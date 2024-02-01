Le Groupe BEI a signé des accords de financement à hauteur de 11,4 milliards d’EUR à l’appui de 90 projets à fort impact dans des domaines stratégiques prioritaires tels que les énergies renouvelables, les transports durables et la mobilité urbaine, les soins de santé et la compétitivité des PME.

Record pour le financement vert : plus de 6,8 milliards d’EUR d’investissements.

Plus de 4,5 milliards d’EUR investis dans la sécurité énergétique, dont plus de 2,5 milliards d’EUR dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

Nadia Calviño, présidente de la BEI, a déclaré ce jour à Madrid qu’en 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement avait signé de nouveaux accords de financement représentant quelque 11,4 milliards d’EUR à l’appui de l’économie espagnole. Ce concours a permis d’appuyer des projets à fort impact, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, des transports durables et de la mobilité urbaine, de la santé et de la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME).

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Le montant des interventions du Groupe BEI en Espagne illustre notre détermination à financer l’économie espagnole d’aujourd’hui et de demain, à accélérer la transition écologique et numérique, à renforcer la compétitivité des entreprises, à garantir la sécurité énergétique et à promouvoir la cohésion économique et sociale. »

« Les projets appuyés par la BEI placent l’Espagne parmi les pays qui contribuent le plus au renforcement du leadership de l’UE dans plusieurs domaines, comme la transition vers une économie plus durable, les énergies renouvelables, l’amélioration des soins de santé ou les transports durables. Grâce à la capacité de la Banque à stimuler les partenariats public‑privé et au rôle qu’elle joue en tant que catalyseur de l’investissement, les entreprises sont plus compétitives, tant en Espagne que dans les autres pays, et la population a accès à des services plus efficaces et de meilleure qualité. »

Financements verts : un montant record pour accélérer la transition vers une économie plus durable

Pour la deuxième année consécutive, les financements verts destinés aux projets favorisant l’action climatique et la durabilité environnementale ont atteint un montant record, cette fois de près de 6,8 milliards d’EUR, soit une augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente. En cinq ans, la Banque a mobilisé plus de 21 milliards d’EUR de financements verts en Espagne. Cet axe d’activité transversal, fondé sur les priorités stratégiques du Groupe BEI, stimule la transition écologique dans tous les secteurs de l’économie et représente 59 % du montant total des investissements du Groupe en Espagne, ce qui dépasse l’objectif de 50 % fixé pour 2025.

À cet égard, il convient de mettre en exergue les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, domaines dans lesquels l’intervention de la BEI dans le pays en 2023 se situe à l’avant-garde de l’UE.

« Dans un contexte international où la sécurité énergétique est cruciale pour l’autonomie stratégique de l’UE, l’Espagne est le pays qui a mobilisé le plus de ressources financières pour réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et garantir l’accès à l’énergie durable à l’ensemble de la population européenne », a déclaré la présidente de la BEI.

En 2023, la BEI a investi plus de 4,5 milliards d’EUR dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables, dans des projets liés à l’efficacité énergétique visant à rendre nos bâtiments plus durables et dans la modernisation et la transformation numérique de nos réseaux électriques. À eux seuls, les investissements de la BEI dans la production d’énergie renouvelable ont dépassé les 2,5 milliards d’EUR. L’électricité produite de cette manière devrait représenter 15 900 GWh et alimenter 3,9 millions de ménages.

C’est en Espagne que le Groupe BEI a le plus contribué (22 % de son soutien total) aux investissements visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique dans le cadre de l’initiative REPowerEU de l’UE. Il répond ainsi aux préoccupations concernant l’incertitude énergétique exprimées par 58 % des entreprises espagnoles dans l’édition 2023 de l’enquête de la BEI sur l’investissement.

Les financements verts de la BEI ont également joué un rôle de premier plan dans le secteur des transports en 2023, en soutenant notamment de grands projets d’infrastructures ferroviaires, la mobilité urbaine, l’électrification du transport routier, la modernisation des lignes à grande vitesse et la sécurité des aéroports. Des transports plus durables, plus efficaces et plus sûrs sont essentiels à la croissance et à la décarbonation de l’économie, de sorte que ce secteur reste une priorité pour le Groupe BEI en Espagne et dans l’ensemble de l’UE.

Dans un contexte où les changements climatiques s’accélèrent et où l’on s’inquiète de plus en plus de ses effets, 37 % des entreprises espagnoles considèrent qu’ils auront un impact non négligeable sur leurs activités, une proportion supérieure à la moyenne de l’UE (19 %). Les chiffres records de la BEI en matière de financement vert illustrent sa détermination à aider les entreprises à atténuer les effets des changements climatiques et à jouer un rôle clé dans la réalisation de la neutralité climatique dans le pays.

Stimuler la compétitivité des entreprises et améliorer les soins de santé

Le Groupe BEI est l’un des principaux moteurs de la compétitivité des petites et moyennes entreprises espagnoles. En 2023, il a financé les projets de 109 000 PME et entreprises de taille intermédiaire avec des prêts d’un montant moyen de 115 000 EUR, pour un total de plus de 2,7 milliards d’EUR. Ce concours a permis de soutenir des projets liés à la transition écologique et à la transformation numérique, d’investir dans l’innovation et de contribuer au maintien de plus de 1,3 million d’emplois.

« Notre engagement envers les PME et les entreprises de taille intermédiaire est prioritaire, car celles-ci constituent la véritable colonne vertébrale du tissu productif espagnol. En 2023, dans un contexte de taux d’intérêt élevés, nos partenariats avec des institutions financières nationales et régionales ont joué un rôle déterminant pour garantir l’accès de ces entreprises aux financements et leur permettre de mener à bien leur transition écologique et numérique », a indiqué Nadia Calviño.

Les infrastructures de santé et d’éducation ont également été l’un des principaux domaines d’action de la banque de l’UE en 2023. Parmi les projets les plus importants figurent la rénovation et la construction d’hôpitaux et de centres de soins primaires, le financement de la rénovation énergétique d’établissements de soins pour personnes âgées, la recherche dans le domaine du traitement des maladies rares, ainsi que la construction et la rénovation d’écoles publiques.

Soutien à la cohésion : investir davantage là où les besoins sont les plus grands

La promotion de la cohésion économique et sociale dans l’Union européenne reste une priorité pour la BEI. En Espagne, la Banque y a consacré plus de 5 milliards d’EUR de son intervention totale en 2023, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente. Cet axe d’activité transversal du Groupe BEI a un impact dans tous les secteurs de l’économie.

« Le financement de l’économie, actuelle et future, ne peut se faire que sur la base d’un engagement en faveur d’une croissance équitable et d’une convergence entre les régions. Le soutien à la cohésion est l’un des principes fondateurs de l’UE et de la BEI ; il fait partie de notre ADN. C’est pourquoi nous consacrons chaque année près de la moitié de nos financements à des projets ayant une incidence directe sur les régions les plus défavorisées. »

Les opérations signées par le Groupe BEI en Espagne totalisent 11,4 milliards d’EUR, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente et correspond à 0,78 % du PIB. Elles devraient permettre d’appuyer des investissements d’un montant estimé à plus de 26,8 milliards d’EUR.

« La BEI joue un rôle clé dans la transformation de l’économie espagnole afin de contribuer de manière décisive aux priorités stratégiques de l’UE. Les défis auxquels l’Union est confrontée augmentent chaque jour et exigent un redoublement d’efforts dans tous les domaines d’action, en particulier dans celui des partenariats public-privé. En 2024, la BEI sera au cœur de ces partenariats, facilitant l’accès aux financements pour favoriser une croissance durable et équitable à l’appui de meilleures conditions de vie pour la population du pays et de l’Union européenne dans son ensemble », a déclaré la présidente Calviño.

Consultez ici le résumé de l’activité du Groupe BEI en Espagne en 2023.

Consultez ici les résultats de l’enquête 2023 de la BEI sur l’investissement.

Informations générales

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’échelle mondiale, à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.