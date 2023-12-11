© Ukrhydroenergo

Les fonds serviront à améliorer la fiabilité opérationnelle de centrales hydroélectriques situées le long du Dniepr, fleuve traversant l’Ukraine. Cette amélioration est essentielle pour permettre une exploitation sûre du système énergétique unifié de l’Ukraine, ainsi qu’aux fins des priorités de reconstruction écologique du pays et de son alignement sur ses engagements internationaux au titre de l’accord de Paris et du processus d’adhésion à l’UE.

Le financement soutiendra des réparations d’urgence des centrales hydroélectriques endommagées par la guerre que la Russie mène contre l’Ukraine, particulièrement cruciales au vu des dommages causés à la centrale hydroélectrique de Dnipro et de la destruction complète de la centrale hydroélectrique et du barrage de Nova Kakhovka.

Ce soutien financier, qui s’inscrit dans le cadre du train de mesures de soutien proposé au titre de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, est assorti d’une garantie de l’UE.

L’Ukraine a obtenu 133 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, pour continuer à financer le projet de réhabilitation de centrales hydroélectriques mis en œuvre par Ukrhydroenergo, la plus grande entreprise de production hydroélectrique d’Ukraine. Ce financement est destiné à soutenir la remise en état de centrales hydroélectriques et de centrales électriques à accumulation par pompage qui ont été endommagées par les bombardements russes. Cette tranche est mise à disposition après un premier décaissement de la BEI de 67 millions d’EUR à l’appui du projet, utilisé dans son intégralité à la mi-2022.

Les fonds affectés sont destinés à la modernisation et à la rénovation d’installations hydroélectriques appartenant à Ukrhydroenergo et à la réparation et à l’atténuation des dommages causés par la guerre à cette infrastructure énergétique essentielle. Les efforts se concentreront sur le remplacement d’équipements essentiels ainsi que sur l’amélioration de la fiabilité opérationnelle, de l’efficacité et de la résilience des centrales hydroélectriques le long du Dniepr. Ces interventions sont particulièrement cruciales compte tenu de la destruction partielle de la centrale hydroélectrique de Dnipro et de la destruction complète du barrage de la centrale de Kakhovka.

La BEI a facilité le décaissement de 133 millions d’EUR en faveur de l’Ukraine dans le cadre du train de mesures de soutien proposé au titre de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine. Soutenu par une garantie de l’UE, ce dispositif vise à aider l’Ukraine à réparer les infrastructures endommagées, à rétablir les services municipaux essentiels et à soutenir des mesures urgentes alors que la saison froide bat son plein et que le chauffage est nécessaire.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « Depuis le début de l’invasion à grande échelle, les installations énergétiques ukrainiennes, y compris les centrales hydroélectriques, sont constamment attaquées. Face aux bombes russes qui sèment la destruction, nous avons été fermes en offrant un soutien immédiat. Ces 133 millions d’EUR reflètent notre détermination à aider le pays, en particulier dans le renforcement de ses infrastructures énergétiques. Ces fonds permettront à Ukrhydroenergo de maintenir la fiabilité de ses équipements, ce qui est crucial pour le fonctionnement stable et ininterrompu du système énergétique ukrainien. En tant que banque de l’UE, par l’intermédiaire de son fonds EU for Ukraine et d’efforts connexes, la BEI reste fermement déterminée à soutenir le redressement immédiat de l’Ukraine et sa résilience à long terme. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes : « Nous saluons vivement le dernier décaissement de la BEI en faveur de l’Ukraine afin de l’aider à procéder à des réparations d’urgence dans ses centrales hydroélectriques. Adossé à une garantie de l’UE, il représente une nouvelle contribution précieuse au financement des besoins urgents de l’Ukraine alors qu’elle s’emploie à restaurer les services essentiels endommagés à la suite de l’agression de la Russie. Il permettra à la société hydroélectrique d’État Ukrhydroenergo de maintenir la sécurité de l’exploitation du réseau électrique ukrainien, ce qui est particulièrement essentiel pendant les mois d’hiver. Il s’inscrit dans le cadre du soutien indéfectible de l’UE à l’Ukraine. »

Ihor Syrota, directeur général d’Ukrhydroenergo : « Les fonds nous permettront d’acheter des équipements essentiels pour réagir rapidement en cas d’urgence et assurer une remise en fonctionnement rapide des installations de l’entreprise et du système énergétique unifié de l’Ukraine. Ils permettront également à l’entreprise de poursuivre la reconstruction des centrales hydroélectriques et des centrales électriques à accumulation par pompage sur le Dniepr, ce qui augmentera leur fiabilité et leur capacité opérationnelles. »

La tranche de 133 millions d’EUR s’inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation des centrales hydroélectriques en cours. La BEI a octroyé à l’appui de ce projet lancé en 2012 un prêt de 200 millions d’EUR bénéficiant de garanties souveraines de l’Ukraine pour des travaux de rénovation de 21 unités hydroélectriques dans plusieurs centrales d’Ukrhydroenergo (Kyiv PSP, Kaniv, Kremenchuk, Kakhovka et Serednyodniprovska, DniproHES-1 et DniproHES-2). Ces travaux visent à améliorer la fiabilité et la capacité opérationnelles des unités hydroélectriques et à remplacer des équipements auxiliaires, électriques et hydromécaniques.

Informations générales

Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, la BEI a apporté une aide immédiate à l’Ukraine, décaissant 1,7 milliard d’EUR pour contribuer à financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays. La banque de l’UE a également mis à disposition une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR pour soutenir l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les pays de l’UE. Dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » et de son Fonds, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.