Le nouveau mémorandum d’accord signé par la BEI et l’État moldave témoigne d’un engagement renforcé en faveur de la constitution d’un important portefeuille de projets, essentiel pour le pays et sa population.

La BEI s’est engagée à fournir une assistance technique et des services de conseil à hauteur de 100 millions d’EUR pour des investissements prioritaires en faveur de la reprise et de la résilience en Ukraine et en Moldavie.

Jusqu’à 15 % de ce total devraient permettre à la Moldavie, aux prises avec les défis posés par l’instabilité régionale, d’encourager les investissements dans des secteurs vitaux comme les transports, l’énergie, l’environnement et les microentreprises et petites entreprises.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) spécialisée dans le financement du développement, a signé un mémorandum d’accord avec l’État moldave en marge de la conférence des donateurs de la plateforme de soutien à la Moldavie. Elle s’est engagée à fournir des services de conseil et une assistance technique afin de faciliter les projets d’investissement dans des secteurs clés comme les transports, l’énergie, l’environnement et les microentreprises et petites et moyennes entreprises (MPME).

Compte tenu de l’instabilité régionale entraînée par la guerre chez son voisin ukrainien, la Moldavie bénéficiera d’un soutien allant jusqu’à 15 % de l’enveloppe de 100 millions d’EUR, tirée sur les ressources propres de la BEI, que la banque de l’UE met à disposition pour l’assistance technique et les services de conseil. Ce dispositif de soutien, qui relève de l’initiative EU for Ukraine, appuiera des investissements prioritaires en faveur de la reprise et de la résilience en Ukraine et en Moldavie. Il est conçu de façon à aider ces pays à relever les défis posés par la guerre menée par la Russie en Ukraine, tout en apportant un soutien vital pendant leurs périodes respectives de préadhésion à l’UE.

Le mémorandum d’accord consolide l’engagement de la BEI et de l’État moldave à intensifier la coopération en vue de la préparation d’une importante réserve de projets cruciaux pour la Moldavie et sa population. Les investissements ultérieurs de la BEI dans des projets découlant des services de conseil et de l’assistance technique seront subordonnés à l’audit préalable de la BEI, aux approbations nécessaires et au respect des normes tout au long du cycle de vie des projets, de leur lancement à leur exécution.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Moldavie : « La guerre que la Russie mène actuellement contre l’Ukraine affecte profondément et massivement la République de Moldavie. En tant que banque de l’UE, nous apportons un soutien indéfectible à la Moldavie. Nous avons pour objectif d’accélérer la reprise économique du pays et de faciliter sa préparation à l’adhésion à l’UE. Dans le respect des priorités et des besoins nationaux, la BEI reste fermement engagée à aider le pays, en particulier en facilitant des réformes politiques essentielles à long terme et en répondant aux besoins urgents en matière d’infrastructures. Je suis convaincue que notre engagement actuel, sous la forme de services de conseil et d’assistance technique, nous permettra de mettre en œuvre des projets ayant un impact réel dans le pays, en fournissant un soutien qui aidera la Moldavie non seulement à traverser ces moments difficiles, mais aussi à accélérer son adhésion à l’UE. »

Artur Mija, secrétaire général du gouvernement moldave : « Nous témoignons notre reconnaissance à la Banque européenne d’investissement pour ce partenariat et la signature de ce mémorandum. Les services de conseil et l’assistance technique sont déterminants dans la préparation et la mise en œuvre de projets essentiels dans des secteurs prioritaires comme les transports, l’énergie, l’environnement et les microentreprises et petites et moyennes entreprises. Ces initiatives sont vitales et contribuent de manière significative au bien-être de nos citoyennes et citoyens ainsi qu’au développement global de notre pays sur la voie de l’intégration européenne. »

Informations générales

Depuis qu’elle a établi sa présence en Moldavie en 2007, la BEI a consacré plus de 1,19 milliard d’EUR à 33 projets, en soutenant les objectifs stratégiques de l’UE dans de nombreux secteurs, comme les transports, l’énergie, les PME, l’agriculture et les infrastructures municipales. L’année 2022 a été historique pour la BEI en Moldavie, avec 250 millions d’EUR de nouveaux prêts signés avec le secteur public. L’année 2023 a, quant à elle, vu la Banque octroyer son premier prêt à une entreprise en Moldavie : 30 millions d’USD à Premier Energy Distribution, le gestionnaire privé de réseau de distribution d’électricité moldave, afin d’améliorer la qualité et la fiabilité du réseau électrique.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.