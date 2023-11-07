Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a reçu aujourd’hui à Bruxelles le roi Abdallah II, souverain du Royaume hachémite de Jordanie. Les discussions ont porté sur l’évolution récente de la situation et la nécessité d’éviter des retombées négatives dans la région, où la Jordanie joue un rôle stabilisateur de premier ordre. Au cours de cette visite, la Commission européenne a également annoncé un ensemble important de mesures de soutien de l’UE en faveur de la Jordanie d’un montant de 902 millions d’EUR, dont 402 millions d’EUR sous forme de subventions et 500 millions d’EUR sous forme de prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne : « Je remercie le roi Abdallah II pour son rôle essentiel dans la stabilisation de la région. L’UE est un solide ami et partenaire de la Jordanie et notre coopération couvre de nombreux domaines, de la culture à la gestion de l’eau, en passant par le soutien aux réfugiés, l’éducation et la formation. C’est pourquoi je suis heureuse d’annoncer aujourd’hui que nous continuerons à soutenir fermement le processus de réforme mené par la Jordanie et la modernisation de son économie. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « Il est essentiel de procéder à de nouveaux investissements à grande échelle dans le domaine de l’eau dans l’ensemble de la Jordanie pour relever les défis posés par la raréfaction des ressources en eau et s’adapter aux changements climatiques. Ces mesures débloquent des investissements visant à garantir un accès fiable et durable à l’eau potable pour des millions de personnes, ce qui est crucial pour la prospérité et la stabilité de la Jordanie et de l’ensemble de la région. La banque européenne du climat, en tant que premier investisseur international dans le secteur de l’eau, est heureuse d’accorder un prêt supplémentaire de 100 millions d’EUR pour le projet de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman et de gérer une subvention de l’UE de 50 millions d’EUR en faveur de cet aménagement, ainsi que de confirmer qu’un soutien de la BEI de 400 millions d’EUR à des investissements à l’échelle nationale dans le secteur de l’eau est actuellement à l’étude. »

Olivér Várhelyi, commissaire au voisinage et à l’élargissement : « Nous progressons dans la mise en œuvre de l’ensemble de mesures de soutien de l’UE annoncé ce jour, à hauteur de plus de 900 millions d’EUR en faveur de la Jordanie, afin de soutenir l’éducation et la formation professionnelle, de protéger le patrimoine culturel et de créer des emplois durables en favorisant les secteurs écologique, numérique et privé. Ces mesures aideront également des millions de réfugiés dans le pays et les communautés d’accueil vulnérables à accéder aux services de base. L’eau étant un sujet de préoccupation de plus en plus prégnant en Jordanie, l’aide couvrira également le projet phare du plan économique et d’investissement, à savoir le projet de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman, qui fournira chaque année plus de 300 millions de mètres cubes d’eau douce à la Jordanie à partir de 2027. »

La série de mesures d’aide annoncée aujourd’hui par l’UE en faveur de la Jordanie comprend différents volets :

une enveloppe de 185 millions d’EUR destinée à l’amélioration de l’éducation et de la formation technique des jeunes, ainsi qu’à la promotion du riche patrimoine culturel jordanien et à la création d’emplois durables dans le secteur du tourisme. Sont également prévues des initiatives en vue d’aider les réfugiés et les communautés d’accueil vulnérables à accéder à l’éducation, à la protection sociale et aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement ;

le lancement de deux nouvelles initiatives d’un montant total de 110 millions d’EUR, visant, d’une part, à promouvoir le développement du secteur privé et l’éducation, en particulier pour offrir des possibilités d’emploi aux jeunes, en les aidant à acquérir les compétences requises par le marché du travail et, d’autre part, à aider les petites et moyennes entreprises à se développer et à créer des emplois équitables et durables pour les jeunes. L’accent est mis sur les secteurs innovants comme les industries vertes et numériques, qui présentent un grand potentiel en Jordanie ;

dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’UE pour le voisinage méridional, l’UE appuie des investissements en Jordanie pour remédier à la pénurie actuelle d’eau. Elle vient de signer avec la Banque européenne d’investissement (BEI) une première contribution, sous la forme d’une subvention de 50 millions d’EUR, au projet vital de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman, ainsi que d’adopter une contribution européenne supplémentaire de 47 millions d’EUR pour le projet, en complément d’un nouveau prêt de la BEI de 100 millions d’EUR consenti à des conditions favorables. Cela fait suite à un financement de 200 millions d’EUR à l’appui du projet signé par la BEI en décembre 2022, qui représentait le premier engagement formel de soutien international au projet. Le projet fournira chaque année 300 millions de mètres cubes d’eau potable à la Jordanie une fois devenu opérationnel en 2027 ;

de nouveaux efforts visant à réduire les pertes d’eau et à améliorer la durabilité de l’approvisionnement en eau dans tout le pays se poursuivront grâce à un prêt de la BEI de 400 millions d’EUR, actuellement à l’étude ;

enfin, parmi les mesures figure l’adoption d’un nouveau programme en faveur de l’efficacité énergétique et de la production de biogaz, pour lequel une contribution de l’UE de 10,4 millions d’EUR vient d’être annoncée.

Pour de plus amples informations

L’UE et la Jordanie ont confirmé leur partenariat solide et durable à l’occasion de la 14e réunion du Conseil d’association UE-Jordanie, qui s’est tenue le 2 juin 2022, avec l’adoption de nouvelles priorités de partenariat qui guideront leur coopération jusqu’en 2027, conformément au nouveau programme de l’UE pour la Méditerranée et à son plan économique et d’investissement.

Sur la base des nouvelles priorités du partenariat, l’UE a affecté 364 millions d’EUR à la coopération bilatérale avec la Jordanie pour la période 2021-2024, en mettant l’accent sur trois domaines prioritaires : bonne gouvernance (réformes démocratiques, état de droit et sécurité, responsabilité et efficacité de l’administration), soutien à la transition écologique et à une économie résiliente (économie verte et renforcement du lien entre énergie, eau et alimentation, développement du secteur privé) et soutien au développement humain (éducation et enseignement supérieur, protection sociale, employabilité).

