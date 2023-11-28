©stockpexel/ Shutterstock

L’augmentation du coût de la vie ainsi que les préoccupations climatiques et environnementales figurent en tête des défis que les personnes interrogées au Luxembourg entrevoient pour leur pays.

Trois quarts d’entre elles estiment que le passage à une économie neutre pour le climat ne peut s’opérer que si l’on règle en parallèle la question des inégalités.

La plupart pensent que les pouvoirs publics devraient indemniser financièrement les pays touchés par des changements climatiques auxquels ils n’ont pas contribué.

Deux tiers sont favorables à l’arrêt des subventions et des allégements fiscaux pour le secteur de l’aviation et toutes les entreprises à forte intensité de combustibles fossiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) lance aujourd’hui la sixième édition de son enquête sur le climat. Voici quelques-uns des résultats les plus frappants de cette enquête annuelle menée en août et septembre 2023. Organisée depuis 2018, l’enquête de la BEI sur le climat offre un aperçu des points de vue des populations des principales économies du monde sur les changements climatiques, avec plus de 30 000 personnes interrogées dans l’Union européenne, aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, au Canada et en Corée du Sud. Bras financier de l’Union européenne, la BEI est aussi le premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action climatique.

Selon les résultats de l’enquête de la BEI sur le climat, après une nouvelle année difficile[1] marquée non seulement par l’inflation, mais aussi par des vagues de chaleur et des sécheresses historiques, la population luxembourgeoise a pris conscience avec plus d’acuité de l’impact profond des changements climatiques et de la nécessité d’une action immédiate au Luxembourg et dans le monde. Même si les personnes interrogées au Luxembourg considèrent massivement l’augmentation du coût de la vie comme le principal défi à relever[2] (79 % d’entre elles la classent parmi les trois principales difficultés pour leur pays, soit 11 points de plus que la moyenne de l’UE), l’impact des changements climatiques et la dégradation de l’environnement arrivent à la seconde place (55 % d’entre elles les regardent comme une préoccupation majeure, soit 5 points de plus que la moyenne de l’UE).

Volonté d’une transition juste à l’échelle nationale et dans les pays affectés

Le coût financier et les implications de la transition écologique sont susceptibles d’affecter les budgets des ménages, ceux aux revenus les plus faibles étant les plus sévèrement touchés.

Les personnes interrogées ayant classé les inégalités de revenus au troisième rang des principaux défis, la population luxembourgeoise en appelle majoritairement à la mise en œuvre de politiques justes pour répondre à l’urgence climatique. Elles sont 77 % (contre 68 % en moyenne dans l’Union européenne) à dire qu’une transition vers une économie sobre en carbone ne peut s’opérer que si l’on remédie parallèlement aux inégalités sociales et économiques.

Toutefois, seuls 40 % des personnes interrogées disent avoir confiance dans la capacité des pouvoirs publics à mener une telle transition climatique juste.

Concernant l’indemnisation des pays en développement pour les aider à faire face aux impacts des changements climatiques – qui devrait être un enjeu central de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques organisée en 2023 à Dubaï (COP 28) – la plupart des personnes interrogées au Luxembourg sont favorables à une extension de l’aide au-delà de leurs frontières afin d’aider les pays les plus vulnérables et d’assurer une transition mondiale juste vers un avenir climatiquement neutre et résilient. Au total, 58 % des personnes interrogées (chiffre proche de la moyenne de l’UE à 60 %, en ligne avec l’Allemagne, mais 10 points de moins que la France, par exemple) conviennent que le pays devrait indemniser financièrement les pays affectés pour les aider à lutter contre les changements climatiques.

[1] L’enquête a été menée au Luxembourg entre le 7 août et le 4 septembre 2023

[2] Les personnes interrogées devaient choisir à partir d’une liste de dix défis les trois qu’ils considèrent comme les plus importants pour leur pays : augmentation du coût de la vie, chômage, changements climatiques, dégradation de l’environnement, instabilité politique, inégalités de revenus, accès à la santé, migrations à grande échelle, cyberattaques et terrorisme.