modernisation, de réhabilitation et de développement ferroviaire ainsi que des projets de mobilité urbaine en France et dans d'autres pays européens (acquisition et renouvellement de matériel roulant ferroviaire de fret et passagers, bus électriques, trams et métros, etc.). Ces investissements visent à développer l’offre de transports durables et le report modal afin de limiter le recours aux voitures particulières et de favoriser la décarbonation des transports en France.

La signature de ces enveloppes permet de cibler des marchés ou objets spécifiques. Elles s’adressent notamment au financement d’actifs et de projets (FAP), passant par des montages de sociétés dédiées au projet (SPV). Elle permettra de bénéficier d’une ressource de financement longue (20 ans) à des taux compétitifs. La Banque Postale dispose de 3 ans pour affecter les différents fonds.

« Le nouveau partenariat entre La Banque Postale et la Banque Européenne d’Investissement a pour ambition de soutenir les entreprises françaises dans leur projet de transformation, en finançant des projets de mobilité et de transition énergétique, à des conditions privilégiées. Cette double enveloppe de 600 millions d’euros permettra d’accompagner la réalisation de grands projets durables au cœur de nos territoires, en lien avec notre engagement de banque citoyenne. », précise Serge Bayard, directeur général de la banque de financement et d’investissement de La Banque Postale.

« Nous nous félicitons de ce nouveau partenariat entre la BEI et La Banque Postale pour faciliter l’accès des entreprises au financement de projets essentiels à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Nous soutenons l’octroi de crédits avec nos banques partenaires en France afin de favoriser les investissements des entreprises dans les énergies renouvelables, les transports propres et l’efficacité énergétique. Il s’agit d’une priorité essentielle de la BEI, banque européenne du climat, et ce dispositif de financement innovant avec La Banque Postale y contribuera », explique Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des secteurs public et privé des prêts destinés à appuyer des investissements de qualité contribuant à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2023, la France a été le premier pays bénéficiaire des financements de la BEI dans la transition énergétique et verte avec un investissement global de 6,9 milliards d’euros en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres et de l’efficacité énergétique.

A propos de La Banque Postale

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe international de bancassurance, 11ème de la zone euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner en France 20 millions de clients particuliers, entreprises et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 700 points de contacts dont 7 000 bureaux de poste. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », elle se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanal de services de bancassurance articulée autour de ses trois marques : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale. 

La Banque Postale accélère sa stratégie de diversification et développe ses métiers d’expertise, notamment dans la gestion d’actifs, l’assurance, le crédit à la consommation et la banque de financement et d’investissement.  

Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale œuvre pour une transition juste en intégrant au cœur de sa gouvernance des objectifs en matière d’impact environnemental et social. Entreprise à mission depuis mars 2022 et leader de la finance à impact, La Banque Postale ambitionne d’atteindre zéro émission nette dès 2040. Elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-financière.

