Les ministres européens approuvent officiellement la Feuille de route stratégique du Groupe BEI et réaffirment son rôle de bras financier de l’UE

Les ministres de l’UE, réunis en Conseil des gouverneurs de la BEI, ont officiellement approuvé la Feuille de route stratégique du Groupe BEI, qui définit huit grandes priorités du bras financier de l’UE.

Ces huit priorités sont les suivantes : action pour le climat, transition numérique et innovation, sécurité et défense, cohésion, agriculture et bioéconomie, infrastructures sociales, investissements d’impact en dehors de l’UE et contribution au renforcement des marchés des capitaux européens.

Les gouverneurs ont également engagé le processus visant à modifier les statuts de la BEI pour permettre au Groupe BEI d’exploiter pleinement son potentiel à l’appui de l’économie européenne, tout en préservant la note de crédit, l’assise financière et l’effet de levier exceptionnels de la Banque.

L’adoption de la Feuille de route stratégique fait suite à plusieurs mois d’échanges intenses entre la présidente Calviño et les États membres, les principaux partenaires et les parties prenantes de l’UE, dont des discussions spécifiques lors des réunions du Conseil Ecofin de février et d’avril.

La Feuille de route approuvée comprend les principaux volets suivants :

Lancement du programme de technologies stratégiques de l’UE, une initiative d’investissement ciblée visant à accélérer la transition numérique et l’innovation dans les technologies stratégiques, telles que l’intelligence artificielle, les micropuces, les sciences de la vie et l’informatique quantique. Cette initiative couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris les matières premières critiques, renforçant ainsi l’autonomie stratégique de l’Europe et favorisant l’innovation locale.

Dans le droit fil du mandat de l’Eurogroupe, la BEI élargira la fructueuse initiative Champions technologiques européens afin d’attirer des capitaux privés pour financer l’expansion des jeunes pousses innovantes.

Elle reproduira aussi dans d’autres domaines le modèle qui consiste à développer des instruments financiers standardisés, en vue d’attirer des investissements privés dans des secteurs tels que l’efficacité énergétique des petites et moyennes entreprises et la rénovation des bâtiments. Ces initiatives contribueront à faire progresser l’union des marchés des capitaux dans l’UE.

La BEI va renforcer ses investissements et élaborer de nouveaux instruments financiers pour doper la résilience de l’Europe en matière de gestion de l’eau et soutenir l’agriculture, la bioéconomie et la sécurité alimentaire. Ces programmes permettront d’apporter des liquidités, de mettre en commun des ressources et d’atténuer les risques inhérents aux investissements.

En dehors de l’UE, le Groupe BEI mettra davantage l’accent sur l’impact et sera guidé par les priorités suivantes : soutenir l’Ukraine, assurer le succès du processus d’élargissement de l’UE, renforcer les partenariats internationaux avec les pays voisins et soutenir la stratégie « Global Gateway » de l’UE en Afrique et dans le monde.

Les ministres ont salué les mesures concrètes déjà prises pour mettre en œuvre ces priorités, y compris le plan d’action destiné à renforcer le soutien à l’industrie européenne de sécurité et de défense, tout en préservant la capacité de financement de la Banque. Le Groupe BEI a déjà adapté sa politique de prêt pour élargir le champ des investissements pouvant être financés dans les domaines de la sécurité et de la défense, dont la mobilité militaire, la protection des frontières et d’autres infrastructures critiques, le déminage et la décontamination, la cybersécurité, l’espace, la R-D et d’autres technologies et infrastructures à double usage.

Les gouverneurs ont également engagé le processus visant à apporter certaines modifications aux statuts de la BEI. Comme dans le cas d’autres institutions financières internationales, cette modification des statuts conférera au Conseil des gouverneurs de la BEI la compétence de déterminer le ratio de levier, qui fixe une limite nominale d’encours de prêts au bilan, en pourcentage du capital souscrit.

La procédure législative relative à cette modification statutaire sera désormais mise en œuvre par les instances dirigeantes de la BEI et le Conseil, en consultation avec le Parlement européen, la Commission européenne et certains parlements nationaux.

Sous réserve de la modification des statuts, les gouverneurs ont convenu de porter de 250 % à 290 % la limite du ratio de levier, ce qui permettra à la BEI de maintenir les volumes annuels de prêts prévus pour 2024 et de mettre en œuvre des mandats et des garanties supplémentaires sur le budget de l’UE, tout en préservant ses ratios d’endettement et de fonds propres. La marge de manœuvre sera ainsi suffisante pour mettre en œuvre la Feuille de route stratégique et pour effectuer des investissements essentiels dans des domaines tels que l’énergie propre, les batteries, la cohésion sociale et territoriale, ainsi que la sécurité et la défense, renforçant ainsi l’autonomie stratégique européenne. Dans le cadre de cette nouvelle limite, la BEI maintiendrait le niveau très élevé de son ratio de fonds propres de catégorie 1, encore renforcé par des mesures internes visant à accroître l’efficacité et la rentabilité, sans aucune incidence sur les contribuables européens.

La BEI continuera d’investir plus de la moitié de ses financements annuels dans l’action pour le climat, en mettant l’accent sur l’énergie propre et abordable, et reste sur la bonne voie pour soutenir la mobilisation de 1000 milliards d’euros d’investissements verts au cours de la décennie décisive 2021-2030. La Feuille de route stratégique prévoit également que près de la moitié du volume annuel de prêts de la BEI soient consacrés à des projets dans des régions relevant de l’objectif de cohésion. Cet objectif, combiné à un accent accru sur les investissements dans des infrastructures sociales (santé, logement abordable et installations scolaires) souligne l’engagement du Groupe en faveur d’une croissance équitable et de la convergence des niveaux de vie.

« Les citoyennes et citoyens et les entreprises attendent de l’Europe qu’elle soutienne des investissements pour l’avenir, qui améliorent leur quotidien, renforcent leur sécurité et offrent de nouvelles possibilités. La Feuille de route stratégique du Groupe BEI contribuera justement à y parvenir, en préservant la prospérité, la compétitivité et l’autonomie stratégique de l’Europe », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI. « Nos actionnaires ont approuvé un plan clair pour les années à venir, qui s’appuie sur les atouts du Groupe BEI et ouvre la voie à une augmentation de son efficacité et de son impact, en stimulant l’investissement là où il changera la donne. »

Changements de présidence

Le Conseil des gouverneurs de la BEI, qui réunit les ministres (généralement les ministres des finances) désignés par chacun des 27 États membres, a également souhaité la bienvenue à une nouvelle présidente des gouverneurs, et a salué la nomination d’un nouveau président du Comité de vérification et l’approbation du rapport annuel du Comité de vérification.

La réunion annuelle d’aujourd’hui a été présidée par Vincent Van Peteghem, vice-Premier ministre et ministre des finances de la Belgique. « La BEI est un formidable instrument européen qui mobilise des financements publics et privés à l’appui de priorités d’investissement communes aux les États membres », a affirmé Vincent Van Peteghem en cédant à la Bulgarie la présidence tournante du Conseil des gouverneurs. « Ce fut un privilège et un plaisir de présider le Conseil des gouverneurs de la Banque au cours de l’année écoulée, et je suis particulièrement heureux de transmettre la présidence alors qu’il vient d’être décidé d’habiliter la banque de l’UE à en faire plus à l’avenir, sur la base d’une feuille de route claire. »

« En tant que bras financier de l’UE, le Groupe BEI continuera à fournir des financements à l’appui de priorités clés à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. Le Groupe BEI joue un rôle crucial de soutien à la transition écologique et numérique, à la cohésion et aux régions les plus durement touchées par l’invasion de l’Ukraine », a déclaré Lyudmila Petkova, vice-Première ministre et ministre des finances par intérim de la Bulgarie. « Le savoir-faire de la BEI et son assise financière solide serviront de socle pour maintenir son rôle de cheffe de file et relever les défis à venir. »

Dans le cadre de la rotation prévue par le Règlement intérieur de la BEI, la présidence du Comité de vérification est passée, pour la prochaine période d’un an, de Christoph Haas à Nuno Gracias Fernandes. Lors de la réunion du Conseil des gouverneurs, le Comité de vérification a présenté son rapport annuel, qui sera publié en temps utile.

Informations générales

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de compétitivité, d’innovation, de développement durable, de cohésion sociale et territoriale, ainsi que de transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

L’année dernière, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements. Ces engagements financeront plus de 900 projets et devraient permettre de mobiliser quelque 320 milliards d’euros d’investissements, qui bénéficieront à 400 000 entreprises et soutiendront 5,4 millions d’emplois.

Environ 90 % des prêts accordés par le Groupe BEI financent des investissements à l’intérieur de l’UE, tandis que 10 % ciblent des projets à l’extérieur de l’UE et des alliances stratégiques mondiales, par exemple avec l’Organisation mondiale de la santé et l’Unicef.

Tous les nouveaux projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, tandis que les investissements impliquant des combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation ne sont pas admissibles à un financement. Le Groupe BEI est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets ainsi qu’à l’instauration d’un environnement plus sain, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE sont acheminés vers des régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable et de la convergence des niveaux de vie.