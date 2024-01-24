© Unsplash

Le partage interinstitutionnel des connaissances et des informations vise à lutter contre les goulets d’étranglement et à améliorer l’accès au financement pour les entreprises spatiales européennes.

La Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont signé ce jour, en marge de la Conférence spatiale européenne, un accord de collaboration visant à unir leurs forces afin de dynamiser le secteur spatial européen. À ce titre, elles soutiendront notamment les PME et les jeunes entreprises et permettront à l’Europe de renforcer son positionnement en matière spatiale.

La collaboration entre les trois institutions a pour but de favoriser la coopération et la coordination en mettant l’accent sur la fourniture d’un soutien financier et de conseils aux entreprises spatiales européennes. À travers ce partenariat, les institutions visent à améliorer l’accès au financement, à encourager l’innovation et le partage des connaissances et à dynamiser le développement de technologies spatiales de pointe. En tirant parti de leur expertise collective, de leurs ressources et de leurs réseaux, les trois institutions entendent propulser le secteur spatial européen vers la conquête de nouvelles frontières, en promouvant l’innovation, la croissance économique et l’autonomie stratégique dans le domaine de l’espace.

Timo Pesonen, directeur général de la DG de l’industrie de la défense et de l’espace (DEFIS) à la Commission européenne : « L’accès au financement est crucial pour les entreprises, quel que soit leur stade de développement. Avec son initiative CASSINI sur l’entrepreneuriat spatial, la Commission donne déjà un coup de pouce important à notre écosystème du nouvel espace en facilitant l’accès au financement pour les entreprises en phase de démarrage ou d’expansion, et pour les PME, dans le secteur spatial. Pourtant, l’accès au financement par l’emprunt reste difficile. Aujourd’hui, nous nous joignons à la BEI et à l’ESA pour tenter de résoudre le problème. L’Europe constitue désormais un pôle pour l’entrepreneuriat spatial. Nous devons le préserver et continuer à soutenir notre écosystème industriel afin qu’il puisse croître, innover et conquérir de nouveaux marchés à l’échelle mondiale. »

Kris Peeters, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « En tant que bras financier de l’Union européenne, la BEI s’est engagée à soutenir des projets alignés sur les grands objectifs de l’UE. Nous sommes ravis de collaborer avec la Commission européenne et l’ESA pour apporter des solutions de financement et des services de conseil stratégiques visant à doter les entreprises spatiales européennes de moyens et à leur permettre de prospérer dans un paysage mondial hautement concurrentiel. »

Josef Aschbacher, directeur général de l’ESA, a souligné le potentiel du partenariat en affirmant : « L’accord d’aujourd’hui marque une étape importante dans la collaboration spatiale européenne. La convergence de l’expertise technique et scientifique de l’ESA avec le savoir-faire et l’appui financiers de la BEI, d’une part, et le soutien stratégique de la Commission européenne, d’autre part, donne naissance à une formidable alliance. Ce partenariat est plus qu’un simple engagement à collaborer : il incarne notre vision commune. Ensemble, nous ouvrons la voie à des avancées révolutionnaires et veillons à ce que les entreprises spatiales européennes soient à la pointe de l’innovation et de la compétitivité. »

Cette collaboration jouera un rôle central dans l’identification des goulets d’étranglement et la rationalisation de l’accès aux financements et aux services de conseil, afin de garantir aux entreprises spatiales européennes les ressources nécessaires pour faire aboutir leurs idées novatrices.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) apporte des financements et un savoir-faire à l’appui de projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’UE. Le Groupe BEI travaille en étroite collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé pour soutenir les investissements durables, la création d’emplois, la croissance économique et l’innovation dans toute l’Europe.

L’Agence spatiale européenne (ESA) constitue la porte d’accès de l’Europe à l’espace. L’ESA est une organisation intergouvernementale créée en 1975 dont la mission consiste à œuvrer au développement des capacités spatiales de l’Europe en veillant à ce que les investissements dans le secteur spatial profitent aux citoyens européens et du monde entier. L’ESA compte 22 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Tchéquie. La Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie ont le statut de membres associés. En coordonnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, l’ESA peut entreprendre des programmes et des activités qui vont bien au-delà de ce que pourrait réaliser chacun de ces pays à titre individuel. Elle coopère en particulier avec l’UE à la mise en œuvre des programmes Galileo et Copernicus ainsi qu’avec EUMETSAT pour le développement de missions météorologiques.

La direction générale de l’industrie de la défense et de l’espace (DEFIS) dirige les activités de la Commission européenne dans le secteur de l’industrie de la défense et de l’espace. Dans le domaine de l’industrie de la défense, elle est chargée de soutenir la compétitivité et l’innovation de l’industrie européenne de la défense en assurant l’évolution d’une base industrielle et technologique de défense européenne solide. La DG DEFIS met en œuvre le Fonds européen de la défense (FED), l’action de soutien à la production de munitions (règlement ASAP) et l’action visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (règlement EDIRPA). Dans le domaine spatial, elle est chargée de mettre en œuvre le programme spatial de l’UE, qui inclut le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), le système mondial de navigation par satellite européen (Galileo), le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), la surveillance de l’espace (SSA) et Govsatcom. La DG DEFIS gère également le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (IRIS²).