Les entreprises de taille intermédiaire ou ETI (de 250 à 3 000 salariés) représentent une part importante de l’économie européenne et contribuent de manière sensible au chiffre d’affaires, à l’emploi et à la création de valeur sur l’ensemble du continent. Les ETI sont, dans leur grande majorité, fortement attachées au perfectionnement du personnel et elles investissent davantage que la plupart des autres entreprises dans la formation et le développement de compétences.

L’absence de définition cohérente et de précision statistique concernant les ETI entrave les analyses en la matière et la formulation de politiques ciblées, et nuit à leur succès.

Le rapport Hidden champions, missed opportunities: Mid-Caps’ crucial roles in Europe's economic transition (Champions cachés, occasions manquées : le rôle crucial des entreprises de taille intermédiaire dans la transition économique de l’Europe), publié ce jour, souligne le rôle majeur des entreprises de taille intermédiaire en tant que moteurs de la transition économique de l’Europe.

Publié conjointement par la Banque européenne d’investissement et le European Policy Centre, ce rapport met en lumière le potentiel inexploité des ETI et la nécessité d’un soutien ciblé pour maximiser leur impact dans toute l’Europe.

Selon ce rapport, les ETI – qui emploient entre 250 et 3 000 personnes – contribuent fortement à l’emploi et à la création de valeur dans l’économie européenne. Elles représentent plus de 17 % de l’emploi total et 21 % du chiffre d’affaires dans le secteur des entreprises de l’UE-27. En outre, elles jouent un rôle essentiel dans les principaux écosystèmes industriels, notamment l’électronique, la santé, l’énergie, les énergies renouvelables, l’aérospatiale et la défense, qui soutiennent la compétitivité de l’Europe. Les ETI investissent plus que la moyenne : 87 % d’entre elles ont investi entre 2018 et 2023, et 65 % d’entre elles sont susceptibles d’investir dans la formation et les compétences.

Toutefois, l’absence de définition cohérente et de précision des données statistiques concernant les ETI entrave les analyses en la matière et la formulation de politiques ciblées. Le rapport appelle à une définition normalisée et à une meilleure compréhension des besoins spécifiques des ETI afin de libérer tout leur potentiel.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « Les entreprises de taille intermédiaire sont les champions cachés de l’économie européenne, stimulant l’innovation, la productivité et la transition vers un avenir durable. Leur apport à l’emploi et à la création de valeur est important, mais leur potentiel de croissance reste inexploité. Il est essentiel que nous accordions la priorité à un soutien ciblé et que nous créions un environnement propice à la prospérité des ETI et à une contribution encore plus importante à la transition économique de l’Europe. »

Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI : « Les entreprises de taille intermédiaire ont prouvé leur résilience et leur capacité à impulser les transitions en Europe. Toutefois, elles sont confrontées à des défis importants, tels que l’accès limité aux marchés des capitaux et l’absence d’approches cohérentes en matière de soutien public. Pour exploiter pleinement le potentiel des ETI, nous devons faciliter leur processus d’expansion, leur fournir des financements ciblés et créer un cadre réglementaire favorable. Ainsi, elles pourront saisir les nouvelles possibilités offertes par le marché et contribuer à une économie européenne durable et prospère. »

Les entreprises de taille intermédiaire affichent des performances stables en matière d’investissement et d’indicateurs de résultats, et jouent un rôle clé pour relever les défis auxquels l’Union européenne est confrontée en matière de transitions écologique et numérique, de compétitivité et de productivité. Elles sont déterminées à investir dans l’avenir et à dépasser les petites et les grandes entreprises en matière de productivité et de croissance de l’emploi.

Cliquez ici pour d’autres recommandations stratégiques visant à remédier aux défaillances du marché et des politiques et à optimiser le rôle des entreprises de taille intermédiaire dans la triple transition (sur les plans écologique, numérique et de la sécurité économique).

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle apporte des financements et un savoir-faire à l’appui de projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’UE. Le Groupe BEI travaille en étroite collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé pour soutenir les investissements durables, la création d’emplois, la croissance économique et l’innovation dans toute l’Europe.