Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement, participe au Forum 2024 sur le suivi du financement du développement, qui se tient cette semaine aux Nations unies à New York. Organisé par le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), le Forum a pour but de réunir des parties prenantes en vue de relever les défis mondiaux actuels et de faire progresser les politiques de financement des priorités en matière de développement durable sur le long terme. Il s’agit de la première visite de la présidente Nadia Calviño aux Nations unies depuis son entrée en fonction en janvier dernier.

S’exprimant depuis le siège des Nations unies à New York, la présidente Nadia Calviño a déclaré :

« Il est plus important que jamais, en ces temps difficiles, de renforcer le filet de sécurité financière à l’échelle mondiale, en mettant en place un cadre solide pour la coopération entre les partenaires multilatéraux.

Dans le contexte actuel de tensions et de conflits, certains pourraient se demander si les objectifs de développement durable sont toujours aussi pertinents.

Eh bien, ils le sont plus que jamais.

Comme l’a dit l’ancien Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, les ODD constituent une déclaration d’interdépendance, reliant les territoires, les politiques publiques, les générations et préservant les liens qui nous unissent.

Ils sont notre boussole, nous indiquant la voie vers un avenir meilleur pour l’humanité. »

Elle a également souligné les éléments clés d’un ensemble de mesures annoncées par les banques multilatérales de développement la semaine dernière, en marge des réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque mondiale à New York.

« Fière d’appartenir à la famille des banques multilatérales de développement, la Banque européenne d’investissement est fermement engagée dans les travaux en cours visant à approfondir notre collaboration, à renforcer le cadre de financement du développement et à accroître l’impact et la portée de nos efforts collectifs afin d’atteindre les objectifs de développement durable, qui sont inscrits dans l’ADN de la BEI. Je me réjouis de pouvoir affirmer que nous avons accompli de réels progrès cette semaine. »

« [...] les dix dirigeantes et dirigeants ayant participé à la réunion des BMD à Washington ont convenu d’étapes et d’initiatives conjointes ainsi que d’une feuille de route claire, assortie d’objectifs et de dates, afin d’avancer dans cinq domaines essentiels en vue de renforcer le système financier multilatéral, de produire un plus grand impact à plus grande échelle, à l’aide de projets capables d’améliorer la vie et le bien-être des personnes. »

Consultez ici le texte intégral du discours : La présidente Nadia Calviño au Forum sur le suivi du financement du développement (eib.org)

Vous pouvez également lire le discours d’ouverture de la présidente du Groupe BEI à l’occasion du Salon de l’investissement dans les ODD, organisé par les Nations unies : La présidente Nadia Calviño au Salon 2024 de l’investissement dans les ODD (eib.org).

Informations générales

Institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE), la Banque européenne d’investissement (BEI) est membre de la famille des banques multilatérales de développement. Elle finance des investissements de qualité, soutenant ainsi la réalisation des grands objectifs de l’UE tant sur le territoire de l’Union qu’à l’extérieur. Avec le Fonds européen d’investissement (FEI), elle forme le Groupe Banque européenne d’investissement.

Elle vise à soutenir au moins 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, en dehors de l’UE, soit environ un tiers de l’objectif global de l’initiative « Global Gateway » de l’Union européenne.