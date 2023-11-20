Il s’agit de la première tranche d’un prêt approuvé par la BEI d’un montant total de 430 millions d’EUR au maximum.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 180 millions d’EUR avec la Généralité de Catalogne afin de contribuer à la mise en œuvre dans la région d’une série d’investissements dans le cadre du programme opérationnel du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour la période 2021-2027. L’objectif de ce programme est de soutenir les régions pour qu’elles puissent mettre en œuvre plus d’investissements verts, sociaux et numériques, conformément aux objectifs de la politique de cohésion de l’UE.

Ce financement est la première tranche d’un prêt d’un montant total de 430 millions d’EUR accordé par la BEI à la Généralité qui cofinancera des projets stratégiques dans différents domaines d’activité, dont la recherche, le développement et l’innovation (RDI), l’utilisation et la gestion de l’eau, la transformation numérique, l’efficacité énergétique des bâtiments publics, la protection de la biodiversité et l’amélioration de l’accès aux services de santé publique pour les groupes vulnérables, entre autres.

L’opération s’aligne sur les priorités stratégiques de la BEI, à savoir l’innovation, la transition numérique et le capital humain, l’énergie durable et les ressources naturelles, ainsi que les villes et régions durables. En outre, le prêt-cadre de la BEI soutient des priorités de l’UE comme les transitions écologique et numérique, la santé et le développement régional et urbain.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue aujourd’hui à Luxembourg : « Nous sommes heureux de signer cet accord qui encouragera les projets dans des secteurs stratégiques de l’économie ayant un impact positif sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens et sur la cohésion économique et sociale de la région, grâce à la croissance et aux emplois que ces investissements apporteront. Via une contribution spécifique aux objectifs transversaux de la BEI comme l’action pour le climat et la durabilité environnementale, ce financement vise à renforcer la transition écologique et la compétitivité dans de nombreux secteurs. »

Natàlia Mas Guix, ministre de l’économie et des finances de la Généralité de Catalogne : « Il s’agit d’une opération très pertinente pour la Généralité, qui nous aide à lancer des projets stratégiques pour la Catalogne dans des domaines prioritaires comme la gestion et la régénération de l’eau, l’investissement dans des centres de recherche, la décarbonation de la mobilité ou l’efficacité énergétique. En outre, ce prêt nous permet de diversifier nos sources de financement et démontre que de grandes institutions comme la Banque européenne d’investissement font confiance à l’économie catalane et considèrent la Généralité comme une administration solvable. »

En 2022, l’activité en Espagne du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), représentait un volume de financement total supérieur à 9,9 milliards d’EUR, dont un soutien record à des projets dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité environnementale.