Le financement de la Banque européenne d’investissement (BEI), accordé au titre de REPowerEU, soutient A2A dans son engagement en faveur de l’électrification de l’industrie et de l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et ainsi la décarbonation du pays.

Extension et modernisation des infrastructures de distribution d’électricité en Lombardie afin de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux et européens de décarbonation grâce à l’électrification de l’industrie. Il s’agit là de l’objectif du prêt de 200 millions d’EUR que la BEI a accordé à A2A dans le cadre de REPowerEU, et qui vise à répondre à la demande croissante d’énergie tout en promouvant le déploiement des énergies renouvelables, de même que la diversification et la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

Les aménagements prévus comprennent le renouvellement et l’extension des réseaux électriques d’A2A dans le but d’optimiser l’efficacité des services offerts aux usagers et de permettre le raccordement de nouveaux clients, dont le nombre est estimé à plus de 40 000 à l’horizon 2027. Ils revêtent une importance stratégique pour le processus d’électrification de l’industrie et pour une utilisation accrue d’énergie produite à partir de sources renouvelables que le groupe souhaite favoriser.

Les aménagements d’A2A qui bénéficient du financement portent sur le renforcement de son réseau à moyenne tension, avec plus de 200 km de nouvelles lignes et la rénovation de 247 km de lignes existantes, auxquelles viendront s’ajouter quelque 86 km de nouvelles lignes à basse tension et le renouvellement de 152 km de lignes à basse tension existantes. Le groupe prévoit également la construction d’un nouveau poste haute tension et de 286 nouveaux postes secondaires, la rénovation et l’agrandissement de 12 sous-stations primaires déjà en service et plusieurs interventions de modernisation sur 423 postes secondaires en fonctionnement.

Cette opération souligne l’engagement de la BEI à promouvoir les objectifs italiens énoncés dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et ceux de REPowerEU, que la BEI s’est engagée à soutenir par des financements supplémentaires d’un montant de 45 milliards d’EUR sur la période 2022-2027. S’agissant d’A2A, les travaux relevant du prêt de la BEI sont conformes à la stratégie définie dans son plan stratégique et contribuent à l’objectif du groupe d’appuyer concrètement la transition énergétique et la décarbonation du pays.

Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Italie : « Cette initiative témoigne de l’engagement de la BEI, en tant que banque européenne du climat, à promouvoir les objectifs de REPowerEU et la sécurité énergétique de l’Europe. Au travers de cette opération en faveur d’A2A, nous visons à soutenir une croissance durable, à réduire les émissions et à appuyer la mise en place d’un réseau énergétique de pointe en Italie. »

Luca Moroni, directeur financier d’A2A : « Grâce au prêt de la BEI, A2A financera son programme d’investissement relatif à l’extension et à la modernisation de ses infrastructures de distribution d’électricité. Cette initiative est un nouveau gage de l’engagement du groupe à contribuer au développement durable dans les régions qu’il dessert et à réaliser sa stratégie dans le domaine de la transition énergétique. »

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

A2A

Entreprise cotée en Bourse, le groupe A2A, qui emploie plus de 13 000 salariés, gère la production, la vente et la distribution d’énergie, ainsi que la vente et la distribution de gaz, et de chauffage urbain ; il assure également des services de collecte et traitement des déchets ainsi que de mobilité électrique, des services intelligents pour les villes, des services d’éclairage public et des services intégrés relatifs à l’eau. La durabilité est au cœur de la stratégie d’A2A : pour soutenir la croissance durable de l’Italie et faire de la transition énergétique et l’économie circulaire des réalités tangibles, le plan stratégique du groupe prévoit 16 milliards d’EUR d’investissements à l’horizon 2030 pour des projets s’inscrivant dans le droit fil des objectifs de développement durable des Nations unies.