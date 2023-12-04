La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé, ce jour, la mise à disposition de 100 millions d’EUR supplémentaires pour la construction de l’infrastructure de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman. Cette infrastructure permettra de dessaler l’eau de la mer Rouge et de l’acheminer vers Amman et d’autres villes de Jordanie – l’un des pays du monde les plus touchés par les pénuries d’eau –, contribuant ainsi à l’adaptation aux effets des changements climatiques. Ce nouveau financement fait suite à un prêt de 200 millions d’EUR signé en décembre 2022.

L’accord de financement concernant le nouveau prêt de 100 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement, la plus grande banque publique internationale au monde et le principal bailleur de fonds mondial pour les investissements relatifs à l’eau, a été signé par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Zeina Toukan, ministre jordanienne de la planification et de la coopération internationale, à l’occasion de la conférence sur le climat (COP 28) qui se déroule actuellement à Dubaï.

Ce dernier financement en date de la BEI à l’appui d’investissements durables relatifs à l’eau en Jordanie sera utilisé parallèlement à une subvention de 50 millions d’EUR de l’Union européenne.

Zeina Toukan, ministre jordanienne de la planification et de la coopération internationale : « Les changements climatiques ont exacerbé les problèmes liés à l’eau en Jordanie et des solutions durables et globales doivent être trouvées. Le financement supplémentaire de 100 millions d’EUR destiné à soutenir la mise en œuvre du projet de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman aidera à assurer l’approvisionnement en eau de nos concitoyens et des générations futures. Le nouveau financement signé ce jour et le soutien futur à la modernisation d’infrastructures locales dans le domaine de l’eau illustrent l’importance du partenariat entre la Jordanie et la BEI et cadrent parfaitement avec la stratégie nationale de la Jordanie concernant l’eau. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « L’eau est une ressource vitale et la pénurie d’eau en Jordanie est un défi existentiel pour l’avenir du pays. Ici à la COP 28, la BEI renforce son partenariat pour l’eau avec les autorités jordaniennes en allouant des fonds supplémentaires à l’appui du projet de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman. La participation de la Banque au financement public de ce projet est ainsi portée à un total de 300 millions d’EUR. Cette nouvelle coopération témoigne de notre engagement commun à lutter contre la pénurie d’eau et à promouvoir l’adaptation aux effets des changements climatiques en Jordanie. »

Pierre-Christophe Chatzisavas, ambassadeur de l’Union européenne en Jordanie : « Cet investissement important de la BEI, rendu possible grâce à une subvention de l’Union européenne, constitue une nouvelle étape dans la lutte contre la pénurie d’eau en Jordanie. L’UE soutient les efforts déployés par la Jordanie pour renforcer la sécurité hydrique et accroître l’approvisionnement en eau. C’est essentiel pour l’avenir de la Jordanie et du peuple jordanien. »

Signature d’un prêt de 100 millions d’EUR un mois après la visite du roi de Jordanie

L’importance du projet de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman a été mise en évidence le mois dernier, lors de la visite du roi Abdallah II à Bruxelles, lorsque des précisions relatives au soutien financier supplémentaire de la BEI ont été communiquées.

Le 7 novembre, Ayman Safadi, vice-Premier ministre et ministre jordanien des affaires étrangères et des expatriés, Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, et Olivér Várhelyi, commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, ont signé une déclaration d’intention confirmant leur coopération pour mettre sur pied le nouveau financement de 100 millions d’EUR.

En décembre 2022, la BEI avait déjà signé un financement de 200 millions d’EUR à l’appui de l’infrastructure de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman.

Engagement futur de la BEI en faveur de projets de petite dimension dans le domaine de l’eau

Avant la cérémonie de signature à la COP 28, les délégations de la Jordanie et de la BEI ont également discuté de financements ultérieurs de la BEI à l’appui de projets dans le domaine de l’eau en Jordanie. On s’attend notamment à la confirmation d’un soutien de 400 millions d’EUR dans les prochains mois. Ce financement sera destiné à des investissements axés sur les résultats dans les domaines de la sécurité de l’eau et de l’adaptation aux effets des changements climatiques, dans le cadre de projets de petite dimension mis en œuvre dans l’ensemble du pays.

Cette nouvelle approche axée sur les résultats garantira que les financements produiront un impact tangible ; elle contribuera de manière significative à l’amélioration de la durabilité des infrastructures relatives à l’eau de la Jordanie et à l’adaptation à un climat changeant et plus imprévisible.

Au cours des trois dernières décennies, la BEI a mis à disposition près de 1 milliard d’EUR pour des investissements relatifs à l’eau dans l’ensemble de la Jordanie, renforçant ainsi son engagement en faveur de la sécurité de l’eau et de la durabilité environnementale du pays.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.