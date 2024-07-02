Pologne : le Groupe BEI inaugure un pôle numérique à Varsovie

Le Groupe BEI investit dans la transformation numérique en inaugurant un centre d’excellence en informatique à Varsovie.

Ce pôle informatique soutiendra tous les services de la BEI dans le monde.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a inauguré un centre d’excellence en informatique à Varsovie afin d’étendre les capacités du Groupe en matière de services informatiques en nuage, de cybersécurité et d’autres compétences numériques.

« L’ouverture d’un nouveau pôle informatique à Varsovie souligne le rôle important de la Pologne pour l’essor du Groupe BEI », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI. « Notre ambition est de faire en sorte que ce centre d’excellence soit un lieu de travail attrayant qui offre des possibilités et attire de nouveaux talents. Ce pôle nous permettra non seulement d’élargir nos capacités informatiques, mais également de continuer à fournir des solutions numériques à nos clients. »

Le centre d’excellence améliorera les activités du Groupe BEI à l’échelle mondiale en offrant de nouvelles compétences, une innovation accrue et une collaboration plus large.



« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’ouvrir notre centre d’excellence à Varsovie, qui procurera des avantages tangibles, notamment l’apport d’une expertise de niche à nos équipes actuelles, l’accès à un plus grand réservoir de talents en informatique et la résilience de notre modèle opérationnel », s’est félicitée Kaisu Christie, cheffe du numérique Groupe BEI. « Nous sommes ravis que nos nouveaux collègues de Varsovie rejoignent notre famille informatique et collaborent avec nos équipes à Luxembourg pour révolutionner notre mode de fonctionnement et stimuler l’innovation. »



Le centre d’excellence s’articule autour de quatre axes :

Cloud : renforcement des capacités en matière d’informatique en nuage et soutien à la stratégie « Cloud First » ;

M365 : mise en place des activités de cybersécurité et des capacités relatives à M365 ;

Pega : intégration des compétences liées à Pega pour soutenir et accélérer les projets opérationnels stratégiques ;

CompatibL : renforcement des capacités pour soutenir les applications de gestion des risques de marché et des risques financiers.

Informations générales

L’activité du Groupe BEI en Pologne : faits et chiffres

La Pologne figure de longue date parmi les principaux bénéficiaires des financements du Groupe BEI. L’année dernière, les concours apportés par le Groupe BEI, qui se sont élevés à près de 5,1 milliards d’euros, ont permis de fournir des financements ciblés à l’appui des principales priorités polonaises. Contribution de la BEI en 2023 : la Pologne a reçu 5,1 milliards d’euros du Groupe BEI en 2023 à l’appui de son économie.

Au total, la BEI a investi près de 100 milliards d’euros dans le financement de projets qui améliorent la vie des citoyens et soutiennent l’économie du pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets.

Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Conformément à la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat, plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. Cette priorité majeure met en évidence la détermination de la Banque à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.