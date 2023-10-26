Aujourd’hui, à l’occasion du forum Global Gateway à Bruxelles, l’UE a signé l’octroi de 500 millions d’EUR supplémentaires à l’appui du partenariat de financement récemment lancé entre la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Fondation Bill & Melinda Gates pour faire progresser la santé dans le monde et la mise à disposition d’une autre enveloppe de 134 millions d’EUR pour accroître la production locale de produits de santé sûrs, efficaces, abordables et de qualité et permette un accès équitable à ces derniers dans six pays africains.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne : « L’un des principaux enseignements que nous avons tirés de la pandémie de COVID-19 est que la souveraineté en matière de vaccins et de médicaments est essentielle pour éliminer les menaces qui pèsent sur la santé dans le monde. C’est pourquoi, grâce également à la stratégie Global Gateway, l’Équipe Europe investit massivement dans la production locale de vaccins et de médicaments dans le monde, avec déjà plus de 1,2 milliard d’EUR pour l’Afrique. Parmi de nombreux autres projets, la production de vaccins s’appuyant sur la technologie de l’ARN messager, en Afrique et pour l’Afrique, changera la donne pour lutter contre de nombreuses maladies, allant du paludisme au COVID-19. »

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Il est essentiel d’améliorer les soins primaires et d’encourager l’innovation dans les domaines de la santé, de la technologie médicale et des produits pharmaceutiques pour améliorer la santé dans le monde. Il s’agit là d’un objectif clé du partenariat Global Gateway axé sur l’impact. La Banque européenne d’investissement se réjouit d’appuyer 500 millions d’EUR de nouveaux investissements dans la santé dans le monde en coopération avec la Fondation Bill & Melinda Gates et la Commission européenne. »

Améliorer la santé dans le monde

Les 500 millions d’EUR signés aujourd’hui renforceront le partenariat de financement récemment lancé entre la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Fondation Bill & Melinda Gates, portant à 1,6 milliard d’EUR le montant total destiné à faire progresser la santé dans le monde au titre de ce partenariat.

Ce financement supplémentaire donne une impulsion significative au renforcement des capacités en matière de santé dans le monde et contribue à rendre les innovations médicales plus accessibles, à accroître la sécurité des chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques et à se préparer aux futures pandémies.

La Commission européenne garantira 500 millions d’EUR de prêts accordés par la BEI, en mettant l’accent sur les initiatives du secteur privé commercialement viables lancées par des microentreprises et petites et moyennes entreprises pour renforcer les systèmes de santé, la recherche-développement sur les soins primaires, la production et la commercialisation de vaccins, médicaments et technologies et les compétences médicales.

Les projets financés en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie seront mis en œuvre conjointement par la BEI, la Commission européenne et la Fondation Bill & Melinda Gates. Ces projets peuvent couvrir, par exemple, les efforts visant à rendre les innovations médicales comme les vaccins et thérapies à base d’ARN messager plus accessibles pour les populations des pays à revenu faible et intermédiaire ou à accroître la capacité des laboratoires de diagnostic et de santé des pays africains.

Cette augmentation significative du financement de la santé et du développement humain dans le monde devrait s’accompagner d’un financement complémentaire apporté par la Fondation Bill & Melinda Gates.

Promouvoir l’accès équitable aux produits de santé et leur fabrication en Afrique

Lors du forum, l’UE a également annoncé un concours supplémentaire de 134 millions d’EUR destiné à accroître la fabrication locale de produits de santé sûrs, efficaces, abordables et de qualité et à permettre un accès équitable à ceux-ci en Égypte (3 millions d’EUR), au Ghana (32 millions d’EUR), au Nigeria (18 millions d’EUR), au Rwanda (40 millions d’EUR), au Sénégal (25 millions d’EUR) et en Afrique du Sud (16 millions d’EUR).

Ces fonds viendront compléter les activités en cours de l’initiative de l’Équipe Europe pour la production de vaccins, de médicaments et de technologies de santé et l’accès à ceux-ci en Afrique, lancée par la présidente von der Leyen en mai 2021 en réponse à l’appel des dirigeants africains à intensifier la fabrication de vaccins en Afrique et pour l’Afrique, dans le droit fil des partenariats en ce sens lancés par l’Union africaine. La mise en œuvre de l’initiative est une priorité essentielle de la stratégie de l’UE en matière de santé mondiale, qui est un élément fondamental de la stratégie Global Gateway et de l’agenda conjoint de l’innovation entre l’Union africaine et l’Union européenne.

Le financement supplémentaire annoncé aujourd’hui appuiera la création d’écosystèmes durables pour la production locale de vaccins, médicaments et technologies de santé et un accès équitable à ceux-ci dans six pays africains.

Informations générales

L’Afrique importe 99 % de ses vaccins et plus de 90 % de ses médicaments. Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 50 % de la population en Afrique subsaharienne n’a pas accès aux médicaments essentiels.

Dans le cadre de son initiative pour la production de vaccins, médicaments et technologies de santé et l’accès à ceux-ci, l’Équipe Europe collabore avec des partenaires africains pour renforcer leurs systèmes pharmaceutiques et leurs capacités de production à l’échelle locale. Cette initiative offre une approche globale, à 360 degrés, pour lever les obstacles tant au niveau de l’offre que de la demande. L’objectif général de l’initiative de l’Équipe Europe est de faciliter l’accès à des produits de santé sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable, conformément à la cible 3.8 de l’objectif de développement durable 3 des Nations unies. Appuyer l’accès aux produits et technologies de santé essentiels est l’occasion de cibler plusieurs priorités géopolitiques et objectifs de développement communs à l’UE et à l’Union africaine.

Le forum Global Gateway réunit pour la première fois une assemblée de représentants de gouvernements de l’Union européenne et du monde entier, ainsi que les principales parties prenantes et des leaders d’opinion du secteur privé, de la société civile, des institutions financières et des organisations internationales afin de promouvoir des investissements à l’échelle mondiale dans des infrastructures – matérielles et immatérielles – qui contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies ainsi qu’à la croissance durable et à la résilience dans le monde.

Global Gateway est la stratégie de l’UE qui vise à réduire les disparités en matière d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes éducatifs, de santé et de recherche.

Cette stratégie est l’incarnation d’une approche de l’Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, ses États membres et les institutions européennes de financement du développement. Ensemble, nous visons à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « Grâce à sa stratégie mondiale en matière de santé, l’UE s’est engagée à renforcer les systèmes de santé et à sécuriser les chaînes mondiales, tout en renforçant l’autonomie stratégique de nos partenaires, en promouvant la couverture sanitaire universelle et en prévenant les futures urgences sanitaires. Ces mesures complémentaires de soutien de la stratégie Global Gateway attireront davantage d’acteurs du secteur privé et de la société civile. Elles apportent notamment un soutien ciblé à nos partenaires africains dans le renforcement des capacités de fabrication locale de produits pharmaceutiques et de technologies médicales. »

