Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), et Mission Innovation unissent leurs forces pour soutenir l’innovation à l’appui des énergies propres dans le monde entier. L’annonce du nouveau partenariat a été faite lors d’un événement conjoint à la Conférence des Nations unies sur le climat (COP 28) à Dubaï. La mise en place de nouveaux partenariats public-privé permettant d’accélérer l’essor de technologies innovantes liées aux énergies propres est l’une des priorités de la COP 28 pour atteindre les objectifs climatiques fixés dans l’accord de Paris.

Le Groupe BEI rejoint Mission Innovation, qui comprend déjà une coalition de 23 États et la Commission européenne, principalement pour faciliter la mise à disposition de financements en faveur de projets innovants dans un large éventail de secteurs et de régions. En outre, le Groupe BEI partagera son savoir-faire concernant les instruments financiers qui contribuent à mobiliser les financements privés indispensables pour soutenir des technologies révolutionnaires susceptibles de mettre l’économie sur la voie d’un avenir neutre en carbone. Le nouveau partenariat noué entre le Groupe BEI et Mission Innovation s’appuie sur la coopération fructueuse avec la direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission européenne au fil des ans.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Le financement des technologies de demain est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, soutenir la compétitivité des économies nationales et créer de nouveaux emplois. La participation des banques publiques multilatérales de développement à un stade très précoce est cruciale à cet égard. C’est la raison pour laquelle le Groupe BEI est fier de rejoindre Mission Innovation afin de jouer pleinement son rôle et d’accélérer la mise à disposition de solutions énergétiques propres pour toutes et tous. Nous pouvons apporter nos compétences techniques et financières pour instaurer des partenariats public-privé dynamiques favorisant des technologies qui changent la donne et nous permettent à toutes et tous de connaître un avenir climatiquement neutre. »

Eleanor Webster, cheffe du secrétariat de Mission Innovation : « Le partenariat entre Mission Innovation et le Groupe BEI s’inscrit parfaitement dans notre engagement commun à stimuler l’innovation dans les énergies propres et à atteindre les objectifs énoncés dans l’accord de Paris. En associant notre savoir-faire et nos ressources, nous pouvons accroître notre impact et accélérer l’élaboration et la démonstration de solutions innovantes. »

Le Groupe BEI dispose d’une vaste expérience dans la mise en place de partenariats public-privé. Il collabore étroitement avec la Commission européenne et le secteur privé pour partager les risques que les investisseurs privés seuls ne sont pas disposés à prendre, en particulier aux premiers stades d’un projet. Il y a vingt ans, la BEI a contribué à faire de l’éolien en mer une source d’énergie compétitive et fiable. Aujourd’hui, le Groupe BEI joue un rôle déterminant et central dans l’intensification de l’innovation dans des secteurs difficiles à décarboner, tels que l’acier et le transport maritime.

Dans le même temps, Mission Innovation déploie un certain nombre de missions ambitieuses, qui mobilisent l’action internationale nécessaire pour atteindre des points de basculement concernant le coût et l’échelle des solutions énergétiques propres d’ici la fin de cette décennie. Cette alliance entre le Groupe BEI et Mission Innovation témoigne de l’importance des investissements à un stade précoce dans les technologies inhérentes aux énergies propres et constitue une étape essentielle pour la réussite de ces missions.