Zaporijjia, Kamianske et Loutsk entreprendront des rénovations énergétiques dans 18 établissements publics de santé et d’enseignement.

Ce nouveau financement soutiendra la reconstruction verte de l’Ukraine, accroîtra la durabilité, réduira les coûts énergétiques liés aux bâtiments et fera progresser la réalisation des objectifs d’efficacité du pays malgré la guerre.

Ce soutien financier s’inscrit dans le cadre du train de mesures de soutien proposé au titre de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, et est assorti d’une garantie de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a versé 3 millions d’EUR à l’État ukrainien pour améliorer l’efficacité énergétique de bâtiments publics à Zaporijjia, Kamianske et Loutsk. Ce financement est destiné à la modernisation thermique et à des mesures d’économie d’énergie dans des établissements de santé et d’enseignement. Les améliorations prévues devraient permettre de réduire les coûts énergétiques à long terme et contribuer à créer un environnement urbain plus vert. Elles sont dans la droite ligne de l’engagement de l’Ukraine en faveur d’une reconstruction durable et de son indépendance énergétique.

Les fonds alloués permettront de rénover 18 bâtiments publics dans trois villes, dont cinq jardins d’enfants et trois écoles à Zaporijjia, et quatre jardins d’enfants et trois écoles à Kamianske. À Loutsk, le financement servira à opérer des rénovations énergétiques dans trois hôpitaux ayant pour mission de soigner des civils et de prendre en charge le personnel militaire touché par la guerre.

Grâce à ces fonds, les autorités ukrainiennes continueront de mettre en œuvre le programme de la BEI en faveur des infrastructures municipales d’Ukraine (UMIP), qui vise à améliorer les infrastructures publiques dans plusieurs communes. En comptant les 3 millions d’EUR susmentionnés, le montant total des fonds versés en 2023 au titre de l’UMIP s’élève à 11,74 millions d’EUR. Sur cette somme, 8,74 millions d’EUR ont été consacrés en début d’année à des installations municipales essentielles : rénovation de la décharge de Hrybovychi et de l’usine de gestion des déchets solides de Lviv, rénovation énergétique de jardins d’enfants à Soumy, amélioration des réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement à Loutsk.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, qui supervise les opérations de la Banque en Ukraine : « La reconstruction à grande échelle en cours et à venir en Ukraine devrait donner la priorité aux mesures d’efficacité énergétique, car elles sont essentielles au renforcement de la sécurité énergétique et de l’indépendance du pays. La BEI est pleinement déterminée à soutenir l’État et les villes d’Ukraine dans cette entreprise, en partageant les bonnes pratiques en matière de reconstruction et de modernisation, en vue de revitaliser l’économie ukrainienne, de réduire l’intensité énergétique et d’accroître l’efficacité énergétique dans tous les secteurs. »

Oleksandr Kubrakov, vice-premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures : « Grâce à ces fonds, nous assisterons à des améliorations dans les hôpitaux, les écoles et les jardins d’enfants de Zaporijjia, Kamianske et Loutsk. Malgré l’agression russe en cours, il reste important que nous nous concentrions sur l’efficacité énergétique lors de la reconstruction et de la modernisation de nos lieux collectifs, pour renforcer ainsi l’indépendance énergétique de l’Ukraine. Je remercie l’Union européenne et sa banque, la BEI, de ce soutien vital. »

Informations générales

Le programme en faveur des infrastructures municipales d’Ukraine est une initiative d’investissement multisectorielle représentant 400 millions d’EUR, qui vise à soutenir des projets axés sur les infrastructures publiques dans des municipalités de moyenne et grande taille telles que Zaporijjia, Kamianske, Loutsk, Mykolaïv, Lviv, Dnipro, Soumy, Lozova et Ternopil. Ce programme est centré sur la rénovation et la modernisation des infrastructures municipales, un volet crucial à l’appui des efforts de redressement et de reconstruction de l’Ukraine. Les investissements prévus conformément aux objectifs du programme UMIP visent notamment à rénover les installations de chauffage urbain, à renforcer l’efficacité énergétique dans les bâtiments, et à améliorer l’éclairage public ainsi que l’approvisionnement en eau et la gestion des eaux usées et des déchets solides. Ce programme est administré conjointement par le ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures, et par le ministère ukrainien des finances. En outre, le programme UMIP bénéficie d’une assistance technique visant à faciliter sa mise en œuvre. Celle-ci est fournie au titre du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental, géré par la BEI, et de la Plateforme d’investissement pour le voisinage.

Le soutien de la BEI à l’Ukraine depuis le début de son invasion à grande échelle par la Russie en 2022 s’élève à 1,7 milliard d’EUR de financements. Ces ressources sont consacrées à des réparations d’urgence des infrastructures ukrainiennes endommagées. La BEI a également mis à disposition une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR pour soutenir l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les pays de l’UE. Dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » et du Fonds qui lui est associé, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.