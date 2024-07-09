EIB

La BEI prête 100 millions d’euros pour soutenir les investissements et la couverture des besoins en fonds de roulement des PME et des ETI

Banca Sella s’engage à affecter 100 millions d’euros supplémentaires au financement des entreprises, doublant ainsi les fonds disponibles

Au moins 30 % des ressources mises à disposition par la BEI iront à des projets innovants, tandis que 20 % supplémentaires seront réservés aux entreprises actives dans les régions relevant de la politique de cohésion.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banca Sella ont signé un accord de financement de 100 millions d’euros pour soutenir les investissements et faciliter la couverture des besoins en fonds de roulement et en liquidités des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ; l’accent sera mis sur l’innovation en matière de produits et de processus et sur les projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion. Afin d’accroître encore ses efforts en faveur des entreprises locales, Banca Sella s’engage également à mettre à leur disposition 100 millions d’euros supplémentaires en plus des ressources allouées au titre de l’accord conclu avec la BEI, portant ainsi l’enveloppe disponible pour les PME et les ETI à 200 millions d’euros.

Selon les termes de l’accord, au moins 30 % des ressources provenant de la BEI seront utilisées pour financer des entreprises tournées vers l’innovation ou à croissance rapide, qui doivent réaliser, par exemple, des projets de recherche et de développement, acheter des produits pour moderniser leurs activités ou mettre en place des processus innovants. En outre, 20 % des fonds seront en plus destinés à des projets ou à des entreprises dans les régions de la cohésion (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Marches, Molise, Ombrie, Pouilles, Sardaigne et Sicile), conformément à ce que prévoit la politique de développement régional promue par l’Union européenne sur les plans économique, social et territorial.

Les entreprises pourront solliciter un prêt assorti d’un taux d’intérêt bonifié, d’un montant maximal de 12,5 millions d’euros et d’une durée minimale de 25 mois.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Grâce à cet accord, la BEI renforce son action en faveur du tissu économique italien et appuie deux priorités essentielles, à savoir l’innovation et le développement économique dans les régions de la cohésion ».

Giorgio De Donno, co-directeur général et directeur général adjoint de Banca Sella : « L’accord conclu avec la BEI est particulièrement important, car il accroît le soutien financier aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire, dont nous sommes traditionnellement proches ». Ces entreprises sont aujourd’hui très engagées dans l’amélioration de leurs processus et leur adaptation aux nouvelles technologies. La capacité d’innover est l’un des leviers essentiels de la croissance et du développement économique, en particulier dans un contexte tel que celui que nous connaissons aujourd’hui, caractérisé par une mondialisation croissante des marchés et une dynamique d’innovation forte reposant sur une importante composante technologique. Il est donc de notre devoir d’accompagner les entreprises sur cette voie, en leur proposant les meilleurs produits de financement disponibles. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.