La BEI se félicite de la décision du Conseil européen d’entamer des négociations d’adhésion avec l’Ukraine et la Moldavie et d’accorder le statut de pays candidat à la Géorgie.

La Banque a aidé activement ces pays en leur accordant des financements combinés qui se montent à ce jour à plus de 10 milliards d’EUR, et se réjouit à la perspective de continuer à leur apporter son appui dans leur processus de convergence et en vue de leur l’adhésion à l’UE.

« Le processus d’élargissement a accéléré la croissance économique et accru la prospérité dans l’ensemble de l’Union européenne. L’élargissement continuera de renforcer le projet européen — et la BEI, en tant qu’instrument de l’intégration économique européenne, est pleinement déterminée à travailler avec l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie afin que ces pays parviennent à réunir plus rapidement les conditions nécessaires à leur adhésion », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

Aperçu de l’activité de la Banque en Ukraine, en Moldavie et en Géorgie

Ukraine

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI n’a cessé de soutenir l’intégration du pays à l’UE, qui est devenue encore plus vitale depuis l’invasion à grande échelle de la Russie. La Banque a investi dans les infrastructures municipales, l’énergie, les transports et les PME, dans le but d’améliorer la vie quotidienne, de stimuler la croissance économique et de contribuer à la résilience et à la reconstruction du pays. À ce jour, ses engagements totalisent 7,3 milliards d’EUR.

Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, la BEI a apporté une aide d’urgence à l’Ukraine, décaissant 1,7 milliard d’EUR en 2022 pour des réparations urgentes aux infrastructures fortement endommagées. Dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » et de son Fonds, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux. Pour en savoir plus, consulter la page www.eib.org/ukraine.

Moldavie

Depuis qu’elle a établi sa présence en Moldavie en 2007, la BEI a consacré plus de 1,19 milliard d’EUR à 33 projets, en soutenant les objectifs stratégiques de l’UE dans de nombreux secteurs, comme les transports, l’énergie, les PME, l’agriculture et les infrastructures municipales. L’année 2022 a été historique pour la BEI en Moldavie, avec 250 millions d’EUR de nouveaux prêts signés avec le secteur public. L’année 2023 a, quant à elle, vu la Banque octroyer son premier prêt à une entreprise en Moldavie : 30 millions d’USD à Premier Energy Distribution, le gestionnaire privé du réseau de distribution d’électricité du pays, afin d’améliorer la qualité et la fiabilité du réseau électrique. La Banque a signé aujourd’hui un accord de prêt de 42 millions d’EUR visant à moderniser l’infrastructure ferroviaire moldave, à améliorer la liaison ferroviaire entre la Moldavie et l’Ukraine et à stimuler les échanges commerciaux. Cet investissement a des retombées positives à la fois pour les exportations ukrainiennes et l’économie moldave, car il s’inscrit dans le cadre des corridors de solidarité UE-Ukraine. Pour en savoir plus, consulter la pagehttp://www.eib.org/moldova.

Géorgie

La BEI collabore avec la Géorgie depuis 2007 (le premier prêt a été signé en 2010) pour soutenir le développement économique et social du pays. Cette collaboration relève du cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), du Partenariat oriental et à d’autres accords bilatéraux avec l’UE. L’engagement de la BEI en Géorgie dépasse désormais 2 milliards d’EUR, couvrant des secteurs essentiels tels que l’énergie verte et le transport de l’énergie, la connectivité, l’eau et l’assainissement, l’inclusion numérique, l’agriculture durable, les PME et les microentreprises, et l’accès au financement. Pour en savoir plus, consulter la page www.eib.org/georgia.