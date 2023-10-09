©juststock/ iStock

L’opération repose sur la souscription par la BEI d’une obligation émise dans le cadre d’un placement privé par Crédit Agricole Italia .

. 25 % des nouvelles ressources seront consacrées à la transition écologique.

Les bénéficiaires des nouveaux fonds seront des PME, des ETI et des entreprises agroalimentaires.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Crédit Agricole Italia (CAI) ont signé un accord portant sur un montant de 400 millions d’EUR afin de soutenir de nouveaux investissements mis en œuvre par des petites et moyennes entreprises et des entreprises agricoles. Une partie de ces nouvelles ressources (plus de 25 %) seront consacrées à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale et de transition énergétique, confirmant l’attention et l’engagement continus de la BEI et de CAI à l’égard de l’économie circulaire et des thématiques environnementales, sociales et de gouvernance.

L’opération repose sur la souscription en intégralité par la BEI, dans le cadre d’un placement privé, d’une nouvelle obligation garantie ayant le label Premium, d’un montant de 400 millions d’EUR, émise par Crédit Agricole Italia dans le contexte de son programme d’obligations garanties. Le titre a une durée de cinq ans. Son principal sera remboursé à l’échéance et son coupon est indexé sur l’Euribor 6 mois. Crédit Agricole Italia mettra la totalité des ressources à la disposition de ses clients.

Les bénéficiaires seront des petites et moyennes entreprises ou PME (comptant jusqu’à 250 salariés), des entreprises de taille intermédiaire ou ETI (employant de 250 à 3 000 personnes) et des entreprises du secteur agroalimentaire, qui pourront réaliser de nouveaux projets en bénéficiant d’un avantage financier découlant des taux réduits de la BEI. Les demandes seront gérées directement par le réseau de Crédit Agricole Italia et ses filiales, et au moins 100 millions d’EUR (soit 25 % du montant total de l’opération) seront utilisés pour soutenir les clients dans leur transition vers les énergies renouvelables et les initiatives visant l’efficacité énergétique.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Avec des taux d’intérêt en constante hausse, il devient de plus en plus difficile et coûteux pour les petites et moyennes entreprises d’accéder à de nouveaux financements. Par cette opération, la BEI démontre sa proximité avec le tissu entrepreneurial italien, en contribuant à offrir de nouveaux financements à des conditions favorables aux entreprises qui veulent investir dans un avenir plus durable. »

Giampiero Maioli, directeur général de Crédit Agricole Italia, et responsable pays : « L’accord de ce jour avec la BEI témoigne de notre volonté de soutenir activement les entreprises italiennes et le secteur agri-agro, en en faisant des leaders sur les marchés internationaux. Nous voulons confirmer notre rôle de partenaire fiable pour toutes les entreprises qui, comme nous, partagent une stratégie axée sur la transition énergétique durable. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

Crédit Agricole Italia

Le Groupe Crédit Agricole, l’un des 10 premiers groupes bancaires au monde avec 11,5 millions de sociétaires, est actif dans 46 pays dont l’Italie, son deuxième marché domestique. Toutes ses lignes de métiers y sont présentes : banque commerciale, crédit à la consommation, banque de financement et d’investissement, banque privée et gestion d’actifs, assurance et services dédiés aux grandes fortunes. La collaboration entre le réseau commercial et les lignes de métiers garantit une activité large et intégrée au service de 5,9 millions de clients, à travers environ 1 600 agences et plus de 16 400 collaborateurs, avec un soutien croissant à l’économie représentant 97 milliards d’EUR de financements. Outre Crédit Agricole Italia, le Groupe est composé des sociétés de services de banque de financement et d’investissement (CACIB), de services financiers spécialisés (Agos, CA Auto Bank), de crédit-bail (Crédit Agricole Leasing, qui fait partie de Crédit Agricole Italia) et d’affacturage (Eurofactor), de gestion d’actifs et de services liés aux actifs (Amundi, CACEIS), d’assurance (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) et de gestion de patrimoine (CA Indosuez Wealth Management Italia et CA Indosuez Fiduciaria).