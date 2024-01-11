© Shutterstock

Première opération de ce type en France, cet apport de la BEI permettra au métier du crédit-bail du Groupe BPCE de développer le financement des projets de mobilité, d’efficacité énergétique et de production d’énergies renouvelables en autoconsommation de ses clients et de ceux des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne, du Crédit Coopératif et de la Banque Palatine.

Ce partenariat constitue un accélérateur pour accompagner les professionnels, PME et ETI dans leur transition énergétique.

L’enveloppe de 300 M€ dédiée à la transition environnementale des PME et ETI permettra le financement de projets et d’accompagner ces clients à travers : une offre de solutions locatives adaptée aux caractéristiques des investissements verts grâce à l’apport des financements européens de la BEI ; Des projets consacrés à la mobilité, à l’efficacité énergétique et à la production d’énergies renouvelables jusqu’à 16M€, pour des durées de financement allant jusqu’à 15 ans.

Ces financements porteront sur de nouveaux contrats de crédit-bail mobilier, location financière, crédit-bail immobilier, location longue durée, consentis à des conditions financières attractives et à des maturités adaptées aux caractéristiques des actifs verts, en France (métropolitaine et outre-mer), en Espagne et en Italie.

Le type de projets éligibles au financement est large. Il comprend, par exemple, des véhicules et des matériels de transport électriques, des infrastructures de recharge, des chariots élévateurs, le remplacement de moteurs électriques ou des variateurs de vitesse sur les moteurs dans l’industrie ainsi que les installations photovoltaïques.

Le partenariat s’inscrit dans la stratégie engagée dès 2019 par BPCE Lease consistant à intégrer la question environnementale dans l’ensemble de ses activités, processus et organisation, avec le programme « Lease Impact ».

Ce dernier a permis à BPCE Lease de se positionner en tant qu'assembleur de solutions dans trois domaines essentiels pour les entreprises que sont la mobilité, l’efficacité énergétique et la production d'énergie, à travers une gamme complète de solutions et de conseils.

L’immobilier professionnel est également concerné avec la possibilité de financer la rénovation globale des bâtiments permettant d’améliorer la performance énergétique, les installations d’éclairage led, le remplacement de chaudière, la construction de nouveaux bâtiments.

Pour Ambroise Fayolle, vice-président de la banque européenne d’investissement : « La BEI est très heureuse de pouvoir poursuivre son action de financement de la transition énergétique des PME et ETI aux côtés d’un partenaire de longue date comme le Groupe BPCE. Leur financement est une priorité de l’Europe et de sa banque du climat et cela passe par l’accès à des solutions de crédit attractives, aux côtés de nos partenaires bancaires, afin de soutenir l’investissement et de développer l’activité ».

Pour Didier Trupin, directeur général de BPCE Lease : « Cet accord avec la BEI constitue une vraie reconnaissance de la qualité du travail engagé depuis de nombreuses années par BPCE Lease pour placer la transition énergétique au cœur de son modèle de développement. Entreprises, collectivités territoriales, acteurs de l’économie sociale et solidaire, la transition énergétique est devenue une préoccupation commune à tous. BPCE Lease accompagne ses clients dans la recherche des meilleures solutions pour les doter de flottes automobiles électrifiées et d’infrastructures de recharges, de bâtiments et d’équipements moins énergivores et moins polluants, ainsi que d’unités de production d’énergies renouvelables. »

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’Investissement

La BEI est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne et appartient aux 27 États membres de l'UE. Depuis 2019, elle s’est transformée en banque européenne du climat en adoptant une feuille de route ambitieuse. La BEI s’est notamment engagée à soutenir 1 000 milliards d'euros d'investissements en faveur de l'action climatique et de la durabilité environnementale d’ici à 2030 et à consacrer plus de la moitié de ses financements à la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets d’ici à 2025. Elle a déjà largement atteint cet objectif en France en 2022 avec plus de 70% de ses 8,4 milliards d'euros de prêts mobilisés en faveur de l’action climatique dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique des bâtiments et la mobilité durable.

À propos de BPCE Lease

BPCE Lease est une entreprise du Groupe BPCE spécialisée dans le financement locatif. Acteur clé du crédit-bail en France, BPCE Lease accompagne les entreprises et les professionnels dans tous leurs projets d’investissements locatifs mobiliers et immobiliers. Elle développe et distribue un ensemble de solutions intégrées parmi les plus larges du marché : crédit-bail mobilier et immobilier, location financière, location longue durée de véhicules, financement des énergies renouvelables, location opérationnelle informatique et leasing nautique. BPCE Lease s’adresse à tous les segments de marché : grandes entreprises, PME, institutionnels, acteurs de l’économie sociale, professionnels et particuliers.