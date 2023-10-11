©Marc Blommaert/ MF-B

L’établissement investit dans les soins de l’avenir aux côtés de la banque du climat de l’UE en tant que principal bailleur de fonds.

Franciscus Gasthuis & Vlietland a lancé la construction d’un nouveau bâtiment hospitalier durable et économe en énergie qui ouvrira ses portes en 2026 et sera situé à côté de l’actuel Franciscus Gasthuis, à Rotterdam.

La Banque européenne d’investissement fournira l’essentiel du financement, à hauteur de 80 millions d’EUR.

Le nouveau bâtiment a été conçu par l’architecte Take Vrijlandt du cabinet a/d Amstel Architecten. Ce dernier a mis l’accent sur le bien-être des patients et les conditions de travail pour les professionnels, avec une attention particulière aux aspects environnementaux.

Une cérémonie organisée ce jour a donné le coup d’envoi à la construction d’un nouveau bâtiment dans le complexe hospitalier de premier rang Franciscus Gasthuis & Vlietland de Rotterdam. Après la signature de contrats de construction au début de l’année, les travaux vont maintenant commencer. Les dernières pièces symboliques du puzzle ont été mises en place en présence de la Banque européenne d’investissement, la banque européenne du climat, et des parties prenantes*.

Le nouveau bâtiment remplira trois fonctions essentielles de l’hôpital : au rez-de-chaussée, la Spoedplein Rotterdam Noord accueillera les professionnels de la santé du service des urgences et de la chirurgie ambulatoire ; les étages abriteront un centre de chirurgie et d’intervention à l’épreuve du temps, doté des techniques chirurgicales et radiologiques les plus récentes, dont deux salles d’opération hybrides, afin que les patients reçoivent les traitements les plus adaptés dans chaque situation ; enfin, un Woman & Child Centre y sera également installé, au sein duquel l’hôpital collaborera étroitement avec des sage-femmes et des prestataires de soins de maternité, conformément aux normes et aux ambitions de l’établissement en matière de soins centrés sur la famille. Le centre proposera des chambres individuelles permettant aux parents ou aux accompagnateurs de rester dans la chambre avec leur enfant. On y trouvera également des salles d’accouchement de première ligne et un salon familial Ronald McDonald.

Niels Honig, président du conseil d’administration de Franciscus Gasthuis & Vlietland : « Avec ce nouveau bâtiment durable, nous investissons dans les soins de santé du futur. Il permettra aux habitants de la région d’accéder à des soins cliniques de haute qualité et aux professionnels de la santé de bénéficier d’un environnement de travail moderne et agréable. On y fera par exemple une utilisation intense de la lumière du jour et une grande partie des besoins énergétiques seront satisfaits grâce à des panneaux solaires. Le nouveau bâtiment ne sera pas alimenté au gaz mais utilisera des pompes à chaleur, ainsi que des dispositifs de stockage et de récupération d’énergie avec, à la clé, une amélioration sensible du profil climatique de l’hôpital. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « En cette semaine du développement durable dans le pays, la construction de ce bâtiment n’est pas seulement un jalon important pour l’hôpital Franciscus Gasthuis & Vlietland, mais constitue aussi un signal important pour le secteur de la santé aux Pays-Bas. Un nouveau bâtiment qui répond à la nécessité de favoriser le développement durable. En tant que bailleur de fonds, la Banque européenne d’investissement entend contribuer à une offre de soins de qualité et viable. Quand les temps sont difficiles, après la crise sanitaire et en raison de l’inflation et des tensions sur le marché de l’emploi, il est d’autant plus important de garder à l’esprit une perspective à long terme. Le nouveau bâtiment hospitalier s’inscrit parfaitement dans cette perspective et la Banque se réjouit de soutenir ce projet.

Chantal Zeegers, conseillère municipale Climat, Urbanisme et Logement de la Ville de Rotterdam : « Je suis ravie d’être présente au lancement de la construction d’un bâtiment hospitalier durable. Ce projet contribue à une meilleure intégration dans l’environnement. Il favorise non seulement la modernisation de l’hôpital, mais également une qualité accrue du cadre environnant, avec des espaces publics verts où il est agréable de se promener et de se détendre, et avec de bonnes liaisons vertes pour les piétons et les cyclistes. Ce n’est pas seulement une bonne nouvelle pour les patients, mais aussi pour l’ensemble de la population de Rotterdam. Ensemble, nous œuvrons pour un avenir plus sain et plus vert pour notre ville. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Elle a pour actionnaires les États membres de l’UE – les Pays‑Bas en détiennent 5,2 % – et peut dès lors emprunter à des conditions très avantageuses sur les marchés des capitaux. La BEI peut ainsi mettre à disposition des financements destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Ces cinq dernières années, la BEI a soutenu la modernisation et la construction d’hôpitaux et de cliniques aux Pays-Bas à hauteur de plus de 1,3 milliard d’EUR.

*Les parties prenantes : Berghege Heerkens bouwgroep, ULC et Unica