Un nouvel accord de financement stimulera la croissance économique et créera des perspectives pour les petites entreprises en Roumanie.

Sur l’enveloppe de prêts de 50 millions d’EUR, 10 millions d’EUR seront destinés à des investissements verts.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et BRD Sogelease IFN SA ont signé un accord de prêt de 50 millions d’EUR pour appuyer les entreprises roumaines et l’économie du pays. L’accord, qui créera de nouvelles possibilités pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), contribuera à une croissance générale durable.

Ce financement intermédié permettra à BRD Sogelease d’utiliser les fonds de la BEI pour accorder davantage de prêts à des conditions favorables aux clients admissibles. Il s’inscrit dans le cadre d’un accord plus large visant à fournir aux PME des crédits selon des modalités avantageuses, ce qui traduit l’engagement de la Banque en faveur de la durabilité environnementale, puisque 20 % du total des fonds seront consacrés à des investissements verts.

Dans le cadre du programme Green Gateway, les services de conseil de la BEI participeront également à la prospection et à l’évaluation des investissements verts. Ils dispenseront des formations sur l’utilisation du Green Eligibility Checker, un outil spécialement conçu par la BEI pour évaluer les investissements durables. Les services de conseil travailleront également avec le personnel de BRD Sogelease pour lui faire acquérir une meilleure connaissance du cadre réglementaire de l’UE en matière de finance durable, de taxinomie et de gestion des risques climatiques.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « En accordant cette ligne de crédit, nous réaffirmons l’engagement de la BEI à l’appui de projets durables en Roumanie, en particulier pour favoriser l’accès des PME et des ETI à des financements à long terme assortis de conditions favorables. Je suis convaincu que nos outils de conseil soutiendront également BRD Sogelease dans les efforts qu’elle déploie pour rendre les entreprises roumaines plus respectueuses de l’environnement, aidant le pays à tirer le meilleur parti des prêts de la BEI. »

Frédéric Banco, PDG de BRD Sogelease : « Cette collaboration représente un jalon important pour nos clients, car elle facilite l’accès aux financements indispensables pour les projets mis en œuvre par les PME et les ETI. »

Informations générales

La BEI, l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE), a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI intervient en Roumanie depuis le début des années 90. En appuyant 180 projets qui représentent à ce jour un montant de 17,78 milliards d’EUR, elle a amélioré la cohésion régionale, les infrastructures et les services de santé, et soutenu les PME. La Roumanie est également le principal bénéficiaire des services de conseil de la BEI, qui comprennent un large éventail de services adaptés aux besoins des clients publics et privés de différents secteurs tels que la sécurité routière, l’éducation, la santé, l’action pour le climat, la décarbonation et la transition numérique.

À propos du programme Green Gateway

Financé par la plateforme de conseil InvestEU, le programme de conseil Green Gateway a été mis en place par la BEI pour faciliter l’octroi de crédits par des institutions financières pour des projets dans le domaine de l’atténuation des changements climatiques, de l’adaptation à leurs effets et de la durabilité environnementale qui bénéficient d’un prêt du Groupe BEI. Le programme Green Gateway offre une assistance via deux canaux : une plateforme web et un programme de conseil bilatéral. La plateforme en ligne comprend un outil de vérification de l’éligibilité à un financement vert, appelé Green Eligibility Checker, et une bibliothèque électronique contenant des lignes directrices et des études de cas sur les critères d’investissement vert.

À propos de BRD Sogelease

BRD Sogelease IFN SA est la filiale de crédit-bail de BRD — Groupe Société Générale, qui fait partie du Groupe Société Générale. Avec un total d’actifs de plus de 15,5 milliards d’EUR, elle est la troisième banque commerciale de Roumanie. BRD Sogelease est membre du réseau européen de Société Générale Equipment Finance, le premier groupe de crédit-bail d’Europe, dont l’encours dépasse 24 milliards d’EUR.