© Shutterstock

NordLB reçoit un financement de la BEI de 250 millions d’EUR pour soutenir des investissements dans la transition énergétique.

Le prêt contribuera à financer la construction et l’exploitation de projets de production d’énergie à partir de sources renouvelables de petite à moyenne dimension dans l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Norddeutsche Landesbank Girozentrale ont signé un accord visant à soutenir des projets relatifs aux énergies renouvelables dans les pays de l’UE. Le financement de 250 millions d’EUR bénéficiera à des projets d’investissement dans des installations solaires photovoltaïques, des éoliennes terrestres et le stockage sur batteries dans plusieurs États membres de l’UE, et plus particulièrement en Pologne, au Danemark et en Suède.

L’opération contribuera à la réalisation des objectifs du plan REPowerEU avec le déploiement de capacités de production d’énergie propre qui favoriseront l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement de l’UE. Constituant des priorités pour REPowerEU, l’accélération de la transition écologique et la promotion des investissements dans les énergies renouvelables sont également promues et soutenues par le Groupe BEI.

Un grand nombre de projets devrait être mis sur pied dans les régions relevant de l’objectif de cohésion en Pologne ou dans des pays n’appartenant pas à la zone euro. Il s’agira principalement de parcs éoliens terrestres ou de projets photovoltaïques solaires et de stockage sur batteries. Dès lors, les investissements favoriseront une croissance durable dans des régions de l’UE où le revenu par habitant est plus faible, soulignant ainsi l’engagement de la BEI en faveur de la cohésion territoriale et sociale.

La banque de l’UE participe très activement au soutien à la transition énergétique. Rien que l’année dernière, la BEI a signé 20,86 milliards d’EUR de nouveaux financements pour des projets de production d’énergie durable dans le monde, dont 996 millions d’EUR engagés en Pologne, 49 millions d’EUR au Danemark et 389 millions d’EUR en Suède. L’objectif du Groupe BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat et de la durabilité au cours de la décennie 2021-2030 et d’engager au moins la moitié de ses volumes de financement annuels à cette fin.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La transformation du secteur de l’énergie dans les pays de l’UE est la priorité absolue de la BEI. Nous saluons cette nouvelle initiative de NordLB qui couvre plusieurs pays et vise à soutenir des projets relatifs aux énergies renouvelables, puisque ceux-ci renforceront la diversification, la durabilité et l’indépendance énergétiques de l’Union européenne. »

Heiko Ludwig, responsable mondial des financements structurés chez NordLB : « Notre coopération avec la BEI diversifie nos sources de financement et nous donne accès à des prêts à des conditions incitatives appuyant la transition écologique. La collaboration avec la BEI en faveur de la transition énergétique souligne également notre rôle de chef de file parmi les banques européennes dans le secteur des énergies renouvelables. »

NordLB est l’une des banques régionales allemandes (Landesbanken) qui font partie du réseau national des caisses d’épargne (Sparkassengruppe). C’est un partenaire de confiance de la BEI qui possède une longue expérience du financement d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables.

Informations générales

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Il finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique.

La BEI, qui a été la première banque multilatérale de développement à mettre fin au soutien aux combustibles fossiles, s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de la décennie actuelle. Plus de la moitié des prêts du Groupe BEI en 2022 ont bénéficié à des projets liés à la durabilité climatique et environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE ont été signés pour des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré plus de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements intervenus en temps utile aident maintenant l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. En 2022, la BEI a accordé un soutien financier représentant un total de plus de 20 milliards d’EUR à l’appui de projets dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l’électricité et du stockage au sein de l’Union européenne, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l’économie européenne.

En juillet, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux inédits pour soutenir l’objectif du plan REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes en accélérant la transition énergétique. Un montant supplémentaire de 45 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, en plus de l’appui déjà solide de la BEI au secteur de l’énergie dans l’Union européenne. On estime que le train spécifique de mesures au titre de REPowerEU aura pour effet de mobiliser en plus 150 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici à 2027, ce qui apportera une contribution substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI qui consiste à mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements pour la lutte contre les changements climatiques au cours de la décennie.

NordLB/Norddeutsche Landesbank est l’une des principales banques commerciales d’Allemagne. Il s’agit d’un établissement public qui fait partie du groupe S-Finance. Ses principaux segments d’activité comprennent les services aux entreprises, les financements spécialisés dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures de même que pour les avions, le financement de l’immobilier commercial via Deutsche Hypo, les activités de marchés des capitaux, la coopération avec les caisses d’épargne ainsi que les services aux clients commerciaux et particuliers, y compris la gestion de patrimoine. Basée à Hanovre, Braunschweig et Magdebourg, la banque possède également des agences à Brême, Oldenbourg, Hambourg, Schwerin, Düsseldorf et Munich. En dehors de l’Allemagne, NordLB est représentée par une banque spécialisée dans les obligations sécurisées (NordLB Covered Bond Bank) au Luxembourg et par des agences à Londres, New York et Singapour. www.nordlb.de