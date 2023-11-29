Un prêt de 25 millions d’EUR de la BEI et une subvention de l’UE de 11 millions d’EUR contribueront à améliorer l’efficacité énergétique dans six polycliniques et 32 écoles maternelles d’Erevan.

Cette initiative est l’une des actions prioritaires du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental, et s’inscrit dans le cadre du projet phare pour l’Arménie intitulé « Investir dans un Erevan vert – efficacité énergétique et autobus verts ».

S’appuyant sur les enseignements tirés d’un premier projet d’efficacité énergétique, la municipalité d’Erevan prévoit de rénover plus de 100 000 m² de bâtiments publics.

Ce projet phare vise non seulement à réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO 2 , mais aussi à améliorer la qualité de vie des patients, du personnel de santé, des enfants de maternelle et des enseignants de la capitale.

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de financement de l’Union européenne (UE), a signé un prêt d’un montant de 25 millions d’EUR avec l’Arménie, visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les polycliniques et les écoles maternelles d’Erevan. Conformément à la stratégie Global Gateway, ce prêt sera accordé par BEI Monde, la branche de la BEI chargée des opérations en dehors de l’UE, pour contribuer au financement du projet qui sera réalisé par la municipalité d’Erevan, laquelle lui a également affecté 2 millions d’EUR.

Le prêt de la BEI, qui bénéficie de la garantie intégrale de l’Union européenne, visera un projet qui s’appuiera sur les enseignements tirés du premier projet d’efficacité énergétique mené avec la municipalité d’Erevan et axé sur les écoles maternelles. L’Union européenne soutient également le projet au moyen d’une subvention à l’investissement de 11 millions d’EUR et d’un financement d’assistance technique issu de la plateforme d’investissement pour le voisinage.

Cette initiative est l’une des actions prioritaires du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental, et s’inscrit dans le cadre du projet phare pour l’Arménie intitulé « Investir dans un Erevan vert – efficacité énergétique et autobus verts ». Au titre de ce projet phare, la municipalité d’Erevan prévoit de rénover plus de 100 000 m² de bâtiments publics grâce aux mesures suivantes : remise en état des enveloppes des bâtiments, remplacement des fenêtres, installation de chaudières efficaces, de systèmes de production d’eau chaude à l’énergie solaire, et de dispositifs d’éclairage économes en énergie. Six polycliniques et 32 écoles maternelles ont été sélectionnées pour bénéficier de rénovations dans le cadre du projet. Ces rénovations vont bien au-delà de solutions immédiates : elles contribueront à la longévité des bâtiments et amélioreront les niveaux de confort de leurs utilisateurs.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations en Arménie : « Je suis très heureuse que la BEI soutienne sans relâche la mise en œuvre du plan économique et d’investissement en Arménie, y compris ce projet important qui contribuera à un développement plus écologique et plus durable du pays. Il améliorera la qualité de vie des enfants, des enseignants, des patients et du personnel de santé, tout en réduisant la consommation d’énergie et l’empreinte carbone d’Erevan. Grâce aux avantages économiques et environnementaux qu’il apportera, le projet occupe une place particulière dans le partenariat, en Arménie, entre l’Union européenne et la BEI, la banque européenne du climat. »

Vassilis Maragos, chef de la délégation de l’UE en Arménie : « L’Union européenne fournit une aide substantielle pour aider les États à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et à s’orienter vers une économie à faibles émissions et résiliente aux changements climatiques. Nous félicitons l’Arménie pour son ambitieux programme de lutte contre les changements climatiques : elle a déployé des efforts considérables en matière de développement sobre en carbone en augmentant la part des énergies renouvelables, en promouvant l’efficacité énergétique et en préservant et améliorant les superficies forestières. L’Union européenne aide l’Arménie à honorer ses engagements au titre de l’accord de Paris et à devenir plus résiliente face aux changements climatiques à l’heure où elle s’emploie à intensifier ses relations. Le renforcement de la coopération en matière d’efficacité énergétique sera un élément clé de ce processus. »

Vahe Hovhannisyan, ministre des finances de la République d’Arménie : « Aujourd’hui, nous nous trouvons à un moment charnière de la collaboration entre l’Arménie et l’UE et nous nous engageons à renforcer notre partenariat efficace. Conformément à nos objectifs stratégiques, l’accent mis sur la modernisation des établissements d’enseignement et de santé constitue une initiative essentielle inscrite au programme 2021-2026 du gouvernement. Le projet d’efficacité énergétique d’Erevan représente un grand bond en avant vers l’amélioration des infrastructures d’éducation et de santé à Erevan. L’État exprime sa gratitude pour le soutien reçu et se réjouit par avance de la mise en œuvre réussie de la deuxième phase, qui prévoit une amélioration de l’efficacité énergétique de bâtiments publics dans la ville d’Erevan. »

Tigran Avinyan, maire d’Erevan : « La municipalité d’Erevan se félicite particulièrement des projets mis en œuvre avec l’assistance financière de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne. Dans divers domaines de l’aménagement urbain, la coopération est cruciale pour que les infrastructures d’Erevan progressent. Le deuxième projet d’efficacité énergétique renforcera encore la coopération et offrira l’occasion de rénover davantage de bâtiments publics. »

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI) met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Arménie

La BEI intervient en Arménie depuis 2010. Elle opère dans le pays conformément à la politique européenne de voisinage (PEV), au Partenariat oriental et à d’autres accords bilatéraux de l’UE. Au cours de la dernière décennie, la Banque a accordé des financements pour un large éventail de projets, allant des infrastructures et des petites entreprises aux services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. La BEI finance également des liaisons transfrontalières pour des routes plus sûres et plus durables.

Le premier projet « Yerevan Energy Efficiency », qui bénéficie d’un investissement de 15 millions d’EUR de la BEI et du fonds à donateurs multiples du Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P) est en cours de mise en œuvre pour améliorer l’efficacité énergétique, la stabilité sismique et les conditions sanitaires de 50 écoles maternelles d’Erevan. Ce projet améliorera la qualité de vie de plus d’un million d’habitantes et habitants de cette ville.

Plus d’informations

Plan économique et d’investissement pour le Partenariat oriental