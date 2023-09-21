Le concours de l’innovation sociale sélectionne et récompense les meilleures entreprises à impact d’Europe.

Les 15 entreprises retenues visent à générer un impact social, éthique ou environnemental grâce à leurs idées commerciales innovantes.

Les lauréates des catégories générale et spéciale recevront un premier ou un deuxième prix, respectivement dotés d’une récompense de 100 000 EUR et de 40 000 EUR.

Les 15 meilleures entreprises d’Europe dans le domaine de l’innovation sociale participeront à la grande finale du 12e concours de l’innovation sociale de l’Institut de la Banque européenne d’investissement, qui se tiendra à Stockholm le 28 septembre sous les auspices de Thomas Östros, vice-président de la BEI.

Les jeunes pousses finalistes de ce concours annuel peuvent remporter des prix pour leurs idées novatrices ayant une incidence sociale, éthique ou environnementale. Les entreprises innovantes sélectionnées proviennent de dix pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Malte, Pays-Bas, Suède et Suisse.

Parmi les finalistes de cette année figurent BRAINTRIP (Malte), qui développe un test pour la détection de la démence exploitant l’intelligence artificielle (IA), HUSMUS (Suède), une plateforme basée sur l’IA qui favorise un accès plus équitable au logement, et WE DO SOLAR (Allemagne), qui installe des solutions solaires domestiques pour les balcons ou les clôtures de jardin. Cliquez ici ou faites défiler la page pour consulter la liste complète des 15 finalistes de cette année.

Les concurrents se disputent cinq prix : un premier et un deuxième prix dans la catégorie générale et dans la catégorie spéciale, respectivement de 100 000 EUR et de 40 000 EUR, et un prix du public, de 10 000 EUR. Cette année, les prix de la catégorie spéciale récompenseront des solutions destinées à des villes et collectivités durables.

Le concours est organisé chaque année dans une capitale européenne différente. Un jury, composé de spécialistes issus du milieu universitaire et du monde des affaires, décerne les prix. Sélectionnés en mai parmi près de 300 candidats, les finalistes participent à un programme de formation sur mesure avant de présenter et défendre leur projet face à un jury de spécialistes de l’innovation sociale.

L’événement « Spark Moments », au cours duquel les finalistes présenteront leur projet au public, et le dîner de remise des prix auront lieu le 28 septembre au Fotografiska, le musée contemporain de la photographie, de l’art et de la culture de Stockholm. Suivez nos actualités pour connaître les lauréats de cette année. Si vous souhaitez assister, en personne ou à distance, au concours et à la cérémonie de remise des prix qui se tiendra dans la capitale suédoise, inscrivez-vous ici.

Lancé en 2012 au Luxembourg, le concours de l’innovation sociale a récompensé des dizaines d’entreprises à impact de toute l’Europe, les aidant à renforcer considérablement les effets qu’elles produisent, notamment grâce à des financements supplémentaires provenant de l’UE et d’investisseurs privés.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle octroie des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. L’Institut BEI a été créé au sein du Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) afin de promouvoir et de soutenir des initiatives sociales, culturelles et universitaires aux côtés de parties prenantes européennes et du grand public. C’est l’un des piliers centraux de l’engagement du Groupe BEI auprès des collectivités et des citoyens.

Annexe – Projets retenus pour la finale du concours de l’innovation sociale de l’Institut BEI

AIDROLYST de C2Cat – Pionnière mondiale dans le déploiement de l’hydrogène vert, l’entreprise conçoit des catalyseurs haute performance sur mesure pour la production et le stockage d’hydrogène. (Pays-Bas)

BETTAF!SH – Des algues au goût de thon. Qui aurait pu imaginer que sauver la mer serait si délicieux ! (Allemagne)

BRAINTRIP – Il s’agit d’un test non invasif de détection de la démence à base d’électroencéphalogramme et exploitant l’intelligence artificielle, digne du XXIe siècle. (Malte)

DIAMENS – Une femme sur dix souffre d’endométriose. Diamens est le premier dispositif de test à domicile au monde permettant un diagnostic facile et sans douleur de l’endométriose. Identifiez vos douleurs, c’est la règle de base ! (Autriche)

GRIBOUILLI – Première association professionnelle de babysitters et de nounous, elle donne des moyens d’action à une communauté largement invisible de femmes immigrées dont l’emploi est précaire. (France)

HUSMUS – Il s’agit d’une place de marché qui recourt à l’intelligence artificielle pour favoriser un accès plus équitable au logement. Elle crée et fournit des assurances personnalisables et abordables qui permettent à tous les locataires d’accéder au logement sans obstacle financier. (Suède)

MONUMENTI APERTI d’Imago Mundi – Depuis 1997, Monumenti Aperti propose son savoir-faire international aux communautés désireuses de valoriser leur patrimoine culturel, en les aidant à le faire connaître pour favoriser leur croissance locale. (Italie)

MUNEVO – Munevo DRIVE est un système de commande pour fauteuils roulants électriques fonctionnant à l’aide de lunettes intelligentes. Il permet aux personnes dépourvues de fonctions manuelles de se déplacer de manière autonome grâce à de simples mouvements de la tête. (Allemagne)

SMART FIBER de FIBSEN – Mettre fin à la pénurie d’eau et assurer notre avenir grâce à la détection intelligente. (Espagne)

SOCIALCARD – Avec SocialCard, vous pouvez faire don de la valeur monétaire de points de fidélité inutilisés directement à des sans-abri. Utilisez vos remises en espèces pour encourager de véritables changements ! (Autriche)

SOPHIA CHATBOT – « Sophia » est une compagne numérique, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui aide les victimes de violences domestiques à garder confiance et rester vigilantes quand elles agissent pour sauver leur vie. (Suisse)

STUTTER STARS (anciennement FLUENCY FRIENDS) de SAY IT Labs – Premier jeu vidéo interactif au monde pour les personnes qui bégaient, il améliore la communication, partout et à tout moment (Belgique)

SUMM AI – Sorte d’équivalent de Google Translate pour le langage simple, cet outil rend les textes complexes faciles à comprendre pour tout un chacun, en un seul clic. (Allemagne)

VEMOTION de Reactive Robotics – Système d’assistance robotique destiné aux unités de soins intensifs, Vemotion permet d’accélérer le rétablissement des patients, de réduire le stress pour le personnel soignant et d’atténuer les problèmes liés au manque d’effectifs. Parce que nous prenons soin de VOUS ! (Allemagne)