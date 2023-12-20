© Shutterstock

Ce septième prêt accordé à iliad SA porte à plus de 1,7 milliard d’euros depuis 2009 les financements de la Banque européenne d’investissement en faveur de l’opérateur.

Il permettra de renforcer le déploiement de ses réseaux 5G en France.

La BEI compte parmi ses priorités d’investissements la numérisation de l’économie, en lien avec les objectifs européens d’amélioration de la connectivité fixe et mobile à très haut débit pour les entreprises comme pour les particuliers.

Avec ce nouveau prêt portant à plus de 1,7 milliard d’euros les financements apportés à iliad SA depuis 2009, la BEI renouvelle son soutien au Groupe dans le financement de la conception et du déploiement de ses réseaux de télécommunications mobiles 5G, en parallèle de l’accompagnement sur le déploiement de ses réseaux de fibre optique. En effet, ce nouvel engagement financier fait suite au dernier prêt d’un montant de 300 millions d’euros, mis en place en décembre 2022 pour le déploiement du réseau FTTH du Groupe en France.

Le développement de ses réseaux reste une priorité pour iliad : le Groupe y investit en moyenne chaque année en France plus de 30% de son chiffre d’affaires soit un montant cumulé de plus de 7,6 milliards d’euros sur les cinq dernières années.

Par cet accord, le Groupe iliad, désormais 6ème opérateur mobile européen avec près de 38 millions d’abonnés mobiles, renforce son statut de 1er opérateur 5G en France, en nombre de sites en service . Grâce à ses investissements, en France, le Groupe couvre à date plus de 94,4% de la population en 5G et compte aujourd’hui près de 15 millions d’abonnés Mobile dont près de 11 millions sur le Forfait Free 4G/5G.

« Cette opération de financement qui est le 7ème prêt accordé à iliad SA depuis 2009, vient confirmer la qualité de la relation qui unit nos deux Groupes de longue date en France, et depuis début 2022, également en Pologne via notre filiale Play. Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec la BEI qui nous permet de poursuivre nos objectifs ambitieux de déploiement et de densification de nos réseaux mobiles en France, afin de fournir la meilleure connectivité à nos abonnés. » a déclaré Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad.

« Avec ce nouveau prêt, la BEI poursuit son soutien à un partenaire fidèle qui compte parmi les acteurs de premier plan dans son secteur en France et en Europe » a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Ce nouvel investissement va permettre à ce champion européen d’accélérer ses déploiements dans la 5G et de renforcer des infrastructures de réseaux devenues indispensables au développement de l’activité des entreprises et dans la vie quotidienne des particuliers. Le soutien au développement de la connectivité est une priorité de notre action et un gage essentiel de compétitivité et d’attractivité des territoires. C’est notre rôle, en tant que banque publique de financement de long terme des grands chantiers européens des télécommunications et du numérique, d’y contribuer activement ».

Grâce à la notation triple A de la BEI, ce financement offre des conditions financières très attractives et une maturité longue, jusqu’à 8 ans in fine ou 12 ans amortissable, particulièrement adaptée à la durée et à la nature des investissements. Banque historique du financement des infrastructures dans l’Union européenne, la BEI compte parmi ses priorités les investissements dans l’innovation et la numérisation de l’économie, en lien avec les objectifs européens d’amélioration de la connectivité à très haut débit pour les entreprises comme pour les particuliers dans le respect des normes environnementales et sociales.

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

Créée par le Traité de Rome et fondée en 1958, la Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne et ses actionnaires sont les 27 États membres de l’UE. Elle a pour mission de contribuer par ses prêts à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale de l’UE. Elle emprunte d’importants volumes de fonds sur les marchés de capitaux et les prête à des conditions très favorables pour soutenir des projets qui concourent à la réalisation des grands objectifs européens. En tant que banque européenne du climat, elle a pour objectifs de stimuler l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies permettant de relever les défis actuels de la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance sobre en carbone. En 2022, la BEI a consacré plus des deux tiers de ses 8,4 milliards d’investissements en France à des projets liés à la lutte contre le changement climatique et un tiers (2,7 milliards d’euros) à l’innovation.

A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17 400 collaborateurs au service de 47,8 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 9,0 milliards d’euros sur les 12 derniers mois. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2023, 22,1 millions d’abonnés particuliers (14,8 millions d’abonnés mobiles et 7,3 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays avec plus de 13% de parts de marché et comptait à fin septembre 2023 plus de 10,6 millions d’abonnés mobiles. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l’acquisition d’UPC Polska en 2022 et le Groupe comptait à fin septembre 2023 plus de 13,0 millions d’abonnés mobiles et plus de 2,0 millions d’abonnés fixes. Le Groupe iliad est le 6ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et internet fixe.