Il s’agit de la deuxième opération basée sur des obligations garanties menée par la BEI en Italie depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

25 % des ressources seront allouées aux entreprises opérant dans les régions relevant de la politique de cohésion.

25 % des fonds seront consacrés aux investissements innovants des PME et des ETI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et BCC Banca Iccrea, la société mère du groupe BCC Iccrea, ont conclu un accord qui contribuera à mobiliser plus de 400 millions d’euros de nouveaux financements en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). L’opération, annoncée ce jour à Rome par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Mauro Pastore, directeur général du groupe BCC Iccrea, appuie l’accès aux financements à des conditions avantageuses dans le but de promouvoir l’innovation des entreprises et les projets mis en œuvre dans le Mezzogiorno, témoignant de la détermination des deux institutions à promouvoir la transition numérique et la cohésion économique en Italie.

L’opération repose sur la souscription en intégralité par la BEI, dans le cadre d’un placement privé, d’un nouvel emprunt obligataire garanti de 200 millions d’euros émis par BCC Banca Iccrea. Vient s’y ajouter l’allocation de 200 millions d’euros du groupe BCC Iccrea, pour parvenir à un montant total de 400 millions d’euros destiné à l’économie réelle. L’obligation garantie aura une durée de sept ans et un rendement à taux fixe de 3,433 %, à l’instar des dernières émissions de la société mère du groupe BCC Iccrea.

Les bénéficiaires du nouveau financement seront des PME (effectif de moins de 250 salariés) et des ETI (effectif de 250 à 3 000 salariés) qui pourront réaliser de nouveaux projets à des conditions avantageuses grâce aux taux favorables et aux longues durées des prêts de la BEI. Au moins 100 millions d’euros (soit 25 % du montant total de l’accord) seront alloués pour des projets innovants et 100 millions d’euros supplémentaires seront consacrés à la promotion de projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion.

« Les outils tels que les obligations garanties constituent une solution de substitution aux produits financiers classiques pour canaliser les investissements vers des secteurs cruciaux de l’économie. Cette opération menée avec le groupe BCC Iccrea vise à promouvoir en même temps l’innovation et la cohésion, ainsi que l’accès aux financements à des conditions favorables pour les entreprises. Nous devons utiliser pleinement ces ressources pour bâtir un avenir plus prospère et plus équitable pour tous les citoyens italiens », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

« Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une trajectoire de soutien territorial, dans le droit fil des récentes émissions du groupe BCC Iccrea de 2024 qui s’élèvent à 1 milliard d’euros au total. Grâce à ces outils, nous voulons continuer à donner un signal fort de proximité à notre tissu productif et à soutenir les PME, non seulement en assurant une répartition équitable des ressources au niveau national, mais aussi en favorisant la transformation numérique des entreprises et leur compétitivité sur le marché national et étranger », a commenté Mauro Pastore, directeur général du groupe BCC Iccrea.

Note au responsable de publication

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Le groupe BCC Iccrea est le plus grand groupe bancaire coopératif italien, le seul groupe bancaire national à capital entièrement italien et le quatrième groupe bancaire en Italie par ses actifs, avec un total d’actifs consolidés, au 31 décembre 2023, attesté à 175 milliards d’euros. Aujourd’hui, le groupe BCC Iccrea compte 115 coopératives de crédit présentes dans plus de 1 700 communes italiennes avec près de 2 500 agences, ainsi que d’autres sociétés bancaires, financières et de services contrôlées par BCC Banca Iccrea. Au 31 décembre 2023, les banques coopératives du groupe avaient réalisé sur l’ensemble du territoire italien environ 91 milliards d’euros de prêts nets et une collecte directe d’environ 135 milliards d’euros, et comptaient 5,2 millions de clients et quelque 850 000 sociétaires. Le groupe BCC Iccrea est l’un des premiers groupes bancaires par la qualité de son patrimoine avec un ratio CET 1 de 21,1 % et de ses liquidités avec un ratio de liquidité de 265 %. Le groupe est membre de la Fondation Tertio Millennio ETS, une organisation à but non lucratif créée en 2002 qui vise à développer exclusivement des activités de solidarité sociale en Italie et à l’étranger, notamment dans le cadre du réseau des banques de crédit coopératif et des caisses rurales.