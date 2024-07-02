Snam reçoit 100 millions d’euros de la BEI à l’appui de l’efficacité énergétique

EIB

Les principales initiatives mises en œuvre par Renovit, une société du groupe Snam, comprennent la rénovation électrique de bâtiments publics et résidentiels et l’amélioration de l’efficacité énergétique des activités industrielles.

Les mesures financées par la BEI devraient contribuer à générer des économies d’énergie équivalentes à la consommation annuelle de plus de 10 000 ménages italiens.

L’accord de financement est conforme aux objectifs de REPowerEU, pour lequel la BEI s’est engagée à mettre à disposition 45 milliards d’euros de financements supplémentaires d’ici à 2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Snam ont signé un accord de financement de 100 millions d’euros pour soutenir des projets d’amélioration énergétique dans des bâtiments publics et des mesures d’efficacité énergétique pour les activités industrielles. L’accord-cadre peut être utilisé en plusieurs tranches sur une période de trois ans. Chaque tranche aura une durée maximale de 15 ans.

Ces projets, qui seront mis en œuvre par Renovit, une société du groupe Snam spécialisée dans l’efficacité énergétique, contribueront à améliorer l’efficacité énergétique de plus de 400 bâtiments publics et privés en Italie et à produire de l’énergie propre, avec une puissance totale d’environ 24 MW après l’installation de panneaux solaires. Selon les estimations de la BEI, ces initiatives contribueront à produire une énergie renouvelable équivalente à la consommation annuelle en énergie de plus de 10 000 ménages italiens et généreront des économies d’énergie se montant à 84 GWh par an.

Ce projet renforce encore la relation en place depuis dix ans entre la BEI et Snam, l’encours s’élevant à près de 1,5 milliard d’euros. L’accord de financement est conforme aux objectifs de l’Union européenne en matière de climat et au plan REPowerEU, pour lequel la BEI s’est engagée à mettre à disposition 45 milliards d’euros de financements supplémentaires d’ici à 2027.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord constitue une étape majeure vers un avenir plus vert et plus durable pour l’Italie et contribuera à réduire l’impact environnemental des bâtiments, qui sont responsables d’environ 40 % des émissions totales de CO 2 en Europe. La promotion de mesures d’efficacité énergétique est essentielle pour garantir l’autonomie énergétique de l’Europe et réduire la facture d’énergie des particuliers et des entreprises. »

Luca Passa, directeur financier de Snam : « Ce prêt de la BEI marque une nouvelle étape importante sur la voie de la finance durable suivie par Snam ces dernières années et pour laquelle nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux. Nous nous réjouissons particulièrement du soutien de la BEI, car il reconnaît l’engagement tangible de Snam à contribuer à la transition énergétique de l’Italie, en l’occurrence au moyen d’initiatives structurelles qui rendront les bâtiments publics et industriels encore plus durables. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a mis à disposition plus de 58 milliards d’euros de financement pour des projets en Italie.

À propos de Snam

Snam est le premier opérateur européen de transport de gaz naturel, avec un réseau d’environ 38 000 km en Italie et à l’étranger. La société est également active dans le stockage (elle détient plus de 17 % de la capacité au niveau européen) et la regazéification, avec une capacité annuelle de 13,5 milliards de mètres cubes de gaz, qui passera à 18,5 milliards de mètres cubes en 2025 en raison de la mise en service de l’usine de regazéification de Ravenne. En ce qui concerne l’efficacité énergétique et la production décentralisée, Snam opère par l’intermédiaire de Renovit, une société dont elle détient une participation de 60,05 %, aux côtés de CDP Equity S.p.A. (30 %) et d’autres actionnaires minoritaires (pour les 9,95 % restants). Renovit promeut l’efficacité énergétique dans les immeubles d’habitation, les entreprises et l’administration publique et contribue à la réalisation des objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 et à la décarbonation du système économique.

