Deux décaissements d’un montant total de 99,6 millions d’EUR ont été effectués pour financer des travaux de reconstruction relevant de près de 200 projets dans 18 oblasts ukrainiens, y compris à proximité de zones de conflit et dans des territoires récemment libérés.

Cet effort de reconstruction bénéficiera à 900 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et renforcera la résilience de l’Ukraine face à la guerre.

Ce financement assorti d’une garantie de l’UE répond aux défis actuels auxquels l’Ukraine, en raison de la guerre avec la Russie, est confrontée dans la reconstruction des infrastructures essentielles.

L’Union européenne et sa banque, la Banque européenne d’investissement (BEI), restent déterminées à soutenir l’Ukraine et ont, à ce titre, mis à disposition 99,6 millions d’EUR pour aider l’État ukrainien. Ces fonds serviront à financer la reconstruction et la modernisation d’infrastructures essentielles – hôpitaux, logements sociaux, services publics – réparties sur tout le territoire et exposées à la menace permanente des bombardements russes incessants. Ce concours financier, qui s’inscrit dans le cadre du train de mesures de soutien proposé au titre de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, est assorti d’une garantie de l’UE.

Les fonds sont décaissés en deux tranches – 60 millions d’EUR, plus 39,6 millions d’EUR – et sont essentiels pour la mise en œuvre par l’État ukrainien des programmes de redressement soutenus par la BEI. Ces ressources serviront à financer des travaux de reconstruction au titre de quelque 200 projets d’infrastructures municipales et sociales à petite échelle dans divers secteurs essentiels en Ukraine. Ces projets concernent plusieurs oblasts ukrainiens, notamment ceux de Tchernihiv, Dnipro, Kharkiv, Kiev, Mykolaïv, Odessa, Soumy, Volhynie et Jytomyr.

La priorité sera donnée à des réparations majeures, à la construction ou la reconstruction d’hôpitaux, de bâtiments publics et de logements sociaux, ainsi qu’aux installations d’assainissement et d’approvisionnement en eau. Ces améliorations bénéficieront à la population ukrainienne, et notamment à environ 900 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « L’Ukraine, comme la plupart des pays touchés par la guerre, a besoin de ressources et de partenariats solides. À défaut, les retombées seront encore plus lourdes de conséquences. Une centaine d’hôpitaux, d’unités de logements sociaux et d’établissements scolaires ont déjà été rénovés avec notre soutien et grâce à la détermination et aux efforts incroyables de l’État ukrainien, des municipalités et des travailleurs du secteur de la construction. Nous sommes honorés d’être à leurs côtés et de fournir les fonds nécessaires à de nouveaux projets synonymes d’une vie meilleure, en garantissant un redressement rapide et durable axé sur l’efficacité énergétique. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes : « Nous saluons vivement les derniers décaissements de la BEI en faveur de l’Ukraine pour la réalisation de réparations majeures d’infrastructures essentielles endommagées. Ce concours est essentiel pour que la population ukrainienne puisse continuer à bénéficier de services de base tels que le logement, les soins hospitaliers et l’approvisionnement en eau. Adossé à une garantie de l’UE, il représente une nouvelle contribution précieuse au financement des besoins urgents de l’Ukraine alors que son peuple subit sans relâche les assauts de la machine de guerre russe. »

Oleksandr Koubrakov, vice-premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures : « Même si nous sommes toujours en guerre, nous poursuivons la reconstruction de l’Ukraine, en veillant à ce que la population reçoive des soins dans des hôpitaux modernes et ait accès à des logements sociaux, et à ce que les enfants reçoivent une éducation dans des écoles et des jardins d’enfants sûrs, tout en maintenant des services essentiels ininterrompus. Le soutien indéfectible de l’UE et de sa banque, la BEI, est essentiel dans ces efforts, et nous rend plus forts. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « Face aux enjeux d’une guerre à grande échelle, l’État ukrainien reste déterminé à soutenir son peuple avec l’assistance continue des partenaires clés que sont l’Union européenne et sa banque, la BEI. Les décaissements effectués dans le cadre des programmes “Ukraine Early Recovery” et “Ukraine Recovery” soulignent notre engagement commun à apporter en priorité un soutien vital au peuple ukrainien, en favorisant la normalité et en ramenant la vie dans les villes et villages d’Ukraine. »

Informations générales

Les programmes « Ukraine Early Recovery » et « Ukraine Recovery » – deux prêts-cadres multisectoriels de la Banque européenne d’investissement signés avec l’Ukraine en 2014 et en 2020, pour un montant total de 540 millions d’EUR – ont joué un rôle essentiel dans le soutien à l’Ukraine. Ces initiatives appuyées par la Commission européenne ont pour objectif d’aider les autorités nationales et locales ukrainiennes à financer la remise en état d’infrastructures sociales essentielles. Elles permettent d’améliorer non seulement les services, mais également les conditions de vie des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ainsi que des communautés qui les accueillent. À la fin décembre 2023 :

Au titre du programme « Ukraine Early Recovery », 100 sous-projets avaient été menés à bien, dont la construction et la rénovation de 53 bâtiments scolaires, 39 établissements de santé, neuf logements, quatre bâtiments administratifs, trois centres culturels, une bibliothèque et un centre sportif. Certains de ces projets avaient été exécutés malgré des difficultés liées aux bombardements et à des pannes d’électricité en 2022-2023. À l’heure actuelle, plus de 60 projets de reconstruction sont en cours, à différents stades d’avancement.

Dans le cadre du programme « Ukraine Recovery », 141 sous-projets avaient été recensés, dans toute l’Ukraine. Ils portaient notamment sur la construction d’établissements de santé et de logements sociaux, ainsi que sur des améliorations dans le secteur de l’eau et des déchets.

Le ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures coordonne le programme en collaboration avec le ministère des finances, tandis que les projets de reconstruction sont entièrement gérés par les autorités locales. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine fournit une assistance technique pour l’initiative, assurant l’exécution efficace et efficiente des sous-projets.

Le soutien de la BEI à l’Ukraine depuis le début de son invasion à grande échelle par la Russie en 2022 s’élève à 1,7 milliard d’EUR de financements. Ces ressources sont consacrées à des réparations d’urgence des infrastructures ukrainiennes endommagées. La banque de l’UE a également mis à disposition une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR pour soutenir l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les pays de l’UE. Dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » et de son Fonds, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.