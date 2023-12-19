©gremlin/ Getty Images

La participation de BEI Monde dans le fonds de capital-investissement Amicus Capital Partners India II vise à s’appuyer sur les évolutions numériques et technologiques pour surmonter les obstacles géographiques.

Tout en suivant ses axes d’investissement que sont la transformation numérique et l’accès aux marchés, le fonds ciblera des secteurs tels que les soins de santé, les biens et services de consommation, les services financiers, les technologies et les services destinés aux entreprises, ainsi que la fabrication de produits spécialisés.

Kris Peeters, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Mahesh Parasuraman, associé et cofondateur d’Amicus Capital, ont annoncé ce jour la signature d’une participation de la BEI d’un montant maximal de 40 millions d’USD dans le fonds de capital-investissement Amicus Capital Partners India II. Elle soutiendra des investissements dans des petites et moyennes entreprises indiennes (PME) actives dans divers secteurs économiques.

Le fonds cherche à s’appuyer sur les évolutions numériques et technologiques pour surmonter les obstacles géographiques et faciliter une plus grande pénétration des marchés. À cette fin, il accorde la priorité aux investissements dans des modèles économiques privilégiant le numérique, il collabore avec les entreprises pour renforcer leurs infrastructures technologiques existantes et il aide les équipes dirigeantes à concevoir des feuilles de route claires de transition numérique afin de stimuler la transformation numérique des entreprises traditionnelles.

La stratégie du fonds consistant à mettre à profit la transition numérique pour soutenir l’accès aux marchés dans un éventail de secteurs économiques répond parfaitement aux objectifs de l’initiative Global Gateway. Global Gateway permet d’appuyer des projets solides qui améliorent la connectivité régionale et internationale, ainsi que de collaborer avec des pays partenaires pour remédier à la fracture numérique et renforcer l’intégration dans l’écosystème numérique mondial. Le fonds Amicus Capital Partners India II aidera également les entreprises locales à se développer, en fournissant des biens et des services aux régions et aux populations mal desservies et en favorisant une croissance durable et inclusive.

« Je suis heureux d’annoncer ce soutien de la BEI au fonds Amicus Capital Partners India II qui poursuit une stratégie d’investissement ciblée combinant la transformation numérique et l’accès aux marchés pour favoriser une croissance économique inclusive dans divers secteurs en Inde, conformément aux priorités stratégiques de l’Union européenne en Inde. Compte tenu de la difficulté de lever des fonds, cet investissement promet une forte additionnalité et favorisera la mobilisation et la diversification des investisseurs », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la BEI.

Mahesh Parasuraman, associé et cofondateur d’Amicus Capital, a ajouté : « Nous sommes ravis que la BEI devienne un investisseur clé dans notre fonds. Il s’agit d’une étape majeure dans notre évolution. La participation de la BEI permettra d’attirer davantage de capitaux privés au sein d’Amicus Capital Partners India II. Le fonds tirera parti de l’expérience globale de l’équipe de la BEI en matière d’investissement pour aider Amicus Capital à soutenir les entreprises de taille intermédiaire en Inde dans leurs efforts de mutation numérique et d’accès aux marchés. »

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service des promoteurs pour l’élaboration et l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des prêts à des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées alignées sur les projets financés. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut souvent fournir des aides non remboursables destinées à renforcer l’impact sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde en Inde

La BEI peut se prévaloir d’être la plus grande banque publique multilatérale au monde. En 2022, elle a financé des investissements à l’extérieur de l’Union européenne à hauteur d’environ 10,8 milliards d’EUR par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la Banque créée cette même année pour soutenir les activités hors UE. Depuis le début de ses opérations en Inde, en 1993, la BEI y a soutenu 26 projets et investi près de 5 milliards d’EUR dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture, ainsi que dans les petites et moyennes entreprises.

À propos de BEI Monde en Asie

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Asie en finançant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis 25 ans, la BEI appuie le développement économique en Asie et dans le Pacifique. Les projets qu’elle finance améliorent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de trajet à Bangalore grâce à une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans l’ouest du Népal. La Banque a choisi de concentrer son activité de prêt en Asie sur l’action pour le climat. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité de genre dans tous ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent en bénéficier sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui soutient des projets solides qui améliorent la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, BEI Monde place l’investissement dans la connectivité au cœur de son action. Aux côtés de ses partenaires et d’autres institutions et États membres de l’UE, le Groupe BEI entend soutenir, d’ici la fin de 2027, des investissements à hauteur de 100 milliards d’EUR, soit environ un tiers de l’objectif de l’initiative, y compris en Inde et en Asie.

À propos d’Amicus Capital

Amicus Capital (www.amicuscapital.in) est un fonds de capital-amorçage se consacrant à l’Inde, dont les gestionnaires sont des professionnels expérimentés du capital-investissement : Sunil Theckath Vasudevan et Mahesh Parasuraman. Il détient actuellement 246 millions d’USD d’actifs sous gestion, répartis dans deux fonds. Amicus Capital se concentre sur des secteurs dans lesquels l’équipe d’investissement possède une grande expérience et un réseau solide : services financiers, biens de consommation, soins de santé, technologies et services destinés aux entreprises, et fabrication de produits spécialisés. Deux de ses principaux axes d’investissement sont la transition numérique et l’accès aux marchés. Amicus Capital investit dans des entreprises à croissance rapide et présentant une rentabilité capitalistique, qui cherchent à grandir dès la validation de leur modèle économique, et il s’associe à des entrepreneurs pour créer des chefs de file dans différents segments ou catégories.