Les investissements admissibles visent à promouvoir l’efficacité dans le secteur de l’eau, la mobilité durable et la gestion des déchets.

Les ressources mises à disposition pourront également appuyer des projets bénéficiant de financements au titre du PNRR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la banque Intesa Sanpaolo ont signé un accord de prêt de 100 millions d’EUR visant à soutenir la transition écologique de l’administration et des entreprises publiques.

Ce premier prêt accordé par la banque de l’UE à une banque commerciale italienne en vue de soutenir des investissements durables promus par le secteur public, permettra à la division IMI Corporate & Investment Banking d’Intesa Sanpaolo, dirigée par Mauro Micillo, d’appuyer des investissements pour un montant total de 200 millions d’EUR, qui seront mis en œuvre par des collectivités locales et des autorités publiques.

Parmi les investissements admissibles sont prévus l’achat d’autobus respectueux de l’environnement pour les transports publics, la remise en état ou l’amélioration des réseaux et infrastructures d’approvisionnement en eau, ou encore l’achat de véhicules, d’équipements et d’infrastructures destinés à la collecte sélective des déchets. Les ressources mises à disposition par la BEI et Intesa Sanpaolo pourront également être affectées à des investissements et projets bénéficiant de fonds provenant du plan national pour la reprise et la résilience (PNRR).

L’accord conclu entre la BEI et Intesa Sanpaolo ouvre de nouvelles perspectives pour les organismes publics, en leur offrant des conditions de financement favorables, notamment des échéances plus longues, pouvant aller jusqu’à 15 ans, des décaissements et plans d’amortissement flexibles, ainsi que des taux d’intérêt compétitifs.

Au cours des cinq dernières années, la BEI et Intesa Sanpaolo ont signé 15 opérations représentant plus de 2,4 milliards d’EUR, soutenant l’accès au crédit des PME et des entreprises de taille intermédiaire à hauteur de plus de 4,5 milliards d’EUR, ainsi que la réalisation de grands travaux d’infrastructure, comme le tronçon ferroviaire Palerme-Catane et la modernisation du port de La Spezia.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Les investissements visant à promouvoir l’efficacité dans le secteur de l’eau, la mobilité à faible impact environnemental et l’amélioration de la gestion des déchets sont essentiels pour parvenir à la neutralité climatique. La collaboration entre la BEI et Intesa Sanpaolo témoigne d’un engagement commun en faveur de la transition vers une société et une économie durables. »

Nicola Doninelli, responsable Plateformes de distribution et activité GTB au sein de la division IMI Corporate & Investment Banking d’Intesa Sanpaolo : « L’accord signé avec la BEI confirme notre volonté commune d’accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. Soutenir la modernisation durable des services publics est un acte majeur et concret pour promouvoir le développement de l’Italie. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

Intesa Sanpaolo est le principal groupe bancaire d’Italie. Il œuvre au service des familles, des entreprises et de l’économie réelle, et possède une forte présence internationale. Son modèle économique distinctif en fait un chef de file européen dans les segments de la gestion de patrimoine, de la protection et du conseil, avec une orientation fortement axée sur le numérique et les technologies financières, notamment grâce à Isybank, sa banque en ligne. Banque efficace et résiliente, Intesa Sanpaolo réunit divers pôles développant des produits personnalisés dans les domaines de la gestion d’actifs et de l’assurance. Le solide engagement du groupe en faveur des thématiques ESG prévoit notamment l’octroi, d’ici 2025, de 115 milliards d’EUR sous forme de prêts pour l’investissement d’impact à destination des communautés et en faveur de la transition écologique. Il est également prévu de contribuer à hauteur de 500 millions d’EUR au soutien des populations défavorisées, ce qui fait d’Intesa Sanpaolo un chef de file mondial en matière d’impact social. Intesa Sanpaolo s’est engagée à parvenir à l’objectif de neutralité carbone d’ici 2030 pour ce qui est de ses propres émissions, et d’ici 2050 pour ce qui est de ses portefeuilles de prêts et d’investissements et de son activité de gestion d’actifs et d’assurance. Mécène engagé en faveur de la culture italienne, Intesa Sanpaolo a créé son propre réseau de musées. Baptisé Gallerie d’Italia, celui-ci accueille le patrimoine artistique de la banque et de prestigieux projets culturels.