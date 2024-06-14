Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
France : la BEI souscrit à hauteur de 150 millions d’euros à l’émission obligataire verte de trois milliards d’euros émise par EDF le 11 juin 2024.

14 juin 2024
  • Cette opération est la première participation de la banque publique européenne à une émission obligataire verte d’EDF.
  • Les fonds levés serviront à financer des investissements dans l’adaptation du réseau de distribution d’électricité aux besoins de la transition énergétique.

La Banque européenne d'investissement (BEI) a souscrit pour un montant de 150 millions d'euros à l’émission d'obligations vertes senior multi-tranches d'un montant de 3 milliards d’euros de l’énergéticien EDF. L’investissement de la BEI intervient dans la tranche d’obligations à plus long terme (20 ans). La participation de la BEI représente 12% du financement de cette tranche (1,250 milliard d’euros).

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI commente : « La BEI qui est un partenaire de très long terme d’EDF est très satisfaite de contribuer au succès de cette opération majeure pour le financement de la transition énergétique. C’est notre rôle en tant que banque publique d’accompagner ces financements majeurs pour décarboner la production d’énergie en France et en Europe ».

Informations générales

A propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des secteurs public et privé des prêts destinés à appuyer des investissements de qualité contribuant à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2023, la France a été le premier pays bénéficiaire des financements de la BEI dans la transition énergétique et verte avec un investissement global de 6,9 milliards d’euros en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres et de l’efficacité énergétique.

Contact

Andrea Morawski

Press Office

Référence

2024-206-FR

