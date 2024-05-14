Le Fonds européen d’investissement (FEI) est chargé par la République hellénique de gérer 200 millions d’euros de fonds structurels de l’UE et de ressources nationales dans le cadre d’un nouveau mandat relatif à une opération d’apport de fonds propres.

Ce financement doit stimuler la croissance dans les sciences de la vie, les soins de santé et viabilité tout en aidant les entreprises innovantes à libérer leur potentiel et à être compétitives sur les marchés mondiaux.

Les start-up et les PME grecques investissant dans les sciences de la vie, les soins de santé et la viabilité vont bénéficier d’un meilleur accès au financement grâce à un nouvel accord d’apport de fonds propres géré par le FEI, partie intégrante du Groupe Banque européenne d’investissement. Le FEI est ainsi chargé de gérer 200 millions d’euros de fonds de la politique de cohésion de l’UE et de ressources nationales, une enveloppe de financement en fonds propres destinée à couvrir des investissements à risque dans le pays.

Le mandat relatif à une opération d’apport de fonds propres, signé ce jour à Athènes par Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, Nikos Papathanasis, ministre grec délégué aux finances, et Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI, doit aider les entreprises axées sur l’innovation opérant dans les secteurs ciblés à accéder plus facilement à des financements vitaux en fonds propres, ce qui leur permettra d’être plus compétitives et d’exploiter pleinement leur potentiel de croissance.

Ioannis Tsakiris : « Le Groupe BEI dispose d’une vaste expérience dans le déploiement de fonds de cohésion pour mobiliser des ressources privées et accélérer les investissements à l’appui de l’économie réelle. Les instruments financiers sont essentiels à cet égard. Ils contribuent à mobiliser des capitaux privés pour soutenir les entreprises les plus dynamiques et prometteuses d’Europe, alors que leur nature renouvelable permet de tirer le meilleur parti de ressources publiques limitées. Le Groupe BEI soutient l’écosystème grec du capital-risque et du capital-investissement depuis son émergence en 2009. Nous sommes fiers d’avoir contribué de manière déterminante à sa mise en place et à son développement. Les nouvelles initiatives, comme Equifund II qui cible les financements à risque en fonds propres dans des secteurs prometteurs de l’économie grecque tels que les sciences de la vie, continueront à jouer un rôle important dans la promotion de la cohésion, le développement de la croissance des entreprises innovantes en Grèce et la stimulation de la compétitivité dans l’ensemble de l’UE. »

Nikos Papathanasis : « L’élargissement du périmètre de financement et le soutien accru à l’entrepreneuriat, en particulier aux petites et moyennes entreprises et aux start-up, surtout celles actives dans l’innovation et la viabilité, constituent une priorité de la politique économique de l’État qui entend combler le déficit d’investissement causé par la crise, les tendances à l’internationalisation et la mutation à long terme du modèle de production du pays. À cet égard, beaucoup de choses ont évolué ces dernières années, mais nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Les défis de cette nouvelle ère se succèdent et la coopération avec des organisations européennes telles que le Groupe BEI renforce notre détermination à ne pas gaspiller un seul euro des ressources disponibles, pour favoriser une économie encore plus compétitive, une société plus inclusive et des emplois plus nombreux et mieux rémunérés pour l’ensemble de notre population. »

Marjut Falkstedt : « Le FEI se réjouit d’annoncer le lancement d’EquiFund II, qui s’inscrit dans la continuité de notre partenariat fructueux avec les autorités grecques visant à dynamiser la croissance de l’écosystème des start-up en Grèce. Cette nouvelle initiative reflète notre objectif commun de soutenir sans relâche les entrepreneurs ambitieux à fort potentiel de croissance, tout en stimulant l’innovation, la compétitivité, la viabilité sociale et l’emploi, cette fois-ci en mettant l’accent sur les sciences de la vie et la viabilité sociale. Ces secteurs comptent parmi les plus dynamiques de l’économie grecque et notre soutien continu vise à accélérer encore leur développement. »

L’opération d’apport de fonds propres appuiera des équipes de gestion de fonds nouvelles et (ou) existantes. Elle vise à combler un déficit de financement constaté dans les secteurs des sciences de la vie, des soins de santé et de la viabilité que l’on tient pour avoir un potentiel de croissance prometteur, mais dont les options de financement sont relativement limitées.

Elle ciblera des investissements dans toutes les catégories d’actifs, allant des dispositifs de préamorçage au renforcement de la croissance, en passant par des investissements d’amorçage et de démarrage. Elle appuiera ainsi l’ensemble du champ d’investissement de l’écosystème du capital-risque et du capital-investissement, en fonction des besoins du marché.

Solide bilan du FEI en Grèce

Le FEI continue de renforcer sa capacité d’adaptation en tant qu’institution du Groupe BEI axée sur les opérations à risque à l’appui des PME.

L’initiative EquiFund II succède à l’opération d’apport de fonds propres EquiFund, signée en 2016 et financée par les ressources des Fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI), qui a contribué à stimuler l’écosystème des start-up en Grèce alors qu’il en était encore à un stade embryonnaire. Ce mandat prévoyait le financement en fonds propres de sociétés et d’entreprises innovantes à tous les stades d’investissement et dans tous les secteurs de l’économie, par l’intermédiaire de neuf gestionnaires de fonds axés sur l’innovation, la phase de démarrage et la croissance.

EquiFund est largement reconnu au niveau de l’Union européenne comme l’un des mécanismes les plus réussis de financement par capitaux propres soutenu par les fonds ESI. Il illustre la nature renouvelable des instruments financiers ainsi que la manière dont ils peuvent favoriser l’expansion des écosystèmes dans les marchés moins développés, aider les PME à accéder aux financements à risque et, en fin de compte, les appuyer dans la mise au point de technologies compétitives au niveau mondial.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

FEI

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est d’aider les très petites, petites et moyennes entreprises européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché.