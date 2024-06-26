Une production plus écologique de denrées alimentaires, de carburants et de produits chimiques en Europe grâce à un projet novateur de stockage de l’énergie appuyé par la BEI, la Commission européenne et Breakthrough Energy Catalyst

RONDO

Initiative conjointe de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Commission européenne et de Breakthrough Energy Catalyst, le partenariat UE-Catalyst donne un coup d’accélérateur à une production plus respectueuse du climat dans le domaine des denrées alimentaires, des carburants propres et des produits chimiques en Europe.

Le fabricant d’équipements énergétiques Rondo Energy bénéficie d’un financement de 75 millions d’euros, sous la forme d’aides non remboursables et de prêts d’amorçage-investissement (sous réserve du respect des conditions de financement), afin de déployer en Europe une technologie permettant de convertir l’électricité renouvelable intermittente en chaleur et en électricité continues et à haute température, répondant à la demande des producteurs de denrées alimentaires, de carburants propres et de produits chimiques.

Grâce à ce financement, Rondo pourra élargir sa présence européenne et mettre en place des solutions fournissant, sous forme de services et à un coût abordable, de la vapeur et de l’électricité continues, à haute pression et sans émission de carbone. Il est prévu de construire des unités pionnières de stockage d’énergie de longue durée, d’échelle industrielle et dotées d’une technologie de conversion d’électricité en chaleur. La solution repose sur le chauffage traditionnel, à l’aide de résistances électriques, de briques spécialement conçues. La recharge est effectuée à partir soit d’une source de production dédiée utilisant de l’énergie renouvelable, soit du réseau pendant les heures creuses ou les heures de production excédentaire d’énergie renouvelable. La décharge assure un débit thermique stable et fiable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous forme de vapeur, de gaz chauffé ou de cogénération. Cette technologie permet de décarboner l’approvisionnement en chaleur industrielle et peut contribuer à conférer davantage de flexibilité au système électrique, assurant ainsi la sécurité de l’approvisionnement en électricité et augmentant la résilience du réseau face à la production intermittente d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La transition écologique nécessite des investissements massifs dans les technologies innovantes qui permettront de remplacer les procédés industriels basés sur les combustibles fossiles. Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous écrivons le prochain chapitre du partenariat UE-Catalyst. Nous sommes ravis de soutenir les unités pionnières de stockage d’énergie de Rondo. En tant que banque du climat, notre ambition est de financer beaucoup plus de technologies « zéro net » qui fourniront une énergie propre et abordable pour alimenter nos secteurs industriels et nos foyers, tout en renforçant la compétitivité de l’Europe. »

Eric Trusiewicz, PDG de Rondo Energy : « Ce financement de projet est un ajout important à notre relation durable avec Breakthrough. Il place Rondo fermement sur une voie qui contribuera à éliminer la « prime verte » pour l’électrification de la production de chaleur industrielle. Sa technologie est susceptible de devenir parfaitement bancable et déployable à grande échelle. La subvention accordée par Breakthrough Energy Catalyst et le prêt de la Banque européenne d’investissement sous-tendent ensemble le développement de Rondo à travers l’Europe, où nous constatons de très forts vents favorables à l’adoption de notre technologie. »

Maroš Šefčovič, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du pacte vert pour l’Europe : « Il est indispensable que la future économie verte de l’Europe se construise ici. Le partenariat UE-Catalyst constitue donc un excellent modèle de soutien public-privé aux projets d’envergure basés en Europe dans le domaine des technologies vertes. Soutenu par le Fonds pour l’innovation et Horizon Europe, il peut nous aider à relever les niveaux de financement, car l’investissement moyen nécessaire pour que l’UE atteigne son objectif climatique à l’horizon 2030 – réduire les émissions de gaz à effet de serre – se chiffre à quelque 700 milliards de dollars par an. Nous devons également concentrer ce financement en phase initiale et faciliter l’accès à celui-ci, afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les petites entreprises. Ce sont là des conditions sine qua non qui feront que la transition écologique sera ou ne sera pas. »

Mario Fernandez, directeur de Breakthrough Energy Catalyst : « La technologie mise au point par Rondo offre à l’industrie une occasion unique de se décarboner en ayant recours à une électricité renouvelable bon marché. Son déploiement est crucial à un moment où les fabricants européens cherchent de toute urgence des moyens pour mettre fin à leur dépendance au gaz naturel. Nous sommes fiers de soutenir ces projets importants dans toute l’Europe et de travailler avec des partenaires remarquables comme Rondo, la Banque européenne d’investissement et la Commission européenne, qui apportent l’engagement et la vision nécessaires à la commercialisation de cette technologie essentielle. »

Le partenariat UE-Catalyst est un modèle à suivre pour le soutien public-privé à l’innovation dans le domaine des technologies propres. Il vise à accélérer le déploiement de technologies innovantes à faible intensité de carbone tout en réduisant leurs primes vertes, c’est-à-dire en faisant baisser leurs coûts pour les rendre compétitives par rapport aux options fondées sur les combustibles fossiles. La contribution financière de l’UE au partenariat provient du programme de recherche et d’innovation de l’UE Horizon Europe et du Fonds pour l’innovation dans le cadre du programme InvestEU, suivant les procédures de gouvernance établies. Breakthrough Energy Catalyst mobilise un montant équivalent de capitaux privés et de subventions philanthropiques pour financer les projets sélectionnés.

Informations générales

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Intervenant dans plus de 160 pays, elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Partenaire de mise en œuvre de la Commission européenne dans le cadre d’InvestEU, la BEI a été chargée de déployer jusqu’à 420 millions d’euros au profit de ce partenariat, ces ressources étant mises à disposition par le programme Horizon Europe (200 millions d’euros) et le Fonds pour l’innovation (220 millions d’euros). Le partenariat UE-Catalyst n’exclut pas les contributions supplémentaires potentielles d’États membres de l’UE ou d’autres partenaires privés qui souhaitent également soutenir les projets. Une demande de financement d’un projet peut être déposée via le site web de Breakthrough Energy Catalyst.

Horizon Europe est le programme principal de financement de l’UE pour la recherche et l’innovation. Il a été doté d’une enveloppe de 93,5 milliards d’euros pour la période allant de 2021 à 2027. Le Fonds pour l’innovation est l’un des plus grands dispositifs de financement au monde pour le déploiement de technologies « zéro net » et innovantes. Il tire ses ressources de la vente de crédits dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE. La dotation du fonds est estimée à 40 milliards d’euros pour la période allant de 2020 à 2030.

Breakthrough Energy est un réseau mondial de chefs de file de l’action climatique ayant pour vocation d’accélérer la trajectoire de la planète vers un futur énergétique propre. L’organisation finance des technologies de rupture, plaide en faveur de politiques climato-intelligentes et encourage des partenaires dans le monde entier à prendre des mesures efficaces, accélérant les progrès à chaque étape.

Breakthrough Energy Catalyst est une plateforme novatrice qui finance des projets commerciaux pionniers en faveur de technologies climatiques émergentes et qui, en investissant dans ces derniers, cherche à accélérer l’adoption de ces technologies dans le monde entier et à en réduire les coûts.

Rondo est spécialement destiné aux installations industrielles : ses batteries thermiques sont fabriquées à partir de matériaux éprouvés et durables et sont conçues pour une intégration transparente avec les équipements et processus industriels existants. Qu’il s’agisse d’un remplacement de l’équipement de chauffage à combustible fossile mis au rebut ou d’un complément résilient aux systèmes existants, Rondo n’exige aucun changement perturbateur dans les activités des clients. Rondo exploite actuellement le système de stockage commercial d’énergie à la température la plus haute et à l’efficacité la plus élevée au monde, chez Calgren Renewable Fuels à Pixley, en Californie.

Pour de plus amples informations

Questions et réponses : le partenariat UE-Catalyst (actualisation)